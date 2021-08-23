Обзор SVEN SPS-614. Полочная акустика 2.0 с беспроводным и проводным подключением

Средняя стоимость колонок составляет 4 500 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.
Габариты составляют 175х250х143 мм. На основание каждой из них нанесены прорезиненные ножки, предотвращающие смещение и вибрацию.
Одна из колонок выступает активной, вторая сателлитом. Между собой они соединяются съемным кабелем с RCA-разъемом. Такая реализация даст возможность заменить его при повреждении или выбрать вариант с меньшей длиной.
На лицевую сторону выведено два излучателя. Низкочастотный с диаметром 100 мм и высокочастотный 25 мм. Они защищены съемной панелью, обтянутой тканью.
Элементы управления состоят из трех поворотных регуляторов и кнопки активации Bluetooth. С помощью них регулируются баланс по высоким и низким частотам, а также общая громкость акустики.
В этой же зоне, расположенной у SVEN SPS-614 на правой грани активной колонки, аудиоразъем. Сюда можно подключить наушники.
На тыльной стороне парный аудиовход и выход на колонку сателлит. Кабель питания несъемный. Есть тумблер питания.
Беспроводное подключение, как показала практика эксплуатации, не отличалось по качеству выводимого звука и стабильности сигнала в сравнение с проводным соединением. Поэтому можно будет отказаться от кабеля и с целью аккуратной организации рабочего пространства.
Общая мощность системы 40 Вт, по 20 Вт на каждую из колонок. Общий уровень громкости высокий. Шумы и артефакты при выходе на максимальные уровни отсутствовал.
Звук сбалансирован. Хорошо себя показали при прослушивании разножанровой музыки, просмотра видеороликов и фильмов. С ними играли на ПК.