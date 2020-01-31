Обзор SVEN SRP-755. Радиоприемник с функцией колонки Bluetooth

Тестируемая сегодня портативная колонка SVEN SRP-755 выполнена в ретро стиле. Это, по сути, радиоприемник с дополнительным функционалом портативной Bluetooth-колонки. Помимо этого, она умеет считывать популярные медиа файлы с карты памяти или флеш-накопителя.

SVEN SRP-755 обзор

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Комплектация

Комплект включает аудиокабель, USB-кабель, гарантийный талон и руководство пользователя.

Собрано все в коробке из плотного картона с изображением устройства и данными по его техническим характеристикам.

Внешний вид

Как и говорили, одной из ключевых особенностей стал внешний вид. Радиоприемник выполнен в стильном «ламповом» дизайне. Станет украшением интерьера.

На фронтальной панели SVEN SRP-755 расположена подсвечиваемая частотная шкала, выполненная в виде радиального элемента с красной стрелкой.

Левее расположился динамик диаметром 90 мм. Мощность 8 Вт. Он защищен сеткой.

На боковой грани переключатель режимов воспроизведения. Здесь же полноразмерный USB для внешнего накопителя, слот для карты памяти, microUSB для зарядки и механический выключатель.

Управляется при помощи группы механических кнопок. Каждая из них подписана, разобраться будет несложно.

Корпус радиоприемника оснащен выдвижной телескопической антенной. Её наличие заметно улучшает качество приема.

Для удобной переноски с места на место есть ручка для переноски. Пара резиновых ножек, предотвращающих скольжение.

Тесты

SVEN SRP-755 работает в полном частотном диапазоне, используемым российскими радиостанциями. Прием, уверенный как в условиях мегаполиса, так и при выезде на природу. При работе в режиме радио панель подсвечивается приятной визуально желтой подсветкой. Менять частоты можно поворотом барабана в центральной части.

Тест звучания SVEN SRP-755

Распознаются популярные медиафайлы на карте памяти или флешке. Считываются корректно, переключаться между файлами можно с помощью кнопок на корпусе. Также есть возможность соединения с помощью Bluetooth. Процесс сопряжения традиционный.

Итоги по SVEN SRP-755

Запас громкости у колонки высокий. Звуковая сцена насыщенная. Подойдет как для вокальных, так и динамичных композиций. Встроенного аккумулятора хватает примерно на 4 часа автономной работы.SVEN SRP-755 станет хорошим выбором в качестве домашней напольной акустики для прослушивания любимых радиостанций. Помимо этого, предлагается встроенный MP3-плеер, проводное подключение к источнику звука и беспроводное к смартфону. Отдельного внимания заслуживает внешний вид радиоприемника.