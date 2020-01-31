Обзор SVEN SRP-755. Радиоприемник с функцией колонки Bluetooth

Тестируемая сегодня портативная колонка SVEN SRP-755 выполнена в ретро стиле. Это, по сути, радиоприемник с дополнительным функционалом портативной Bluetooth-колонки. Помимо этого, она умеет считывать популярные медиа файлы с карты памяти или флеш-накопителя.
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SVEN SRP-755 обзор
КомплектацияКомплект включает аудиокабель, USB-кабель, гарантийный талон и руководство пользователя.
Собрано все в коробке из плотного картона с изображением устройства и данными по его техническим характеристикам.
Внешний видКак и говорили, одной из ключевых особенностей стал внешний вид. Радиоприемник выполнен в стильном «ламповом» дизайне. Станет украшением интерьера.
На фронтальной панели SVEN SRP-755 расположена подсвечиваемая частотная шкала, выполненная в виде радиального элемента с красной стрелкой.
Левее расположился динамик диаметром 90 мм. Мощность 8 Вт. Он защищен сеткой.
На боковой грани переключатель режимов воспроизведения. Здесь же полноразмерный USB для внешнего накопителя, слот для карты памяти, microUSB для зарядки и механический выключатель.
Управляется при помощи группы механических кнопок. Каждая из них подписана, разобраться будет несложно.
Корпус радиоприемника оснащен выдвижной телескопической антенной. Её наличие заметно улучшает качество приема.
Для удобной переноски с места на место есть ручка для переноски. Пара резиновых ножек, предотвращающих скольжение.
ТестыSVEN SRP-755 работает в полном частотном диапазоне, используемым российскими радиостанциями. Прием, уверенный как в условиях мегаполиса, так и при выезде на природу. При работе в режиме радио панель подсвечивается приятной визуально желтой подсветкой. Менять частоты можно поворотом барабана в центральной части.
Распознаются популярные медиафайлы на карте памяти или флешке. Считываются корректно, переключаться между файлами можно с помощью кнопок на корпусе. Также есть возможность соединения с помощью Bluetooth. Процесс сопряжения традиционный.