Саундбар для телевизора с HDMI ARC. Обзор SVEN SB-2035

Телевизоры с большими диагоналями стали заметно доступнее за последнее время. А сами панели стали использоваться не только для просмотра эфирной сетки ТВ-каналов, а как центр мультимедийных развлечений – стриминговые сервисы, потоковая передача видео в высоком битрейте, игровые консоли и это далеко не весь список. Но даже современные телевизоры не всегда могут похвастать хорошим качеством звука, тестируемый же сегодня саундбар SVEN SB-2035 решает эту проблему, предлагая набор поддерживаемых интерфейсов.

SVEN SB-2035

Комплектация

Упаковка вытянутой формы из плотного картона с традиционным оформлением. Комплект включает пульт управления с батарейками, кабель с 3.5мм аудиоразъемом, оптический аудиокабель, угловой HDMI, шаблон с разметкой под дюбеля, руководство пользователя и гарантийный талон.

SVEN SB-2035

Внешний вид

У саундбара характерное исполнение для акустики такого форм-фактора. Основа из прочного пластика и металлическая сетка с мелкой ячейкой закрывающая видимую его часть.

SVEN SB-2035

Предполагается установка под телевизором или монитором. Установить можно будет на ровную поверхность, используя встроенные ножки, или на стене с помощью пару дюбелей. Для упрощенной разметки в комплекте есть шаблон.

SVEN SB-2035

Оформление минималистичное. В левом углу хромированный логотип бренда. Такое исполнение будет хорошо сочетаться с телевизорами разного ценового сегмента.

SVEN SB-2035

На правой грани четыре фактурные кнопки управления, хорошо определяемые слепым методом. Хотя основное взаимодействие можно будет проводить не вставая с любимого дивана.

SVEN SB-2035

Панель портов ввода и вывода у SVEN SB-2035 находится в углублении, сделано это с расчетом возможности задействования их при близком размещении со стеной. Включает набор оптический аудиовход, HDMI с поддержкой ARC, USB с распознаванием аудиофайлов на флешке, а также 3.5 мм аудиоджек. Кабель питания съемный.

SVEN SB-2035

Для удобства есть Г-образный переходник для HDMI. Наличие этого интерфейса упрощает подключение с актуальной техникой, обеспечивая совместное управление несколькими устройствами, а также передачу звука в высоком разрешении.

SVEN SB-2035

Тесты

При этом сфера применения этого саундбара не ограничена телевизором. Подключать можно разные источники сигнала оптическим или аудиокабелем. Помимо этого можно соединиться по Bluetooth. Как итог, можно использовать с игровыми консолями, ноутбуками, плеерами, планшетами и смартфонами. Есть и встроенный MP3-плеер с воспроизведением музыкальных файлов на флешке. Универсальная акустика.

SVEN SB-2035

Установлено два динамика с суммарной мощностью 40 Вт. SVEN SB-2035 продемонстрировал высокую детализацию на средних и высоких частотах. Басы не перекрывают основную сцену, но при этом задают необходимый ритм. Понравилось звучание классических и электронных композиций. Звуковую сцену не искажает, общее звучание ровное.

SVEN SB-2035

Хорошо показал себя в типовых сценариях в паре с телевизором. Это как просмотр новостного контента, фильмов, сериалов. А также за время тестирования подключали PlayStation 5. Звук в играх добротный и заметно лучше, чем во встроенных в телевизор колонках.

SVEN SB-2035

Итоги

SVEN SB-2035 станет хорошим выбором при поиске саундбара в недорогом ценовом сегменте при поиске саундбара для телевизора. При этом он предлагает богатый набор интерфейсов, достойное качество звука и классическое внешнее исполнение.
Колонка Xiaomi Bluetooth Speaker Mini вышла в цвете Burgundy…
Компания Xiaomi выпустила на китайский рынок ограниченное издание беспроводной колонки Xiaomi Bluetooth S…
Доступный саундбар с HDMI ARC. Обзор SVEN SB-2055…
Не так давно в России стартовали продажи саундбара SVEN SB-2055, оснащенным HDMI CEC с поддержкой реверси…
Представлена колонка Xiaomi Sound Outdoor Speaker …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент портативных беспроводных колонок моделью Sound Outdoor Speaker, кот…
Представлены саундбары Xiaomi TV Speaker 2.0 и TV Speaker 2.…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент саундбаров моделями TV Speaker 2.0 и TV Speaker 2.1, которые уже по…
Представлена рация Xiaomi Sports Walkie Talkie…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент раций компактной моделью Sports Walkie Talkie с поддержкой сотовых …
Компактная колонка с защитой от воды. Обзор CREATIVE MUVO FL…
Изучаемая сегодня портативная колонка CREATIVE MUVO FLEX сочетает в себе компактные габариты корпуса с за…
Bose купила производителя проигрывателей винила…
Сегодня появилась информация о том, что компания Bose приобрела премиальный аудиобренд McIntosh, что, по …
Бренд Vipe представил новую портативную колонку Spark…
Компания Vipe выпустила портативную акустическую систему Vipe Spark, которая сочетает компактность, мощно…
SOUNDMAX SM-MS4305SOUNDMAX SM-MS4305
2.0 колонки для ноутбука и компьютера. Обзор Creative Pebble X2.0 колонки для ноутбука и компьютера. Обзор Creative Pebble X
Портативная колонка на каждый день. Обзор Defender BEATBOX 40Портативная колонка на каждый день. Обзор Defender BEATBOX 40
Виниловый проигрыватель с AT-3600L и оцифровкой. Обзор Lenco L-30Виниловый проигрыватель с AT-3600L и оцифровкой. Обзор Lenco L-30
Беспроводная колонка с микрофоном, подсветкой и TWS. Обзор BBK BTA4020Беспроводная колонка с микрофоном, подсветкой и TWS. Обзор BBK BTA4020
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor