Обзор SVEN PS-48. Беспроводная карманная колонка

Средняя ее стоимость составляет 900 рублей.
Комплектация
Упакована в компактную коробку с привлекательным оформлением. Комплект включает аудиокабель, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видВ сравнении с изученными ранее моделями. Боковые грани закруглены. Основным материалом выступает пластик.
Большую часть площади лицевой стороне расположен динамик. Его защищает металлическая сетка.
С обратной стороны дополнительная решетка. Тут пассивный излучатель, отвечающий за улучшение звучания пассивных частот.
На верхней грани у SVEN PS-48 сосредоточены кнопки управления. Это четыре клавиши с нанесенной маркировкой.
Доступен хороший набор разъемов. Состоящий из аудиоразъема, полноразмерного USB, слота под карту памяти microSD, microUSB. Здесь же светодиодный индикатор активности.
На основание нанесена зона с прорезиненной ножкой. Она гасит вибрацию и предотвращает скольжение.
В комплектной инструкции описаны способы управления. Традиционный набор команд и переключение источника сигнала.
Общие габариты у колонки очень компактные. Вес ее в районе 200 граммов. Есть ремешок с возможностью зафиксировать ее на брелоке или с помощью карабина на рюкзаке.
ТестыЗа воспроизведение в SVEN PS-48 отвечает один 40 мм динамик. Частота воспроизведения от 120 до 20 000 Гц. Для своих габаритов выдает хорошее качество звука. На высоких уровнях громкости отсутствуют шумы и артефакты. За счет наличия пассивного излучателя есть басы.
Поддерживаются различные источники сигналов. Для беспроводного используется Bluetooth с базовым набором кодеков. Две такие колонки можно будет объединить в стереопару с режимом TWS.
Встроенный MP3-плеер считывает популярные форматы аудиофайлов с карты памяти или флешки. Так можно будет не затрачивать ресурсы телефона или использовать колонку для самостоятельного воспроизведения.
Это же касается FM-радио. Для него антенной выступает аудиокабель. Качество воспроизведения хорошее. Также есть вход для проводного источника звука.
Встроенная батарея дает около 7 часов воспроизведения на среднем уровне громкости. Зарядка проходит через microUSB.