Обзор SVEN PS-55. Недорогая портативная колонка с многоцветной подсветкой

Приближается чреда новогодних праздников и ожидаемо начнется поиск новогодних подарков для близких, одним из таких универсальных вариантов можно назвать SVEN PS-55. Недорогая портативная колонка с полигональными боковыми гранями и RGB-подсветкой.

SVEN PS-55

Приобрести ее можно за 1000 рублей на маркетплейсе Яндекс.Маркет и в ключевых российских магазинах.

Комплектация

Комплект включает USB-кабель, аудиокабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с изображением системы и данными по ее техническим характеристикам.

SVEN PS-55

SVEN PS-55 обзор

Внешний вид

Выполнена в виде компактного бочонка. Боковая грань напоминает грани ломанного льда. Выглядит необычно.

SVEN PS-55

Во время работы эта площадь подсвечивается многоцветной подсветкой. При работе цвета последовательно сменяются.

SVEN PS-55

Верхнюю грань занимает сетка, скрывающая динамик диаметром 45 мм мощностью 5 Вт.

SVEN PS-55

Для нее предполагается только вертикальное размещение на ровной поверхности. Основание прорезинено для устойчивого положения.

SVEN PS-55

Управляется SVEN PS-55 при помощи четырех механических кнопок, размещенных общей группой. С помощью них идет переключение треков при воспроизведении, переключаются источники сигнала, а также идет изменение громкости.

SVEN PS-55

На обратной стороне набор портов и разъемов. Здесь microUSB для проведения зарядки, слот для карты памяти формата microSD, полноразмерный USB и аудиоразъем.

Тесты

Система дает выбор между FM-тюнером, плеером mp3, проводным и беспроводным соединениями. Как итог может использоваться в паре с источником звука или как отдельная система. Последний вариант может быть актуален, если она берется для воспроизведения аудиокниг или уже имеющейся библиотеки композиций, без необходимости оплаты подписки на стриминговые сервисы.

SVEN PS-55

Записать файлы можно на флешку или карту памяти формата microSD. Считываются файлы последовательно, рандомного режима нет. Для FM-тюнера необходимо будет подключение внешней антенны, которой выступает аудиокабель.

Беспроводной модуль с поддержкой объединения колонок в пару (TWS). Соединение себя показало стабильным, каких-либо шумов и наводок при воспроизведении не было. Колонка за время эксплуатации использовалась под воспроизведение танцевальной музыки, громкости хватает для прослушивания в типовой комнате.

SVEN PS-55

Встроенного аккумулятора у него с емкостью 600 мАч в среднем хватало на 4.5 часа беспрерывного воспроизведения.

Итоги

SVEN PS-55 – недорогая портативная колонка с многоцветной подсветкой, предлагающая выбор из источников воспроизведения и возможность соединения двух колонок в пару (TWS).
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