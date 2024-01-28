Доступный саундбар с ARC для дома. Обзор SVEN SB-2040A…

Большинство телевизоров, которые мы изучали в Лаборатории и доступны на полках российских магазинов оснащены довольно посредственной встроенной акустикой. В итоге в полной мере не позволяют насладиться спецэффектами в фильмах и современных сериалах. Поэтому саундбар всегда будет одним из самых полезных дополнений для домашнего телевизора. Изучаемый сегодня SVEN SB-2040A помимо привычных интерфейсов передачи звука, еще и поддерживает актуальный HDMI ARC.

Комплектация

Поставляется в коробке вытянутой формы с нанесенной технической информацией и изображением акустической системы. Комплект включает адаптер питания, аудиокабель, оптический аудиокабель, монтажный шаблон с парой дюбелей, пульт ДУ с батарейками, руководство пользователя и гарантийный талон.

SVEN SB-2040A обзор

Внешний вид

У саундбара традиционный внешний вид со строгим исполнением. Корпус из пластика с глянцевым покрытием и металлическая сетка с мелкой ячейкой.

В левой части логотип бренда, справа скрывается LED-дисплей с подсветкой, отображающий активный интерфейс и системные параметры.

На правой грани панель управления, состоящая из пяти механических кнопок. С помощью них можно изменять громкость, переключать режимы работы, ставить воспроизведение на паузу и переключать треки.

Но удобнее будет расположиться на диване и использовать комплектный пульт ДУ. Компактный и содержит весь необходимый набор кнопок. Также важно отметить, что при использовании устройств с HDMI ARC можно совместно управлять сразу группой устройств. Например, сценарий с телевизором, саундбаром SVEN SB-2040A и игровой консолью PS5. Включаем с геймпада консоль, запускается телевизор и саундбар, изменяем громкость с пульта телевизора на саундбаре, выключаем сразу группу устройств одним нажатием.

Сам разъем HDMI расположен на панели, выведенной на задней части корпуса. Тут же доступен оптический аудиовыход, USB, 3.5 мм аудиоджек, гнездо питания. Производитель в комплекте предусмотрел не только аудиокабель, но и оптический. В итоге подключить можно будет как разные телевизоры, так и другие типы устройств.

Установить можно на ровную поверхность. Устойчивое положение обеспечивает пара ножек в основании. Также на обратной стороне есть пара ушек под дюбеля. Для упрощения монтажа в комплекте есть разметка в виде шаблона.

Тесты

SVEN SB-2040A универсальное мультимедийное устройство, которое позволяет подключать различные типы источников сигнала. Можно рассматривать в качестве центрального элемента домашней системы развлечения. Из проводных вариантов поддерживает AUX (3.5 мм аудиоджек), SPDIF (оптический аудиокабель), HDMI (ARC). Есть беспроводное подключение по Bluetooth, а также встроенный плеер считывающий файлы в расширениях MP3, WAV, FLAC, WMA с флешки.

Телевизор подключили при помощи HDMI кабеля. Большинство актуальных моделей поддерживают этот тип интерфейса, не мало и среди тех которые были выпущены ранее. В настройках телевизора необходимо включить управление HDMI CEC и выбрать для вывода звука ARC. Использовали его в течение месяца для просмотра фильмов, телевизионных каналов, а также игры на консоли.

Итоги

Акустическая группа саундбара включает четыре динамика диаметром 47 мм с общей мощностью до 40 Вт. Звучит заметно лучше акустики телевизора, есть эффект объемного звучания. Акцентированы высокие частоты, басы выражены слабее. Если предпочитаете более насыщенные лучше присмотреться к моделям с сабвуфером, две старших модели в линейке идут с беспроводным в комплекте, но они дороже.SVEN SB-2040A – саундбар с актуальным набором интерфейсов и невысоким ценником. Классический внешний вид, подходящий под любой интерьер, с возможностью установки на стену. Поддержка проводной и беспроводной передачи звука, встроенный плеер, пульт ДУ в комплекте.