Обзор SVEN SRP-100. Портативный радиоприемник с часами и будильником

В центре внимания сегодня будет портативный радиоприемник SVEN SRP-100с LED-дисплеем, отображающим время. Это недорогую устройство может эксплуатироваться как в офисе на рабочем столе, так и прикроватной тумбе в спальне.

SVEN SRP-100

Относится к недорогому ценовому сегменту, приобрести можно за 1500 рублей.

Комплектация

Упаковано все в коробке из плотного картона, оформленная в традиционном цветовом исполнении. В виде пиктограмм приведены основные конструктивные особенности.

SVEN SRP-100

Комплект включает USB-C кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

SVEN SRP-100

Внешний вид

Выполнен в корпусе из пластика черного цвета. Основа с софт-тач текстурой, лицевая панель глянцевая.

SVEN SRP-100

На обратной стороне решетка динамика, три механические кнопки управления и разъем USB-C. С помощью кнопок можно сменить формат отображения времени: 12/24H. Задать будильник и включить сканирование FM-диапазона.

SVEN SRP-100

Выбор в пользу разъема USB-C упростит процесс зарядки. Помимо комплектного USB-кабеля можно использовать зарядку от любого смартфона.

SVEN SRP-100

Под крышкой скрывается отсек с установленным аккумулятором 18650. Его можно в дальнейшем будет заменить без обращения в сервисный центр.

SVEN SRP-100

На основании корпуса SVEN SRP-100 резиновые ножки, предотвращающие смещение по ровной поверхности. В центре наклейка с техническими данными и информацией по производителю.

SVEN SRP-100

Большую часть площади лицевой стороны занимает LED-дисплей с белой подсветкой, выводимая на него информация хорошо читаема в дневное и ночное время.

По краям от экрана выведены индикаторы, отображающие необходимость проведения зарядки, PM-интервал, два активных будильника.

SVEN SRP-100

На верхнем торце кнопки управления громкостью, совмещенные с управлением будильниками, кнопки переключения радиостанций, а также кнопка, сменяющая яркость экрана и останавливающая активный будильник.

У радиоприемника поворотная телескопическая антенна. В то время, когда не требуется высокое качество приема, она будет скрыта в тыльной части, не ухудшая общую привлекательность.

Тесты

Рассмотрим сценарии доступные для SVEN SRP-100. Впервую очередь — это вывод текущего времени в 12- или 24-часовом формате. Для выводимой информации задается четыре уровня яркости: яркий, средний, темный и выключенный. Вторая – использование в качестве будильника, задать можно сразу два. Срабатывает звуковым уведомлением или включением радио.

SVEN SRP-100

Радиостанции принимает в диапазоне от 87.5 до 108 МГц. Изначально потребуется запустить сканирование диапазоне, найденные радиостанции будут автоматически сохранены. Тесты SVEN SRP-100 велись как в условиях города, так и дачном домике. Прием уверенный.

SVEN SRP-100

За воспроизведение у него отвечает динамик диаметром 49 мм. По звуку есть заметное акцентирование верхних частот, басы выражены слабо. Посторонних шумов и артефактов замечено не было.

Встроенный аккумулятор обеспечивает длительное время автономной работы. За время тестирования в течение 2 недель с периодическим прослушиванием радиостанций разрядить его не удалось.

Итоги

SVEN SRP-100 – радиоприемник с часами и двумя будильниками. Стильный и яркий дисплей, телескопическая антенна, аккумулятор 18650 с возможностью замены, режим засыпания, два режима работы будильника (звук или радио).
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