Обзор SVEN SRP-100. Портативный радиоприемник с часами и будильником

Относится к недорогому ценовому сегменту, приобрести можно за 1500 рублей.
Комплект включает USB-C кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.
На обратной стороне решетка динамика, три механические кнопки управления и разъем USB-C. С помощью кнопок можно сменить формат отображения времени: 12/24H. Задать будильник и включить сканирование FM-диапазона.
Выбор в пользу разъема USB-C упростит процесс зарядки. Помимо комплектного USB-кабеля можно использовать зарядку от любого смартфона.
Под крышкой скрывается отсек с установленным аккумулятором 18650. Его можно в дальнейшем будет заменить без обращения в сервисный центр.
На основании корпуса SVEN SRP-100 резиновые ножки, предотвращающие смещение по ровной поверхности. В центре наклейка с техническими данными и информацией по производителю.
Большую часть площади лицевой стороны занимает LED-дисплей с белой подсветкой, выводимая на него информация хорошо читаема в дневное и ночное время.
На верхнем торце кнопки управления громкостью, совмещенные с управлением будильниками, кнопки переключения радиостанций, а также кнопка, сменяющая яркость экрана и останавливающая активный будильник.
Радиостанции принимает в диапазоне от 87.5 до 108 МГц. Изначально потребуется запустить сканирование диапазоне, найденные радиостанции будут автоматически сохранены. Тесты SVEN SRP-100 велись как в условиях города, так и дачном домике. Прием уверенный.
За воспроизведение у него отвечает динамик диаметром 49 мм. По звуку есть заметное акцентирование верхних частот, басы выражены слабо. Посторонних шумов и артефактов замечено не было.