Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 256GB. Планомерное развитие гибкого смартфона

На момент публикации версия объемом 256 Гбайт доступна за 159 990 рублей, а 512 Гбайт – 169 990 рублей.
Как можно догадаться по названию, это уже третье поколение в этом семействе. Помимо изменения аппаратной платформы, были добавлены защита по стандарту IPX8, алюминиевая рамка и добавлена поддержка S-Pen. Последнее как раз и выступает ответом на сворачивание Galaxy Note.
Добавление металла дало усиление конструкции. Прочность в сравнение со вторым поколением заметно повысилась.
Корпус смартфона защищен от попадания воды, и он может выдержать погружение на глубину 1.5 метров на 30 минут. Но, как и в целом с любыми смартфонами, злоупотреблять этой защитой не стоит, это скорее страховка от внезапно начавшегося дождя.
Учтен опыт и наработки прошлых поколений. Механизм открытия с ресурсом в 200 тысяч складываний. Сам шарнирный механизм скрыт под кожухом из алюминия.
Уверенно держит не только максимальное открытие, но и промежуточные положения. Например, можно сложить его в виде ноутбука и набирать текст на одной стороне, а просматривать его на второй. И таких сценариев с комбинированием изображения тут много.
По-прежнему нужно контролировать отсутствие посторонних предметов перед закрытием крышки. Также эксплуатация должна вестись с установленной защитной пленкой.
В сложенном состоянии Samsung Galaxy Z Fold3 сопоставим по габаритам с двумя сложенными друг на друга смартфонами. В кармане помещается, да и вес в целом только на 30 граммов больше, чем у iPhone 13 Pro Max.
Он заметно уже привычного формата исполнения, а в разложенном уже сопоставим с компактным планшетом.
Для смартфона доступны аксессуары, среди них может быть полезен чехол с нишей под стилус. Также в сети встретили информацию по специальному адаптеру в автомобиль с зарядкой, актуально с учетом того, что в обычный крепеж установить его нельзя.
Справа выведена зона со сканером отпечатка пальца, совмещенная с кнопкой включения. Поддерживается разблокировка со сканированием лица.
На обратной стороне блок основной камеры с тремя объективами и светодиодной вспышкой. Из корпуса он выступает только незначительно, хотя и при этом при размещении на столе она будет точкой опорой.
А вот что заметно, так это большая полезная площадь и отсутствие видимых границ. По удобству эксплуатации и сценариям он сопоставим с планшетом. Комфортно читать и работать.
При просмотре роликов со стриминговых сервисов и Youtube будут пустые участки, это связано с форматом снимаемых и публикуемых роликов.
В играх этих рамок нет. Контент занимает всю площадь.
Внешний экран у Samsung Galaxy Z Fold3 с соотношением сторон 25:9. Диагональ 6.2 дюйма.
Экраны были улучшены. Применена матрица Dynamic AMOLED 2X с поддержкой адаптивной регулировкой частоты до 120 Гц. В гибком экране используется ECO OLED с оптимизациями по энергопотреблению.
Много споров в сети идет по поводу фронтальной камеры. Она здесь скрывается под пиксельным изображением. Да оно заметно, но лучше по восприятию чем островок и тем более «монобровь».
Доступны 12 Гбайт памяти LPDDR5. Доступны версии объемами 256 и 512 Гбайт.
На внешнем экране время увеличилось на 8 часов.
Поддерживается быстрая зарядка 25 Вт. Есть беспроводная Qi-зарядка мощностью до 10 Вт. Совместимые наушники и часы можно зарядить с помощью реверсивной зарядки. Кстати, зарядное устройство, несмотря на шутки в официальном аккаунте в социальных сетях в 2020 году, тут тоже покупатель не найдет.
Все примеры снимков кликбалены
В основном блоке стоят три 12 Мп модуля. Они с разным фокусным расстоянием и диафрагмой. Главный – 1/1.76 с размером пикселя 1.8мкм, двухкратный оптический зум – 1/3.6 с размером пикселя 1 мкм, широкоугольный с размером пикселя 1.12 мкм.
В приложении есть большое количество дополнительных режимов съемки, включая профессиональный и те, что используют Al-обработку.
Видео пишет в разрешении 4К с частотой 60 кадров в секунду. Усиление стабилизации сокращает разрешение до Full HD 30FPS.