Обзор SVEN SPS-614. Полочная акустика 2.0 с беспроводным и проводным подключением

Формат акустики 2.0 является наиболее распространённым при выборе решения для вывода звука с настольного ПК или ноутбука. Такой формат не требует много места на рабочем столе и при этом обеспечивает стереозвук. Тестируемая сегодня SVEN SPS-614 помимо проводного подключения, оснащена еще модулем Bluetooth.

Комплектация

Средняя стоимость колонок составляет 4 500 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.Упакованы в коробку из плотного картона с традиционным оформлением. Изучив нанесенную на него информацию можно будет составить полное представление по техническим характеристикам. Комплект включает кабель для подключения колонок между собой, аудиокабель, инструкцию и гарантийный талон.

Внешний вид

Корпус колонок выполнен из МДФ, окрашенного в черный цвет. Общая стилистика строгая и выдержанная.

Габариты составляют 175х250х143 мм. На основание каждой из них нанесены прорезиненные ножки, предотвращающие смещение и вибрацию.

Одна из колонок выступает активной, вторая сателлитом. Между собой они соединяются съемным кабелем с RCA-разъемом. Такая реализация даст возможность заменить его при повреждении или выбрать вариант с меньшей длиной.

На лицевую сторону выведено два излучателя. Низкочастотный с диаметром 100 мм и высокочастотный 25 мм. Они защищены съемной панелью, обтянутой тканью.

Элементы управления состоят из трех поворотных регуляторов и кнопки активации Bluetooth. С помощью них регулируются баланс по высоким и низким частотам, а также общая громкость акустики.

В этой же зоне, расположенной у SVEN SPS-614 на правой грани активной колонки, аудиоразъем. Сюда можно подключить наушники.

Тесты

На тыльной стороне парный аудиовход и выход на колонку сателлит. Кабель питания несъемный. Есть тумблер питания.Сигнал на эту акустику можно передавать через традиционный аудиоразъем или с помощью Bluetooth. Последний будет актуален не только для смартфонов, но и ноутбуков, они все чаще получают только ограниченное число USB-C и аудиокабель подключается только через переходники.

Беспроводное подключение, как показала практика эксплуатации, не отличалось по качеству выводимого звука и стабильности сигнала в сравнение с проводным соединением. Поэтому можно будет отказаться от кабеля и с целью аккуратной организации рабочего пространства.

Общая мощность системы 40 Вт, по 20 Вт на каждую из колонок. Общий уровень громкости высокий. Шумы и артефакты при выходе на максимальные уровни отсутствовал.

Тест звука SVEN SPS-614

Итоги

Звук сбалансирован. Хорошо себя показали при прослушивании разножанровой музыки, просмотра видеороликов и фильмов. С ними играли на ПК.SVEN SPS-614 – полочная акустическая система 2.0 с поддержкой проводного и беспроводного подключения. Высокая громкость, аккуратный внешний, съемный кабель соединения между колонками, регулировка по высоким и нижним чаcтотам, корпус из МДФ.