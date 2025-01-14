Саундбар для телевизора с HDMI ARC. Обзор SVEN SB-2035

Телевизоры с большими диагоналями стали заметно доступнее за последнее время. А сами панели стали использоваться не только для просмотра эфирной сетки ТВ-каналов, а как центр мультимедийных развлечений – стриминговые сервисы, потоковая передача видео в высоком битрейте, игровые консоли и это далеко не весь список. Но даже современные телевизоры не всегда могут похвастать хорошим качеством звука, тестируемый же сегодня саундбар SVEN SB-2035 решает эту проблему, предлагая набор поддерживаемых интерфейсов.

Комплектация

Упаковка вытянутой формы из плотного картона с традиционным оформлением. Комплект включает пульт управления с батарейками, кабель с 3.5мм аудиоразъемом, оптический аудиокабель, угловой HDMI, шаблон с разметкой под дюбеля, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

У саундбара характерное исполнение для акустики такого форм-фактора. Основа из прочного пластика и металлическая сетка с мелкой ячейкой закрывающая видимую его часть.

Предполагается установка под телевизором или монитором. Установить можно будет на ровную поверхность, используя встроенные ножки, или на стене с помощью пару дюбелей. Для упрощенной разметки в комплекте есть шаблон.

Оформление минималистичное. В левом углу хромированный логотип бренда. Такое исполнение будет хорошо сочетаться с телевизорами разного ценового сегмента.

На правой грани четыре фактурные кнопки управления, хорошо определяемые слепым методом. Хотя основное взаимодействие можно будет проводить не вставая с любимого дивана.

Панель портов ввода и вывода у SVEN SB-2035 находится в углублении, сделано это с расчетом возможности задействования их при близком размещении со стеной. Включает набор оптический аудиовход, HDMI с поддержкой ARC, USB с распознаванием аудиофайлов на флешке, а также 3.5 мм аудиоджек. Кабель питания съемный.

Для удобства есть Г-образный переходник для HDMI. Наличие этого интерфейса упрощает подключение с актуальной техникой, обеспечивая совместное управление несколькими устройствами, а также передачу звука в высоком разрешении.

Тесты

При этом сфера применения этого саундбара не ограничена телевизором. Подключать можно разные источники сигнала оптическим или аудиокабелем. Помимо этого можно соединиться по Bluetooth. Как итог, можно использовать с игровыми консолями, ноутбуками, плеерами, планшетами и смартфонами. Есть и встроенный MP3-плеер с воспроизведением музыкальных файлов на флешке. Универсальная акустика.

Установлено два динамика с суммарной мощностью 40 Вт. SVEN SB-2035 продемонстрировал высокую детализацию на средних и высоких частотах. Басы не перекрывают основную сцену, но при этом задают необходимый ритм. Понравилось звучание классических и электронных композиций. Звуковую сцену не искажает, общее звучание ровное.

Хорошо показал себя в типовых сценариях в паре с телевизором. Это как просмотр новостного контента, фильмов, сериалов. А также за время тестирования подключали PlayStation 5. Звук в играх добротный и заметно лучше, чем во встроенных в телевизор колонках.

Итоги

SVEN SB-2035 станет хорошим выбором при поиске саундбара в недорогом ценовом сегменте при поиске саундбара для телевизора. При этом он предлагает богатый набор интерфейсов, достойное качество звука и классическое внешнее исполнение.