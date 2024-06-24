Недорогая 2.0 акустика для ПК. Обзор SVEN SPS-585

Сегодня рассмотрим недорогую акустическую систему формата 2.0, выполненную в корпусе из МДФ с низко- и высокочастотными излучателями. Из особенностей SVEN SPS-585 производитель выделяет разъемы для подключения микрофона и наушников.

SVEN SPS-585

Комплектация

Поставляются в коробке из плотного картона. На обратной стороне коробки данные по техническим характеристикам. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.

SVEN SPS-585

SVEN SPS-585 обзор

Внешний вид

Это акустика с классическим внешним исполнением. Корпус из МДФ, черного цвета с текстурой под дерево. На лицевой стороне отверстие фазоинвертора, низкочастотный динамик с защитной металлической сеткой и высокочастотный излучатель.

SVEN SPS-585

Органы управления на правой стороне корпуса. Тут раздельные разъемы для подключения наушников и микрофона, регулятор громкости, который в нулевом положении выключает питание. Расположение удобное, при размещении на столе к ним не нужно будет тянуться.

SVEN SPS-585

На обратной стороне набор кабелей, включающий питающий с длиной 1.3 метра, соединительный между колонками с длиной 1.1 метра, а также аудиокабель с 3.5 мм разъемом. Длины будет достаточно для типового размещения по краям от монитора или телевизора. При этом сами колонки хорошо смотрятся в интерьере.

SVEN SPS-585

На основание нанесены прорезиненные накладки, предотвращающие смещение по поверхности стола и гасящие вибрации.

SVEN SPS-585

Тесты

Для SVEN SPS-585 доступно только проводное подключение к источнику сигнала, используя аудиоразъем. Тестовую эксплуатацию вели с ноутбуком и настольным компьютером. Суммарная мощность системы 20 Вт и, как показала практика, ее с запасом.

SVEN SPS-585

В играх колонки хорошо отрабатывают спецэффекты, выдавая чистые басы, при этом не страдает верхняя часть спектра. Общая детализация сцены на хорошем уровне.

SVEN SPS-585

Неплохо себя зарекомендовали и при прослушивании музыки со стриминговых сервисов. Наличие аудиоразъемов на корпусе позволит удобно подключить наушники, например, в ночное время или для лучшего позиционирования в сетевых шутерах.

Тест звука SVEN SPS-585

Итоги

SVEN SPS-585 – универсальная акустика формата 2.0 в корпусе из МДФ. Хорошее качество исполнения, запас по громкости, достаточная длина питающих и интерфейсных кабелей.
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