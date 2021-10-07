Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 256GB. Планомерное развитие гибкого смартфона

Сегмент смартфонов с гибкими экранами заметно увеличился за последнее время и основной вклад в это внесла Samsung с семейством смартфоном Fold и Flip. Не так давно стало известно, что в Южной Корее было продано более 1 миллиона смартфонов Galaxy Z Fold3. Также сам производитель в этом году сделал ставку именно на Fold, заменив им семейство Note.

Внешний вид

На момент публикации версия объемом 256 Гбайт доступна за 159 990 рублей, а 512 Гбайт – 169 990 рублей.У нас в редакции тестовый сэмпл, он пришел без комплектующих. Это версия объемом 256 Гбайт и эксплуатировали мы ее в течение 2 недели в качестве основного смартфона.

Как можно догадаться по названию, это уже третье поколение в этом семействе. Помимо изменения аппаратной платформы, были добавлены защита по стандарту IPX8, алюминиевая рамка и добавлена поддержка S-Pen. Последнее как раз и выступает ответом на сворачивание Galaxy Note.

Добавление металла дало усиление конструкции. Прочность в сравнение со вторым поколением заметно повысилась.

Корпус смартфона защищен от попадания воды, и он может выдержать погружение на глубину 1.5 метров на 30 минут. Но, как и в целом с любыми смартфонами, злоупотреблять этой защитой не стоит, это скорее страховка от внезапно начавшегося дождя.

Учтен опыт и наработки прошлых поколений. Механизм открытия с ресурсом в 200 тысяч складываний. Сам шарнирный механизм скрыт под кожухом из алюминия.

Уверенно держит не только максимальное открытие, но и промежуточные положения. Например, можно сложить его в виде ноутбука и набирать текст на одной стороне, а просматривать его на второй. И таких сценариев с комбинированием изображения тут много.

По-прежнему нужно контролировать отсутствие посторонних предметов перед закрытием крышки. Также эксплуатация должна вестись с установленной защитной пленкой.

В сложенном состоянии Samsung Galaxy Z Fold3 сопоставим по габаритам с двумя сложенными друг на друга смартфонами. В кармане помещается, да и вес в целом только на 30 граммов больше, чем у iPhone 13 Pro Max.

Он заметно уже привычного формата исполнения, а в разложенном уже сопоставим с компактным планшетом.

Для смартфона доступны аксессуары, среди них может быть полезен чехол с нишей под стилус. Также в сети встретили информацию по специальному адаптеру в автомобиль с зарядкой, актуально с учетом того, что в обычный крепеж установить его нельзя.

Справа выведена зона со сканером отпечатка пальца, совмещенная с кнопкой включения. Поддерживается разблокировка со сканированием лица.

Экран

На обратной стороне блок основной камеры с тремя объективами и светодиодной вспышкой. Из корпуса он выступает только незначительно, хотя и при этом при размещении на столе она будет точкой опорой.Основной дисплей с диагональю 7.6 дюймов и разрешением 2208х1768 пикселей. Соотношение сторон 22.5:18. Место сгиба заметно и ощущается тактильно, но его быстро перестаёшь замечать.

А вот что заметно, так это большая полезная площадь и отсутствие видимых границ. По удобству эксплуатации и сценариям он сопоставим с планшетом. Комфортно читать и работать.

При просмотре роликов со стриминговых сервисов и Youtube будут пустые участки, это связано с форматом снимаемых и публикуемых роликов.

В играх этих рамок нет. Контент занимает всю площадь.

Внешний экран у Samsung Galaxy Z Fold3 с соотношением сторон 25:9. Диагональ 6.2 дюйма.

Экраны были улучшены. Применена матрица Dynamic AMOLED 2X с поддержкой адаптивной регулировкой частоты до 120 Гц. В гибком экране используется ECO OLED с оптимизациями по энергопотреблению.

Настройка

Много споров в сети идет по поводу фронтальной камеры. Она здесь скрывается под пиксельным изображением. Да оно заметно, но лучше по восприятию чем островок и тем более «монобровь».В отличие от Galaxy Note здесь не стали разделять региональные рынки, доступен только с Qualcomm Snapdragon 888. Это восьмиядерная платформа с графикой Adreno 660. Выполнен по 5 нм техпроцессу.

Доступны 12 Гбайт памяти LPDDR5. Доступны версии объемами 256 и 512 Гбайт.

Связь

Аккумулятор

Поддерживает сети 5G, но по понятным причинам проверили работу только в LTE, работает корректно, скорости обмена данными высокие. Два слота под nano-SIM.Есть Bluetooth 5.2 с кодеками передачи звука в высоком битрейте. Wi-Fi 6e. навигационный модуль продемонстрировал высокую точность и короткое время на холодный старт.Оснащается смартфон аккумулятором с емкостью 4400 мАч. Мы провели отдельные тесты с замером автономной работы отдельно по каждому экрану. На гибком экране с максимальным уровнем яркости – 5 часов 20 минут.

На внешнем экране время увеличилось на 8 часов.

Камера

Поддерживается быстрая зарядка 25 Вт. Есть беспроводная Qi-зарядка мощностью до 10 Вт. Совместимые наушники и часы можно зарядить с помощью реверсивной зарядки. Кстати, зарядное устройство, несмотря на шутки в официальном аккаунте в социальных сетях в 2020 году, тут тоже покупатель не найдет.Фронтальная камера, которая маскируется в гибком дисплее, идет с разрешением 4 Мп с диафрагмой F/1.8. Также есть камера во внешнем экране ее разрешение выше – 10 Мп. Примеры снимков сделаны на нее.



Все примеры снимков кликбалены

Но второй экран тут дает преимущество в виде возможности съемки селфи с основных модулей. Для этого необходимо нажать на кнопку в интерфейсе и после этого открыть крышку. Контроль съемки при этом идет с внешнего экрана.

В основном блоке стоят три 12 Мп модуля. Они с разным фокусным расстоянием и диафрагмой. Главный – 1/1.76 с размером пикселя 1.8мкм, двухкратный оптический зум – 1/3.6 с размером пикселя 1 мкм, широкоугольный с размером пикселя 1.12 мкм.

Во всех кроме широкоугольного есть фазовая фокусировка и оптический стабилизатор.

Хорошо себя Samsung Galaxy Z Fold3 показал при съемке с низким уровнем освещения, включая ночную съемку.

В приложении есть большое количество дополнительных режимов съемки, включая профессиональный и те, что используют Al-обработку.

Дневная съемка Samsung Galaxy Z Fold3

Ночная съемка Samsung Galaxy Z Fold3

Итоги

Видео пишет в разрешении 4К с частотой 60 кадров в секунду. Усиление стабилизации сокращает разрешение до Full HD 30FPS.Samsung Galaxy Z Fold3 – высокотехнологичный смартфон с гибким экраном, совмещающий преимущества планшетов и компактного формата телефонов. Из изначальной демонстрации технических возможностей производства дисплеев он вырос до отдельной ниши, уверенно набирающей популярность не только у техногиков. В сравнение со вторым поколением проведены качественные улучшения конструкции, экранов и аппаратной платформы. Отпугнуть от покупки может стоимость, но и фактических конкурентов у него пока нет.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".