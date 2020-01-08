Обзор Scythe Fuma 2 (SCFM-2000). Двухвентиляторный кулер без подсветки

Летом прошлого года компания Scythe обновила серию процессорных кулеров Fuma выпуском второго поколения. Как и ранее используется конструкция в виде двойной башни с двумя вентиляторами, вращающимися в противофазе. Данная система охлаждения совестима с актуальными процессорами AMD и Intel, включая сокеты LGA1151, LGA2066 и AM4.

Scythe Fuma 2 обзор

Его средняя стоимость на момент публикации составляет 4500 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

В комплекте с Scythe Fuma 2 покупатель получает усиливающую пластину, крестовую отвертку, опорные пластины, тюбик с термопастой, разветвитель для подключения вентиляторов, скобы, уплотнители, набор винтов и подробную инструкцию по сборке. Собрано все в коробке из плотного картона с изображением системы в сборе и данных по характеристикам.

Внешний вид

Двойная башня с ассиметричным дизайном. Блоки радиаторов смещены относительно центра. Сделано это для уменьшения перекрытия слотов оперативной памяти.

Один из блоков идет с усеченными по площади нижними пластинами. Эта часть направлена в сторону памяти.

Верхняя пластина окрашена в черный цвет. По центру выбит логотип производителя. Концы медных трубок запаяны.

Используется шесть медных никелированных трубок U-образной формы. Диаметр 6 мм.

Основание Scythe Fuma 2 отполировано до зеркального блеска. Площадь контакта большая. В верхней части зафиксирована крепежная пластина с винтами.

Толщина пластин 0.4 мм. Конструкция оптимизирована для максимальной эффективности воздушных потоков. На боковых зонах вырезы под металлические скобы.

Комплектные вентиляторы здесь идут с разной толщиной. Частота вращения регулируется в диапазоне от 300 до 1200 оборотов в минуту.

Сборка

Один из вентиляторов тоньше. Работают эти вентиляторы в противоположных направлениях. Встречный поток "Dual Fan Reverse Airflow" повышает статическое давление.Установку Scythe Fuma 2 начинаем с фиксации усиливающей пластины и двух опорных скоб с помощью винтов. В зависимости от расположения пластин можно менять ориентацию башни на материнской плате.

Далее наносим термопасту на теплораспределительную крышку процессора. Прижимаем кулер при помощи комплектной крестовой отвертки.

Тесты Scythe Fuma 2

Разгон процессора Intel Core i7 7700K:

Большим плюсом является отсутствие необходимости снимать вентиляторы на время установки, это заметно ускоряет процесс монтажа.

Тест уровня шума при максимальных оборотах:

Intel Core i5 7400:

Итоги по Scythe Fuma 2

Scythe Fuma 2 – высокоэффективная башенная система охлаждения для процессоров с высоким TDP. Низкий уровень шума, продуманная конструкция и совместимость с высокими планками оперативной памяти, мультиплатформенность. Отличительной особенностью также является строгий внешний вид и отсутствие броской многоцветной подсветки, что сейчас становится редкостью.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".