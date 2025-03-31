2.0 акустика для ТВ и консоли. Обзор SVEN SPS-830

Изучаемая акустическая система SVEN SPS-830 выполнена по схеме 2.0, но при этом оснащена современным разъемом HDMI ARC, позволяя рассматривать ее как альтернативу саундбарам для домашнего телевизора, включая сценарии работы в паре с игровыми консолями PlayStation, Xbox и Nintendo. Но это не все, это полноценная мультимедиа с поддержкой беспроводной и проводной передачи звука, а также встроенным ридером музыкальных треков с флешки. Оснащена встроенным DSP-процессором для цифровой обработки сигнала.

Комплектация

Габаритная коробка с традиционным оформлением. На лицевой стороне изображение системы, а с обратной технические характеристики. Комплект включает RCA-кабель, оптический кабель, кабель для соединения колонок между собой, пульт управления с батарейками для него, адаптер питания, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Акустика выполнена в корпусе из МДФ черного цвета. Стильная текстура и матовое покрытие. Премиальности внешнему виду придает закругление боковых граней. Сама конструкция выглядит монолитной и добротной.

На лицевой стороне установлен декоративный экран, обтянутый тканью. Потянув за каркас, можно будет снять. В нижней ее части логотип бренда.

За излучателем два излучатели. Высокочастотный твиттер диаметром 68 мм и низкочастотный излучатель диаметром 115 мм. Общая выходная мощность 60 Вт.

На обратной стороне отверстие фазоинвертора. На основной колонке панель разъемов, состоящая из SPDIF, стерео RCA, выхода для соединения второй колонки, HDMI ARC, USB, гнезда питания. Есть механический тумблер питания.

Сбоку поворотные ручки для регулировки громкости, балансировки высоких и нижних частот.

Управлять можно также при помощи комплектного пульта. В компактном исполнении и похож на пульт от современного телевизора.

Между собой колонки соединяются при помощи RCA-кабеля длиной 1 метр. Можно будет разместить по краям от телевизора или монитора. В комплекте с SVEN SPS-830 производитель предусмотрел различные типы кабелей.

На основание нанесены прорезиненные ножки, предотвращающие смещение и гасящие вибрацию.

Тесты

Основное время использовали эту акустику в связке с телевизором и консолью PlayStation 5. Схема подключения следующая, консоль подключена к телевизору, вторым HDMI-кабелем подключены колонки. В настройках выбран источник передачи звука по HDMI и включено управление питанием HDMI-CEC. Такая связка работала как одно целое, нажав кнопку на геймпаде, включалась акустика и телевизор. Выключать также можно одним действием сразу всю группу. Громкость можно менять на акустике при помощи пульта от телевизора и наоборот. Звук передается без искажений и детализировано. Лучший вариант для такого сценария. Важно отметить что колонки будут так работать не только с консолью, но и другими устройствами. Также можно соединять при помощи оптического аудиокабеля, но здесь уже совместного управления не будет.

Помимо этого SVEN SPS-830 может выступать мультимедийной системе. По Bluetooth можно подключить смартфон или планшет. Аудиокабелем использовать с ПК или соединить с плеером. После установки прошивки через сервисный разъем, считывает музыкальные файлы с флешки.

У системы насыщенное звучание и оно заметно лучше встроенной в телевизор акустики. С помощью регуляторов на боковой грани балансируются низкие и высокие частоты. Звуковая сцена чистая и насыщенная. Есть выраженные басы, которые в красках передадут спецэффекты. Звонкие верхние частоты и несмазанная середина. Хорошо звучат классические, вокальные и танцевальные композиции.

Итоги

SVEN SPS-830 – отличный вариант для того чтобы расширить опыт и впечатления от консольных игр на телевизоре, предложив поддержку современного интерфейса и детализированное звучание. Хорошо смотрится в интерьере, управляется с пульта ДУ, предлагает выбор интерфейсов и дает высокий запас п громкости.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".