2.0 акустика для ТВ и консоли. Обзор SVEN SPS-830

Габаритная коробка с традиционным оформлением. На лицевой стороне изображение системы, а с обратной технические характеристики. Комплект включает RCA-кабель, оптический кабель, кабель для соединения колонок между собой, пульт управления с батарейками для него, адаптер питания, руководство пользователя и гарантийный талон.
На лицевой стороне установлен декоративный экран, обтянутый тканью. Потянув за каркас, можно будет снять. В нижней ее части логотип бренда.
За излучателем два излучатели. Высокочастотный твиттер диаметром 68 мм и низкочастотный излучатель диаметром 115 мм. Общая выходная мощность 60 Вт.
На обратной стороне отверстие фазоинвертора. На основной колонке панель разъемов, состоящая из SPDIF, стерео RCA, выхода для соединения второй колонки, HDMI ARC, USB, гнезда питания. Есть механический тумблер питания.
Сбоку поворотные ручки для регулировки громкости, балансировки высоких и нижних частот.
Управлять можно также при помощи комплектного пульта. В компактном исполнении и похож на пульт от современного телевизора.
Между собой колонки соединяются при помощи RCA-кабеля длиной 1 метр. Можно будет разместить по краям от телевизора или монитора. В комплекте с SVEN SPS-830 производитель предусмотрел различные типы кабелей.
На основание нанесены прорезиненные ножки, предотвращающие смещение и гасящие вибрацию.
Помимо этого SVEN SPS-830 может выступать мультимедийной системе. По Bluetooth можно подключить смартфон или планшет. Аудиокабелем использовать с ПК или соединить с плеером. После установки прошивки через сервисный разъем, считывает музыкальные файлы с флешки.
У системы насыщенное звучание и оно заметно лучше встроенной в телевизор акустики. С помощью регуляторов на боковой грани балансируются низкие и высокие частоты. Звуковая сцена чистая и насыщенная. Есть выраженные басы, которые в красках передадут спецэффекты. Звонкие верхние частоты и несмазанная середина. Хорошо звучат классические, вокальные и танцевальные композиции.