Доступный саундбар с ARC для дома. Обзор SVEN SB-2040A

Большинство телевизоров, которые мы изучали в Лаборатории и доступны на полках российских магазинов оснащены довольно посредственной встроенной акустикой. В итоге в полной мере не позволяют насладиться спецэффектами в фильмах и современных сериалах. Поэтому саундбар всегда будет одним из самых полезных дополнений для домашнего телевизора. Изучаемый сегодня SVEN SB-2040A помимо привычных интерфейсов передачи звука, еще и поддерживает актуальный HDMI ARC.

SVEN SB-2040A

Комплектация

Поставляется в коробке вытянутой формы с нанесенной технической информацией и изображением акустической системы. Комплект включает адаптер питания, аудиокабель, оптический аудиокабель, монтажный шаблон с парой дюбелей, пульт ДУ с батарейками, руководство пользователя и гарантийный талон.

SVEN SB-2040A

SVEN SB-2040A обзор

Внешний вид

У саундбара традиционный внешний вид со строгим исполнением. Корпус из пластика с глянцевым покрытием и металлическая сетка с мелкой ячейкой.

SVEN SB-2040A

В левой части логотип бренда, справа скрывается LED-дисплей с подсветкой, отображающий активный интерфейс и системные параметры.

SVEN SB-2040A

На правой грани панель управления, состоящая из пяти механических кнопок. С помощью них можно изменять громкость, переключать режимы работы, ставить воспроизведение на паузу и переключать треки.

SVEN SB-2040A

Но удобнее будет расположиться на диване и использовать комплектный пульт ДУ. Компактный и содержит весь необходимый набор кнопок. Также важно отметить, что при использовании устройств с HDMI ARC можно совместно управлять сразу группой устройств. Например, сценарий с телевизором, саундбаром SVEN SB-2040A и игровой консолью PS5. Включаем с геймпада консоль, запускается телевизор и саундбар, изменяем громкость с пульта телевизора на саундбаре, выключаем сразу группу устройств одним нажатием.

SVEN SB-2040A

Сам разъем HDMI расположен на панели, выведенной на задней части корпуса. Тут же доступен оптический аудиовыход, USB, 3.5 мм аудиоджек, гнездо питания. Производитель в комплекте предусмотрел не только аудиокабель, но и оптический. В итоге подключить можно будет как разные телевизоры, так и другие типы устройств.

SVEN SB-2040A

Установить можно на ровную поверхность. Устойчивое положение обеспечивает пара ножек в основании. Также на обратной стороне есть пара ушек под дюбеля. Для упрощения монтажа в комплекте есть разметка в виде шаблона.

SVEN SB-2040A

Тесты

SVEN SB-2040A универсальное мультимедийное устройство, которое позволяет подключать различные типы источников сигнала. Можно рассматривать в качестве центрального элемента домашней системы развлечения. Из проводных вариантов поддерживает AUX (3.5 мм аудиоджек), SPDIF (оптический аудиокабель), HDMI (ARC). Есть беспроводное подключение по Bluetooth, а также встроенный плеер считывающий файлы в расширениях MP3, WAV, FLAC, WMA с флешки.

SVEN SB-2040A

Телевизор подключили при помощи HDMI кабеля. Большинство актуальных моделей поддерживают этот тип интерфейса, не мало и среди тех которые были выпущены ранее. В настройках телевизора необходимо включить управление HDMI CEC и выбрать для вывода звука ARC. Использовали его в течение месяца для просмотра фильмов, телевизионных каналов, а также игры на консоли.

SVEN SB-2040A

Акустическая группа саундбара включает четыре динамика диаметром 47 мм с общей мощностью до 40 Вт. Звучит заметно лучше акустики телевизора, есть эффект объемного звучания. Акцентированы высокие частоты, басы выражены слабее. Если предпочитаете более насыщенные лучше присмотреться к моделям с сабвуфером, две старших модели в линейке идут с беспроводным в комплекте, но они дороже.

Итоги

SVEN SB-2040A – саундбар с актуальным набором интерфейсов и невысоким ценником. Классический внешний вид, подходящий под любой интерьер, с возможностью установки на стену. Поддержка проводной и беспроводной передачи звука, встроенный плеер, пульт ДУ в комплекте.
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