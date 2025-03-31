2.0 акустика для ТВ и консоли. Обзор SVEN SPS-830

Изучаемая акустическая система SVEN SPS-830 выполнена по схеме 2.0, но при этом оснащена современным разъемом HDMI ARC, позволяя рассматривать ее как альтернативу саундбарам для домашнего телевизора, включая сценарии работы в паре с игровыми консолями PlayStation, Xbox и Nintendo. Но это не все, это полноценная мультимедиа с поддержкой беспроводной и проводной передачи звука, а также встроенным ридером музыкальных треков с флешки. Оснащена встроенным DSP-процессором для цифровой обработки сигнала.

Обзор SVEN SPS-830

Комплектация

Обзор SVEN SPS-830

Габаритная коробка с традиционным оформлением. На лицевой стороне изображение системы, а с обратной технические характеристики. Комплект включает RCA-кабель, оптический кабель, кабель для соединения колонок между собой, пульт управления с батарейками для него, адаптер питания, руководство пользователя и гарантийный талон.

Обзор SVEN SPS-830

Внешний вид

Акустика выполнена в корпусе из МДФ черного цвета. Стильная текстура и матовое покрытие. Премиальности внешнему виду придает закругление боковых граней. Сама конструкция выглядит монолитной и добротной.

Обзор SVEN SPS-830

На лицевой стороне установлен декоративный экран, обтянутый тканью. Потянув за каркас, можно будет снять. В нижней ее части логотип бренда.

Обзор SVEN SPS-830

За излучателем два излучатели. Высокочастотный твиттер диаметром 68 мм и низкочастотный излучатель диаметром 115 мм. Общая выходная мощность 60 Вт.

Обзор SVEN SPS-830

На обратной стороне отверстие фазоинвертора. На основной колонке панель разъемов, состоящая из SPDIF, стерео RCA, выхода для соединения второй колонки, HDMI ARC, USB, гнезда питания. Есть механический тумблер питания.

Обзор SVEN SPS-830

Сбоку поворотные ручки для регулировки громкости, балансировки высоких и нижних частот.

Обзор SVEN SPS-830

Управлять можно также при помощи комплектного пульта. В компактном исполнении и похож на пульт от современного телевизора.

Обзор SVEN SPS-830

Между собой колонки соединяются при помощи RCA-кабеля длиной 1 метр. Можно будет разместить по краям от телевизора или монитора. В комплекте с SVEN SPS-830 производитель предусмотрел различные типы кабелей.

Обзор SVEN SPS-830

На основание нанесены прорезиненные ножки, предотвращающие смещение и гасящие вибрацию.

Обзор SVEN SPS-830

Тесты

Основное время использовали эту акустику в связке с телевизором и консолью PlayStation 5. Схема подключения следующая, консоль подключена к телевизору, вторым HDMI-кабелем подключены колонки. В настройках выбран источник передачи звука по HDMI и включено управление питанием HDMI-CEC. Такая связка работала как одно целое, нажав кнопку на геймпаде, включалась акустика и телевизор. Выключать также можно одним действием сразу всю группу. Громкость можно менять на акустике при помощи пульта от телевизора и наоборот. Звук передается без искажений и детализировано. Лучший вариант для такого сценария. Важно отметить что колонки будут так работать не только с консолью, но и другими устройствами. Также можно соединять при помощи оптического аудиокабеля, но здесь уже совместного управления не будет.

Обзор SVEN SPS-830

Помимо этого SVEN SPS-830 может выступать мультимедийной системе. По Bluetooth можно подключить смартфон или планшет. Аудиокабелем использовать с ПК или соединить с плеером. После установки прошивки через сервисный разъем, считывает музыкальные файлы с флешки.

Обзор SVEN SPS-830

У системы насыщенное звучание и оно заметно лучше встроенной в телевизор акустики. С помощью регуляторов на боковой грани балансируются низкие и высокие частоты. Звуковая сцена чистая и насыщенная. Есть выраженные басы, которые в красках передадут спецэффекты. Звонкие верхние частоты и несмазанная середина. Хорошо звучат классические, вокальные и танцевальные композиции.

Обзор SVEN SPS-830

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorSVEN SPS-830 – отличный вариант для того чтобы расширить опыт и впечатления от консольных игр на телевизоре, предложив поддержку современного интерфейса и детализированное звучание. Хорошо смотрится в интерьере, управляется с пульта ДУ, предлагает выбор интерфейсов и дает высокий запас п громкости.
SVEN SPS-830 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Виниловый проигрыватель в формате чемоданчика. Обзор Alive A…
Изучаемый сегодня виниловый проигрыватель Alive Audio VIBE относится к доступному ценовому сегменту. При …
Представлена акустическая система Huawei Yuezhang Home Theat…
Компания Huawei объявила о выпуске акустической системы для домашнего кинотеатра Yuezhang Home Theater 7.…
Представлен саундбар Panasonic SC-HTS600GWK…
Компания Panasonic представила саундбары SC-HTS600GWK, SC-HTS400GWK и SC-HTS160GWK, которые оценены на де…
Колонка HONOR CHOICE Bluetooth Speaker mini появилась в прод…
Отечественные ритейлеры выпустили в продажу беспроводную колонку HONOR CHOICE Bluetooth Speaker mini, кот…
Представлен флагманский саундбар Samsung HW-Q990F…
Компания Samsung представила саундбары HW-QS700F и HW-Q990F, которые относятся к флагманскому сегменту. М…
Беспроводную ретро-колонку Edifier S300 оценили в $225…
Компания Edifier пополнила ассортимент беспроводных колонок моделью S300, которая выделяется ретро-дизайн…
Саундбар для телевизора с HDMI ARC. Обзор SVEN SB-2035…
Телевизоры с большими диагоналями стали заметно доступнее за последнее время. А сами панели стали использ…
Представлена умная колонка Xiaomi Smart Speaker Pro…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент умных колонок моделью Smart Speaker Pro, которая может похвастаться…
Карманная портативная колонка. Обзор Honor Choice Speaker Mini BOE-ME00Карманная портативная колонка. Обзор Honor Choice Speaker Mini BOE-ME00
Портативная колонка с беспроводной зарядкой. Обзор BBK BTA1110Портативная колонка с беспроводной зарядкой. Обзор BBK BTA1110
Виниловый проигрыватель с колонками и Bluetooth. Обзор Lenco LS-101 Виниловый проигрыватель с колонками и Bluetooth. Обзор Lenco LS-101
Достойный и доступный саундбар для ПК. Обзор Creative Sound Blaster GS3Достойный и доступный саундбар для ПК. Обзор Creative Sound Blaster GS3
Недорогой виниловый проигрыватель в виде стильного чемоданчика. Обзор Alive Audio GLAMНедорогой виниловый проигрыватель в виде стильного чемоданчика. Обзор Alive Audio GLAM
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor