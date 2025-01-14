Саундбар для телевизора с HDMI ARC. Обзор SVEN SB-2035

Предполагается установка под телевизором или монитором. Установить можно будет на ровную поверхность, используя встроенные ножки, или на стене с помощью пару дюбелей. Для упрощенной разметки в комплекте есть шаблон.
Оформление минималистичное. В левом углу хромированный логотип бренда. Такое исполнение будет хорошо сочетаться с телевизорами разного ценового сегмента.
На правой грани четыре фактурные кнопки управления, хорошо определяемые слепым методом. Хотя основное взаимодействие можно будет проводить не вставая с любимого дивана.
Панель портов ввода и вывода у SVEN SB-2035 находится в углублении, сделано это с расчетом возможности задействования их при близком размещении со стеной. Включает набор оптический аудиовход, HDMI с поддержкой ARC, USB с распознаванием аудиофайлов на флешке, а также 3.5 мм аудиоджек. Кабель питания съемный.
Для удобства есть Г-образный переходник для HDMI. Наличие этого интерфейса упрощает подключение с актуальной техникой, обеспечивая совместное управление несколькими устройствами, а также передачу звука в высоком разрешении.
Установлено два динамика с суммарной мощностью 40 Вт. SVEN SB-2035 продемонстрировал высокую детализацию на средних и высоких частотах. Басы не перекрывают основную сцену, но при этом задают необходимый ритм. Понравилось звучание классических и электронных композиций. Звуковую сцену не искажает, общее звучание ровное.
Хорошо показал себя в типовых сценариях в паре с телевизором. Это как просмотр новостного контента, фильмов, сериалов. А также за время тестирования подключали PlayStation 5. Звук в играх добротный и заметно лучше, чем во встроенных в телевизор колонках.