Обзор SVEN SPS-750. Красивая и звучная акустика 2.0

В начале текущего года компания SVEN выпустила обновление в своей модельной линейке акустических систем формата 2.0. Выпущенная модель получила высококачественные ВЧ-динамики, деревянный корпус, суммарную мощность в 50 Вт. Отдельного внимания в SVEN SPS-750 заслуживает поддержка Bluetooth и проводных источника звука. У нас появилась возможность изучить новинку в числе первых и поделиться опытом эксплуатации этой системы с вами.

SVEN SPS-750 обзор

К моменту публикации продажи уже стартовали, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона, оформленной в фирменных цветах компании. Изучив информацию на коробке, можно будет составить полное представление по особенностям работы и техническим характеристикам.

Комплект включает кабель подключения, AUX-кабель, пульт ДУ, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Корпус SVEN SPS-750 выполнен из МДФ. Собраны колонки качественно. Визуально производят впечатление премиального продукта.

Лицевая сторона из глянцевого пластика, подверженного загрязнению следами пальцев и сбору пыли. Дополнительных декоративных накладок не предусмотрено.



Внешний вид SVEN SPS-750

Одна из колонок пассивная, с основной подключается при помощи двухжильного кабеля. Длины комплектного кабеля хватит для удобного расположения по краям от монитора или телевизора. Также за счет того, что для фиксации используются подпружиненные клеммы, можно будет заменить кабель с нужной длиной.

Сверху на каждой из них присутствует отверстие фазоинвертора. Стоит учитывать эту конструктивную особенность, оставляя свободное расстояние до стены.

На активной колонке с тыльной стороны помимо аудиовыхода, доступен AUX с 3.5мм-разъемом и с двумя RCA. Отдельно отметим наличие оптического аудиовхода, что опять же позволяет рассматривать эту акустику не только в пару к компьютеру, но и как пример, подключив приставку или телевизор.

Снизу нанесена наклейка с техническими данными, механический выключатель. Кабель подключения несъемный. Устойчивое размещение на ровной поверхности обеспечивают резиновые накладки.

На верхней крышке главной колонки SVEN SPS-750 выведен регулятор громкости, переключатель источников воспроизведения, кнопка включения и аудиоразъем для подключения наушников.

С фронтальной стороны выведен высокочастотный излучатель с шелковым диффузором. Диаметр 25 мм.

Ниже 115мм низкочастотный динамик. Суммарная мощность системы составляет 50 Вт.

В комплекте с колонками идет компактный пульт ДУ с набором кнопок для полноценного дистанционного управления.

Тесты

SVEN SPS-750 предлагает широкую совместимость с разными типами устройств. Акустическая система умеет работать с настольными компьютерами, ноутбуками, плеерами, CD/DVD ресиверами, смартфонами и планшетами. Задействовать можно как проводное подключение, так и BLUETOOTH. Переключаться между источниками можно с помощью кнопки INPUT. При активации BLUETOOTH сопряжения выдается дополнительное звуковое уведомление.



Низкочастотный излучатель SVEN SPS-750

Низкие частоты звучат приятно и ненавязчиво. Средние и высокие частоты выразительны. Выдается полный спектр частот на разных уровнях громкости. Звуковая сцена реалистичная. Подойдет эта система под композиции различных жанров, включая и классическую музыку.

Итоги по SVEN SPS-750

При воспроизведении инструментальных треков, отдельные инструменты четко определяются. Не подкачали колонки с танцевальными композициями. Уровень максимальной громкости высокий. АЧХ демонстрирует стабильность в диапазоне от 140 Гц до 10 КГц. Она отлично справляется с играми, фильмами и музыкой.SVEN SPS-750 в своем ценовом сегменте предлагает качество звучания и функционала, которое доступно только в более дорогих моделях конкурентов. Колонки отличают хорошая проработка звучания на широком диапазоне частот, высокая выходная мощность, поддержка нескольких источников звука и Bluetooth, дистанционный пульт управления, аккуратный дизайн, корпус из МДФ. Не устроить может подверженная загрязнению лицевая панель.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".