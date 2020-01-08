Обзор Scythe Fuma 2 (SCFM-2000). Двухвентиляторный кулер без подсветки

2020-01-08, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Scythe Fuma 2; [192]
Летом прошлого года компания Scythe обновила серию процессорных кулеров Fuma выпуском второго поколения. Как и ранее используется конструкция в виде двойной башни с двумя вентиляторами, вращающимися в противофазе. Данная система охлаждения совестима с актуальными процессорами AMD и Intel, включая сокеты LGA1151, LGA2066 и AM4.

Scythe Fuma 2

Его средняя стоимость на момент публикации составляет 4500 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Scythe Fuma 2 обзор

Комплектация

В комплекте с Scythe Fuma 2 покупатель получает усиливающую пластину, крестовую отвертку, опорные пластины, тюбик с термопастой, разветвитель для подключения вентиляторов, скобы, уплотнители, набор винтов и подробную инструкцию по сборке. Собрано все в коробке из плотного картона с изображением системы в сборе и данных по характеристикам.

Scythe Fuma 2

Внешний вид

Двойная башня с ассиметричным дизайном. Блоки радиаторов смещены относительно центра. Сделано это для уменьшения перекрытия слотов оперативной памяти.

Scythe Fuma 2

Один из блоков идет с усеченными по площади нижними пластинами. Эта часть направлена в сторону памяти.

Scythe Fuma 2

Верхняя пластина окрашена в черный цвет. По центру выбит логотип производителя. Концы медных трубок запаяны.

Scythe Fuma 2

Используется шесть медных никелированных трубок U-образной формы. Диаметр 6 мм.

Scythe Fuma 2

Основание Scythe Fuma 2 отполировано до зеркального блеска. Площадь контакта большая. В верхней части зафиксирована крепежная пластина с винтами.

Scythe Fuma 2

Толщина пластин 0.4 мм. Конструкция оптимизирована для максимальной эффективности воздушных потоков. На боковых зонах вырезы под металлические скобы.

Scythe Fuma 2

Комплектные вентиляторы здесь идут с разной толщиной. Частота вращения регулируется в диапазоне от 300 до 1200 оборотов в минуту.

Scythe Fuma 2

Один из вентиляторов тоньше. Работают эти вентиляторы в противоположных направлениях. Встречный поток "Dual Fan Reverse Airflow" повышает статическое давление.

Сборка

Установку Scythe Fuma 2 начинаем с фиксации усиливающей пластины и двух опорных скоб с помощью винтов. В зависимости от расположения пластин можно менять ориентацию башни на материнской плате.

Scythe Fuma 2

Далее наносим термопасту на теплораспределительную крышку процессора. Прижимаем кулер при помощи комплектной крестовой отвертки.

Scythe Fuma 2

Большим плюсом является отсутствие необходимости снимать вентиляторы на время установки, это заметно ускоряет процесс монтажа.

Тесты Scythe Fuma 2

Разгон процессора Intel Core i7 7700K:

Scythe Fuma 2

Тест уровня шума при максимальных оборотах:

Scythe Fuma 2

Intel Core i5 7400:

Scythe Fuma 2

Итоги по Scythe Fuma 2

Золото. Выбор редакции MegaObzorScythe Fuma 2 – высокоэффективная башенная система охлаждения для процессоров с высоким TDP. Низкий уровень шума, продуманная конструкция и совместимость с высокими планками оперативной памяти, мультиплатформенность. Отличительной особенностью также является строгий внешний вид и отсутствие броской многоцветной подсветки, что сейчас становится редкостью.
Scythe Fuma 2 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Scythe Fuma 2
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