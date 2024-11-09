Доступный саундбар с HDMI ARC. Обзор SVEN SB-2055

Не так давно в России стартовали продажи саундбара SVEN SB-2055, оснащенным HDMI CEC с поддержкой реверсивного канала ARC и позволяющим использовать его в качестве продвинутой акустической системы для телевизоров. В нем используется связка из классических твитеров диаметром 36 мм и широкополосных динамиков объемного звучания формата Racetrack.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона вытянутой формы. Комплект включает разметочный шаблон, дюбеля, оптический кабель, аудиокабель, изогнутый переходник для HDMI, антискользящие наклейки, сетевой кабель, пульт ДУ с двумя ААА-батарейками, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Это классическое исполнение в корпусе вытянутой формы, лицевую сторону которого занимает металлическая сетка и она же продолжена на верхнюю. Основа корпуса выполнена из пластика.

По центру лицевой стороны скрывается LED-дисплей, отображающий активный в данный момент источник воспроизведения и параметры работы саундбара. В углу аккуратный островок с логотипом бренда.

По центру с внутренней стороны разъемы расположены в углублении. Это упростит подключение при близком размещении со стеной. Набор включает оптический SPDIF, HDMI (ARC), USB, AUX и гнездо питания. Комплектный кабель с Г-образным коннектором, а также есть угловой переходник для HDMI.

На основании корпуса ножки. Разместить SVEN SB-2055 можно будет на ровной поверхности, например тумбе. В комплекте прорезиненные накладки.

Для него предусмотрели возможность фиксации на стене с помощью дюбелей. Для удобства имеется разметочный шаблон. Так можно разместить саундбар под телевизором и он хорошо впишется в общий интерьер.

На правой стороне корпуса четыре механические кнопки управления, занимающие всю площадь грани и удачно интегрированные в общий внешний вид.

В комплекте идет пульт ДУ с помощью которого можно осуществлять полное управление режимами работы, громкостью и воспроизведением.

Тесты

SVEN SB-2055 для подключения к телевизору может использовать несколько интерфейсов и основным для современных моделей можно считать HDMI ARC, это реверсивный канал, позволяющий одним кабелем как передавать аудиосигнал без заметного сжатия, так и управлять всей группой устройств совместно. Как пример, консоль, этот саундбар и телевизор можно включить будет одним нажатием на кнопку геймпада, а в любое время переключившись на эфирную сетку или плеер просматривая сериалы и фильмы.

Итоги

При этом сохранены и традиционные варианты, это аудиокабель и оптический. Все это есть в комплекте. Помимо этого, соединить со смартфоном или планшетом можно используя Bluetooth. А если еще добавить поддерживаемое воспроизведение мультимедийных файлов с подключенный флешки. В итоге получаем полноценный центр развлечений, который работает как в паре с ТВ-панелью, консолью, носимыми устройствами, так и самостоятельно.Общая мощность 80 Вт. Здесь сразу группа динамиков, отвечающих за разные части спектра, плюс направленность самих источников, которая в итоге дает объемное и насыщенное звучание. Качество выводимой звуковой сцены высокое. Звонкие верхние частоты, несмазанная середина. Басы тут умеренные, для лучшего раскрытия все-таки отдельный сабвуфер заменить сложно.У системы есть несколько профилей с предустановленным эквалайзером для прослушивания музыки, новостей и фильмов. В зависимости от выбранного меняется баланс между высокими и низкими частотами. За время эксплуатации использовали его с консолью PlayStation 5 проблем в связке с телевизором не было.SVEN SB-2055 – саундбар с доступным ценником, хорошим качеством звука, актуальным набором интерфейсов, высоким качеством исполнения.