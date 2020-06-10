Обзор Sapphire Radeon RX 5600 XT Pulse 6GB (11296-01-20G). Оптимальная замена NVIDIA RTX 2060

Наиболее интересной новинкой начала 2020 года стала видеокарта Sapphire Pulse Radeon RX 5600 XT 6 Gb. При невысокой цене модель получила энегроэффективную и тихую систему охлаждения, быструю память GDDR6, а также высокий уровень производительности. В этом обзоре мы расскажем о ее технических характеристикам и покажем на деле, как она себя ведет в играх.

Внешний вид

Sapphire Pulse Radeon RX 5600 XT 6 Gb работает на том же чипе Navi 10 XLE, что и RX 5700 XT, только с пониженными частотами и 192-битной шиной памяти вместо 256-битной. В качестве иикросхемы памяти выступает Micron MT61K256M32JE-14. Используется свежий интерфейс PCI Express 4.0.

Видеокарта работает на частоте 1615 МГц и при Boost поднимается до 1750 МГц.

Его потребляемая мощность составляет 160 Вт. Для питания производитель рекомендует использовать блок питания с минимальной мощностью в 450 Вт. Само питание подается через 8-пиновый разъем.

Длина видеокарты составляет 254 мм, так что она влезет и в корпус формата micro-ITX. Ее же высота не превышает двух слотов на материнской плате.

Видеокарта имеет две версии BIOS: стандартная и более тихая. Первый потребляет 160 Вт, второй 135 Вт и работает на менее высоких частотах. Для его изменения необходимо сменить положение переключателя, находящегося в левом верхнем углу.

Из разъемов у видеокарты имеется три DisplayPort и один HDMI. Для подключения по DVI придется воспользоваться переходником.

Система охлаждения состоит из двух вентиляторов Dual X с диаметром по 95 мм. При необходимости их достаточно легко снять. После снижения температуры до 50 градусов система уходит в пассивный режим работы, от чего становится абсолютно бесшумной.

Под кожухом находится массивный односекционный радиатор с тремя теплотрубками.

Нижняя пластина играет не только декоративную роль, но и дополнительно отводит тепло из системы. Об этом свидетельствуют наличие нескольких термопрокладок на плате.

Софт

Для RX 5600 XT доступна специальная утилита Sapphire Trixx. В первой вкладке данной программы можно посмотреть текущее состояние видеокарты, а конкретно степень ее загруженности, объем памяти, температруру и тд.

Вторая вкладка более наглядно в виде графиков отображает состояние платы.

Третья вкладка является самой интересной. Здесь можно включить технологию растеризации Trixx Boost, позволяющая запускать игры в более низком разрешении и через апскейлинг растягивать его до текущего разрешения. Подобные манипуляции дают ощутимый прирост в FPS при несущественной потере в качестве картинки.

Разгоняем видеокарту через обновление BIOS

Перед выходом видеокарт AMD серии Radeon RX 5600 XT компания Nvidia решила разрушить им продажи и снизила цены на RTX 2060 на 50 долларов. После этого AMD сделала ответный ход, выпустив обновление на BIOS, позволяющие повысить рабочие частоты данных видеокарт, и, тем самым, увеличить их уровень производительности. От всей этой ситуации все потребители только выиграли.Для обновления BIOS в Sapphire Pulse Radeon RX 5600 XT 6 Gb необходимо перейти на официальный сайт и выполнить несколько простых шагов. Важно, что на данный момент для обновления подходят видеокарты серии 299-5E411-002SA, 299-4E411-002SA, 299-4E411-002FC. Наш же экземпляр уже был обновлен до нас.

Тесты Sapphire Pulse Radeon RX 5600 XT 6 Gb

Мы проводили тестирование с актуальными версиями драйверов и последними обновлениями в играх. В мониторинге запись велась в разрешении Full HD с Ultra настройками графики. В роли стенда мы использовали материнскую плату ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI) с процессором AMD Ryzen 5 3600. Предлагаем оценить быстродействие на примере нескольких синтетических тестов.

FireStrike

TimeSpy

NightRaid

3D Mark

Тесты в играх

World of Tanks: Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 8Gb, Sapphire Pulse Radeon RX 5600 XT 6Gb, Gigabyte GTX 1650 GDDR6

Мы проводили тестирование с актуальными версиями драйверов и последними обновлениями в играх. В мониторинге запись велась в разрешении Full HD с Ultra настройками графики.

Far Cry New Dawn: Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 8Gb, Sapphire Pulse Radeon RX 5600 XT 6Gb, Gigabyte GTX 1650 GDDR6

Batman Arkham Knight: Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 8Gb, Sapphire Pulse Radeon RX 5600 XT 6Gb, Gigabyte GTX 1650 GDDR6

Battlefield V: Sapphire Pulse Radeon RX 5600 XT 6Gb, Gigabyte GTX 1650 GDDR6

Rainbow Six Siege: Sapphire Pulse Radeon RX 5600 XT 6Gb, Gigabyte GTX 1650 GDDR6

Rise of Tomb Raider

Metro Exodus

Итоги по Sapphire Pulse Radeon RX 5600 XT 6 Gb

подойдет для тех, кто хочет играть на Full HD мониторе при высоких настройках графики и не желает переплачивать за избыточную мощности в его случае.К плюсам данной видеокарты мы отнесли хороший запас производительности, тихую и при этом эффективную систему охлаждения, быструю память GDDR6, а также наличие двух версий BIOS.