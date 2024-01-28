Доступный саундбар с ARC для дома. Обзор SVEN SB-2040A…

В левой части логотип бренда, справа скрывается LED-дисплей с подсветкой, отображающий активный интерфейс и системные параметры.
На правой грани панель управления, состоящая из пяти механических кнопок. С помощью них можно изменять громкость, переключать режимы работы, ставить воспроизведение на паузу и переключать треки.
Но удобнее будет расположиться на диване и использовать комплектный пульт ДУ. Компактный и содержит весь необходимый набор кнопок. Также важно отметить, что при использовании устройств с HDMI ARC можно совместно управлять сразу группой устройств. Например, сценарий с телевизором, саундбаром SVEN SB-2040A и игровой консолью PS5. Включаем с геймпада консоль, запускается телевизор и саундбар, изменяем громкость с пульта телевизора на саундбаре, выключаем сразу группу устройств одним нажатием.
Сам разъем HDMI расположен на панели, выведенной на задней части корпуса. Тут же доступен оптический аудиовыход, USB, 3.5 мм аудиоджек, гнездо питания. Производитель в комплекте предусмотрел не только аудиокабель, но и оптический. В итоге подключить можно будет как разные телевизоры, так и другие типы устройств.
Установить можно на ровную поверхность. Устойчивое положение обеспечивает пара ножек в основании. Также на обратной стороне есть пара ушек под дюбеля. Для упрощения монтажа в комплекте есть разметка в виде шаблона.
Телевизор подключили при помощи HDMI кабеля. Большинство актуальных моделей поддерживают этот тип интерфейса, не мало и среди тех которые были выпущены ранее. В настройках телевизора необходимо включить управление HDMI CEC и выбрать для вывода звука ARC. Использовали его в течение месяца для просмотра фильмов, телевизионных каналов, а также игры на консоли.
Акустическая группа саундбара включает четыре динамика диаметром 47 мм с общей мощностью до 40 Вт. Звучит заметно лучше акустики телевизора, есть эффект объемного звучания. Акцентированы высокие частоты, басы выражены слабее. Если предпочитаете более насыщенные лучше присмотреться к моделям с сабвуфером, две старших модели в линейке идут с беспроводным в комплекте, но они дороже.