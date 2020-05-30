Обзор SVEN PS-500. Яркий и сочный бумбокс

Стартовал дачный сезон и вновь появилась возможность проводить время на открытом воздухе. Тут как нельзя кстати будут портативные колонки. Тестируемые сегодня SVEN PS-500 отличаются от привычного формата, выполнены в формате бумбокса. Из особенностей отметим мощность в 36 Вт, микрофонный вход с функцией эхо, многоцветная подсветка.

Комплектация

Рекомендованная стоимость ее составляет 5 990 рублей. Продажи уже стартовали.Поставляется в массивной коробке из плотного картона с яркой полиграфией. Изучив информацию на ней, можно будет составить представление по характеристикам и особенностям работы. Комплект включает USB-кабель, аудиокабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнена колонка из черного матового пластика. Внешние поверхности не маркие. Это формат бумбокса.

Предусмотрен вопрос удобства переноски. На верхней крышке зафиксированы ушки и ремень. Так SVEN PS-500 модно будет носить с собой на плече.

В центральной части металлическая решетка, защищающая пару динамиков. Под этой решеткой также находится отверстие фазоинвертора.

Справа и слева под декоративными заглушками высокочастотные динамики. Из интересного периметр низкочастотных динамиков подсвечивается.

Цвет и эффект можно перебирать при помощи кнопок на панели управления. Выглядит интересно, но сама подсветка видна только при эксплуатации в помещении. Под солнцем она слабо различима.

На боковой грани сгруппированы разъемы, регуляторы и кнопки. Это ряд из восемь кнопок с нанесенной маркировкой.

Три барабана тря корректировки громкости динамиков, эффекта эхо и усиления микрофона. Механический выключатель, microUSB для зарядки, полноразмерный USB, слот для карты, AUX вход и гнездо под микрофон.

В верхней части LED дисплей, отображающий текущий режим работы и дополнительные параметры. Информативно. Также поддерживаются звуковые уведомления.

Тесты

Задняя стенка пустая. Снизу четыре резиновые ножки, предотвращающие скольжение.SVEN PS-500 поддерживается функцию караоке. К ней можно подключить внешний микрофон. Предлагаются регулировки по эффекту эха и усиления. Мы тестировали ее с проводным микрофоном. Работает все корректно. Отличный вариант для проведения вечеринок и мероприятий на открытом воздухе.

Предлагаются детальные возможности настройки. Переключаются треки, меняется громкость, проводится поиск радиостанций и сканирование спектра. В память добавлено несколько пресетов эквалайзера. Отдельные кнопки выделены под управление подсветкой. Она тут отключаема, позволяя сэкономить заряд аккумулятора.

Батарейки с емкостью 2000 мАч хватает примерно на 11-12 часов беспрерывного прослушивания музыки. С учетом мощности и габаритов результат отличный. Зарядка проводится через распространённый microUSB.

Встроенный музыкальный плеер. Поддерживаются популярные форматы. Записать треки можно будет на карту памяти или внешний накопитель. Проблем с распознаванием треков замечено не было.

Беспроводной Bluetooth модуль. Дальность стабильного сопряжения до 10 метров. Управлять воспроизведением не доставая смартфон с кармана. Набор поддерживаемых кодеков традиционный. Также есть FM-тюнер.

Итоги по SVEN PS-500

Очень большой запас по громкости. Мощность суммарная 36 Вт. Находится с ней при выходе на верхние уровни некомфортно из-за звукового давления. Сцена насыщенная, есть эффект объемного звучания.SVEN PS-500 – сочный и яркий бумбокс с поддержкой разных источников воспроизведения, детальными инструментами настройки и разъемом для проводных микрофонов. Высокая громкость, отсутствие огрехов в воспроизведении, поддержка большого количества музыкальных форматов, ремень для переноски, несколько предустановок эквалайзера, хорошие показатели автономной работы.