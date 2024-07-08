Недорогие 2.0 колонки для ПК. Обзор SVEN SPS-702

Детально рассмотрим акустику SVEN SPS-702, выполненную в формате 2.0. Относится к недорогому ценовому сегменту, оснащена динамиками с общей мощностью 40 Вт. Из особенностей корпус из МДФ, регулировки тембра и баса, а также разъем под подключение наушников.

Комплектация

Коробка из плотного картона с данными по характеристикам и особенностям исполнения. Комплект включает кабель RCAx2 – 3.5 мм аудиоразъем, кабель для соединения второй колонки, руководство пользователя.

Внешний вид

Выполнены в деревянном корпусе из МДФ черного цвета. Внешний вид строгий, подойдет под разный интерьер.

На лицевой панели съемный экран, обтянутый тканью. За ним располагаются низкочастотный и высокочастотный излучатели.

Снизу панель управления с тремя поворотными регуляторами, изменяющими громкость, тембр и бас. Рядом аудиоразъем, используемый для подключения наушников.

На обратной стороне отверстие фазоинвертора. Ввод звука в SVEN SPS-702 проходит через пару RCA-разъемов. В комплекте есть кабель с переходом в 3.5 мм аудиоразъем.

Тесты

Кабель соединения между двумя колонками длиной 1 метр, он съемный. Достаточно для того, чтобы разместить по краям от монитора или телевизора. Есть тумблер питания, длина кабеля с евровилкой составляет 1.2 метра. Блок питания здесь встроенный, при работе наводок не дает.В каждой колонке по два динамика: низкочастотный диаметром 100 мм и высокочастотный излучатель диаметром 19 мм. Мощность каждой 20 Вт и суммарная в 40 Вт, чего будет достаточно для типового сценария эксплуатации в квартире. Тесты велись с настольным ПК со встроенной звуковой картой.

SVEN SPS-702 обзор

Итоги

Звонкие с ровным и чистым басом. С ними можно слушать музыку, смотреть фильмы и играть. Достаточно детализированная звуковая сцена. Владелец с помощью регуляторов сможет корректировать самостоятельно баланс между нижними и высокими частотами.SVEN SPS-702 – недорогая акустика 2.0 для ПК, выдающая хорошее качество звучания и исполненная в деревянном корпусе.