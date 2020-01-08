Обзор Scythe Fuma 2 (SCFM-2000). Двухвентиляторный кулер без подсветки

Летом прошлого года компания Scythe обновила серию процессорных кулеров Fuma выпуском второго поколения. Как и ранее используется конструкция в виде двойной башни с двумя вентиляторами, вращающимися в противофазе. Данная система охлаждения совестима с актуальными процессорами AMD и Intel, включая сокеты LGA1151, LGA2066 и AM4.
Scythe Fuma 2 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Его средняя стоимость на момент публикации составляет 4500 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.
Scythe Fuma 2 обзор
КомплектацияВ комплекте с Scythe Fuma 2 покупатель получает усиливающую пластину, крестовую отвертку, опорные пластины, тюбик с термопастой, разветвитель для подключения вентиляторов, скобы, уплотнители, набор винтов и подробную инструкцию по сборке. Собрано все в коробке из плотного картона с изображением системы в сборе и данных по характеристикам.
Внешний видДвойная башня с ассиметричным дизайном. Блоки радиаторов смещены относительно центра. Сделано это для уменьшения перекрытия слотов оперативной памяти.
Один из блоков идет с усеченными по площади нижними пластинами. Эта часть направлена в сторону памяти.
Верхняя пластина окрашена в черный цвет. По центру выбит логотип производителя. Концы медных трубок запаяны.
Используется шесть медных никелированных трубок U-образной формы. Диаметр 6 мм.
Основание Scythe Fuma 2 отполировано до зеркального блеска. Площадь контакта большая. В верхней части зафиксирована крепежная пластина с винтами.
Толщина пластин 0.4 мм. Конструкция оптимизирована для максимальной эффективности воздушных потоков. На боковых зонах вырезы под металлические скобы.
Комплектные вентиляторы здесь идут с разной толщиной. Частота вращения регулируется в диапазоне от 300 до 1200 оборотов в минуту.
Один из вентиляторов тоньше. Работают эти вентиляторы в противоположных направлениях. Встречный поток "Dual Fan Reverse Airflow" повышает статическое давление.
СборкаУстановку Scythe Fuma 2 начинаем с фиксации усиливающей пластины и двух опорных скоб с помощью винтов. В зависимости от расположения пластин можно менять ориентацию башни на материнской плате.
Далее наносим термопасту на теплораспределительную крышку процессора. Прижимаем кулер при помощи комплектной крестовой отвертки.
Большим плюсом является отсутствие необходимости снимать вентиляторы на время установки, это заметно ускоряет процесс монтажа.
Тесты Scythe Fuma 2
Разгон процессора Intel Core i7 7700K:
Тест уровня шума при максимальных оборотах:
Intel Core i5 7400:
Итоги по Scythe Fuma 2Scythe Fuma 2 – высокоэффективная башенная система охлаждения для процессоров с высоким TDP. Низкий уровень шума, продуманная конструкция и совместимость с высокими планками оперативной памяти, мультиплатформенность. Отличительной особенностью также является строгий внешний вид и отсутствие броской многоцветной подсветки, что сейчас становится редкостью.
Scythe Fuma 2 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".