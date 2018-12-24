Обзор Scythe Katana 5 (SCKTN-5000). Недорогая система охлаждения для Intel и AMD

Не так давно компания Scythe расширила линейку систем охлаждения процессоров Katana, выпустив пятое поколение. Из особенностей отметим новый ассиметричный дизайн с небольшой высотой, вентилятор с низким уровнем шума, никелированное основание с оребрением и три медные 6 мм трубки. Поддерживаются актуальные платформы AMD и INTEL, за исключением профессиональных серий с сокетами LGA2066 и TR4.

Scythe Katana 5 обзор

Эта система уже появилась в российских магазинах, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в компактной коробке из плотного картона. Помимо изображения системы охлаждения в сборе приведены таблица со спецификациями. Комплект включает радиатор, вентилятор, скобы для крепления вентилятора, рамку крепления, пакетик с термопастой и инструкцию по сборке.

Внешний вид

Радиатор у Scythe Katana 5 ассиметричной формы. Тыловая часть выше, чем фронтальная, сам радиатор смещен относительно центра. Так обеспечивается широкая совместимость с высокими планками оперативной памяти.

Общая высота системы в сборе составляет 135 мм. Это позволяет рассматривать её для корпусов разных типо-размеров.

Установить можно будет только один комплектный 92 мм вентилятор Kaze Flex PWM. Фиксируется при помощи проволочных скоб.

На корпусе вентилятора присутствуют антивибрационные накладки. Скорость вращения регулируется в диапазоне от 300 до 2300 в минуту.

Алюминиевые пластины пронизывают шесть медных трубок. Они никелированы, как и основание. В районе крышки концы с декоративными колпачками. По центру выбит логотип производителя.

47 пластин, напрессованных на трубки. Дополнительная пайка не применяется. Плюс одна пластина с увеличенной толщиной в самой верхней части.

Основание Scythe Katana 5 идеально отполировано до зеркального блеска. В верхней части оребрение, повышающее эффективность отвода тепла.

Сборка

Система крепления по сравнению с 4 поколением это шаг назад в плане удобности. Вместо винтового крепления используются пластиковые клипсы. С одной стороны это упрощение в плане самой установки, но с другой частые установка и съем могут привести к повреждения.

После нанесения термопасты на теплораспределительную крышку процессора, она уже идет в комплекте, последовательно прижимаем четыре клипсы.

Финальным шагом устанавливаем вентилятор и подключаем его к материнской плате. Вокруг околосокетного пространство остается много свободного места. Полная совместимость с высокими радиаторами на силовых элементах платы и оперативной памятью с радиаторами.

Тесты

Итоги по Scythe Katana 5

Scythe Katana 5 можно рекомендовать под процессоры с заблокированным множителем. Он обеспечивает достаточно эффективное охлаждение с TDP до 110W включительно. Хорошая совместимость с высокими планками оперативной памяти, небольшая высота, низкий уровень шума, простая установка. Не устроить может использование пластиковых клипс в креплении.