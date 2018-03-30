Обзор Scythe Ninja 5. Тихая и эффективная супербашня

2018-03-30, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Scythe Ninja 5; [139]
Буквально две недели назад компания Sсythe анонсировала выход пятого поколения своей супербашни Ninja. Как и в предшествующих версиях корпус радиатора симметричен, обеспечивается быстрый и простой монтаж. У нас же появилась возможность изучить Scythe Ninja 5 до старта продаж и поделиться опытом его эксплуатации. Для этой башни заявлена поддержка всех актуальных платформ включая LGA 1151, LGA 2066 и AM4. Работать она может, как в полностью пассивном режиме, так и с двумя комплектными вентиляторами.

Scythe Ninja 5

Для него заявлена рекомендованная стоимость в 53 евро. В России он будет стоит порядка 4000-4500 рублей, если брать в расчет стоимость Scythe Ninja 4.

Scythe Ninja 5 обзор

Комплектация

Поставляется Scythe Ninja 5 в массивной коробке с изображением кулера и данными по его характеристикам, а также конструктивным особенностям.

Комплект включает усиливающую пластину, тюбик с термопастой, набор винтов, четыре скобы под вентиляторы, два вентилятора, крестовую отвертку, инструкцию по сборке.

Внешний вид

Конструкция Scythe Ninja 5 позаимствована у предыдущей версии. Это массивный радиатор с длиной граней в 13 сантиметров. Визуально он выглядит массивным.

Scythe Ninja 5

Тем не менее изменения все же есть, первое коснулось улучшения совместимости с планками оперативной памяти с высокими радиаторами. Шесть нижних пластин меньше по площади, чем основная масса.

Scythe Ninja 5

Вторая касается увеличения расстояния между пластинами с целью увеличения эффективности при низких оборотах вентилятора.

Scythe Ninja 5

Добавили дополнительный вентилятор, направив поток с вентиляторов в одном направлении. Такое направление вентиляторов также призвано повысить эффективность отвода тепла при низких оборотах и достичь превосходных результатов на максимальных.

Scythe Ninja 5

В комплекте идут два Kaze FLEX с регулируемой скоростью вращения. Для них заявлен ресурс службы в 120 тысяч часов. Скорость вращения меняется в диапазоне от 300 до 800 оборотов в минуту.

Scythe Ninja 5

Изменилась верхняя пластина. Тут она идет с черным анодированным слоем. Выбит силуэт сюрикена. Сохранили центральный канал, пронизывающий все пластины

Scythe Ninja 5

В самой конструкции радиатора Scythe Ninja 5 можно выделить четыре отдельных секции соединенных в центральной части по диагонали. Применена технология Three dimensional Airflow Pass-through Structure.

Scythe Ninja 5

41 пластина с толщиной 0.4 мм. Они напрессованы на шесть медных трубок с диаметром 6 мм. На каждую из секций выделено по три трубки.

Scythe Ninja 5

В районе контактной площадки они размещены в один ряд, занимая большую часть площади пластины.

Scythe Ninja 5

Поверхность отполирована до зеркального блеска. Сверху присутствуют дополнительные ребра.

Сборка

Для крепежа используется H.P.M.S. III, сделанный дружелюбным и максимально простым даже для неподготовленных пользователей. Поддерживаются все распространённые сокеты. Первым шагом необходимо зафиксировать усиливающую пластину.

Ставится пара опорных площадок, прижимаемых винтами с накатанной головкой. Остается нанести термопасту, напомним, один тюбик уже идет в комплекте.

Прижимаем радиатор к теплораспределительной крышке процессора. В комплекте для удобного монтажа предусмотрена крестовая отвертка. Несмотря на массивные габариты, Scythe Ninja 5 не создает трудностей и проблем с установкой остальных компонентов.

Тесты Scythe Ninja 5

Разгон процессора Intel Core i7 7700K:

Scythe Ninja 5

Тест уровня шума при максимальных оборотах:

Scythe Ninja 5

Итоги по Scythe Ninja 5

Золото. Выбор редакции MegaObzorScythe Ninja 5 продемонстрировал высокую эффективность отвода тепла от процессоров Intel и AMD. Как и ранее производителю удалось в очередной раз улучшить конструкцию без негативного влияния на стоимость кулера. К его плюсам отнесем возможность работы в пассивном режиме, совместимость с актуальными сокетами, простую установку и хорошую комплектацию, тихую работу, отсутствие проблем с высокими радиаторами оперативной памяти.
Scythe Ninja 5 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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