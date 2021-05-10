Обзор SVEN PS-48. Беспроводная карманная колонка

В центре внимания сегодня портативная колонка SVEN PS-48 выполнена в карманном варианте. При этом возможности в таких компактных габаритах она предлагает разные источники сигналов, включая FM-тюнер и MP3-плеер со слотом под карту памяти или флешку.

SVEN PS-48

Средняя ее стоимость составляет 900 рублей.

Комплектация

SVEN PS-48

Упакована в компактную коробку с привлекательным оформлением. Комплект включает аудиокабель, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

SVEN PS-48

Внешний вид

В сравнении с изученными ранее моделями. Боковые грани закруглены. Основным материалом выступает пластик.

SVEN PS-48

Большую часть площади лицевой стороне расположен динамик. Его защищает металлическая сетка.

SVEN PS-48

С обратной стороны дополнительная решетка. Тут пассивный излучатель, отвечающий за улучшение звучания пассивных частот.

SVEN PS-48

На верхней грани у SVEN PS-48 сосредоточены кнопки управления. Это четыре клавиши с нанесенной маркировкой.

SVEN PS-48

Доступен хороший набор разъемов. Состоящий из аудиоразъема, полноразмерного USB, слота под карту памяти microSD, microUSB. Здесь же светодиодный индикатор активности.

SVEN PS-48

На основание нанесена зона с прорезиненной ножкой. Она гасит вибрацию и предотвращает скольжение.

SVEN PS-48

В комплектной инструкции описаны способы управления. Традиционный набор команд и переключение источника сигнала.

SVEN PS-48

Общие габариты у колонки очень компактные. Вес ее в районе 200 граммов. Есть ремешок с возможностью зафиксировать ее на брелоке или с помощью карабина на рюкзаке.

Тесты

За воспроизведение в SVEN PS-48 отвечает один 40 мм динамик. Частота воспроизведения от 120 до 20 000 Гц. Для своих габаритов выдает хорошее качество звука. На высоких уровнях громкости отсутствуют шумы и артефакты. За счет наличия пассивного излучателя есть басы.

SVEN PS-48

Поддерживаются различные источники сигналов. Для беспроводного используется Bluetooth с базовым набором кодеков. Две такие колонки можно будет объединить в стереопару с режимом TWS.

SVEN PS-48

Встроенный MP3-плеер считывает популярные форматы аудиофайлов с карты памяти или флешки. Так можно будет не затрачивать ресурсы телефона или использовать колонку для самостоятельного воспроизведения.

SVEN PS-48

Это же касается FM-радио. Для него антенной выступает аудиокабель. Качество воспроизведения хорошее. Также есть вход для проводного источника звука.

SVEN PS-48

Встроенная батарея дает около 7 часов воспроизведения на среднем уровне громкости. Зарядка проходит через microUSB.

Итоги

При невысокой стоимости SVEN PS-48 предлагает хорошее звучание, аккуратное исполнение, длительное время автономной работы, возможность объединения двух таких колонок и выбор источников звука (беспроводное соединение, FM-тюнер, встроенный плеер, аудиоразъем).
Комментарии и отзывы SVEN PS-48
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