Обзор Sennheiser Momentum 3 Wireless. Аудиофильское звучание без проводов

Есть вещи, стоящие на ступеньку выше своих конкурентов: автомобили Farrari, часы Rolex, телефоны Vertu... Среди полноразмерных наушников такими, безусловно, являются Sennheiser. Производитель сумел реализовать в гарнитуре Momentum 3 Wireless множество современных технологий: от практически идеального активного шумоподавления и режима «прозрачности» до сенсоров приближения и поддержки высококачественных кодеков. Но поражает больше всего другое: новинка в корне меняет представление о беспроводном интерфейсе, демонстрируя звук аудиофильского качества.

Комплектация

Под суперобложкой скрывается белая коробка из плотного картона, где в поролон аккуратно уложен цилиндрический чехол на молнии (диаметр 185 мм, высота 100 мм), изготовленный из серой немаркой ткани. Верх и дно у него выполнены жесткими, но боковины – податливые, а значит, кейс не защитит дорогие наушники во время давки. Изнутри все обшито мягким материалом, есть кармашек для аксессуаров. В футляре находятся сами наушники в сложенном состоянии, аудио кабель mini jack 2,5 – mini jack 3,5 (1,4 м) и зарядный кабель Type-C – Type-C (1,2 м), переходник на USB-A и документация. В продаже имеются светлая и темная модели наушников.

Конструкция

При взгляде на Momentum 3 сразу чувствуется премиальный статус продукта: строгие линии, обилие стали и натуральной кожи, идеальное качество изготовления. Наушники хорошо дополнят деловой костюм, подчеркнув статус владельца, впрочем, не будут они выделяться и на фоне «пляжной» одежды.

Конструкция складная: металлическая дужка с минимальным усилием «переламывается» в двух точках и фиксируется в обоих положениях. Шарниры также выполнены из стали. Крепления пластиковых чашек позволяет им перемещаться в пределах 6 см вверх-вниз, а также поворачиваться для более удобной посадки. Соединяет их между собой плоский кабель.

Все интерфейсы и органы управления размещены на задней стороне правой чаши: mini jack 2,5 мм, USB Type-C, четыре резиновые клавиши управления, переключатель режима шумоподавления и светодиодный индикатор.

Пользоваться довольно удобно, и к расположению кнопок быстро привыкаешь. На левой чашке спереди находится отверстие микрофона, закрытое металлической сеткой. Дополнительные микрофоны, отвечающие за работу системы активного шумоподавления, расположены вокруг шарниров крепления чашек.

Оголовье наушников отделано овечьей кожей, а по всей его длине проходят два упругих валика. Из того же материала сделаны и съемные амбушюры. Они плотно прижимаются к голове, полностью обхватывая уши.

Решетки динамиков прикрыты тканью с крупными символами «R» и «L». Конструкция наушников выполнена таким образом, чтобы они сами «садились» с учетом анатомии, а их вес (305 г) равномерно распределялся по голове.

Управление

Активация всех команд и режимов сопровождается звуковыми сообщениями приятным женским голосом на русском языке. Ни одна из кнопок управления не отвечает за включение устройства. Оказывается, все гораздо проще: раскладываем гарнитуру – она включается, складываем – выключается. Ну а что же делать тем, кто привык «парковать» наушники на шее? Просто удерживаем центральную многофункциональную кнопку, пока раскрываем Momentum, и они останутся выключенными. У упомянутой клавиши есть и альтернативные функции: Play/Pause, переход к предыдущему или следующему треку, перемотка текущей композиции вперед и назад, проверка заряда, а также управление вызовами. Запомнить все комбинации коротких и длинных нажатий задача не тривиальная, при том, что находящаяся рядом пара клавиш отвечает лишь за изменение громкости звука, и вполне могла бы взять на себя часть функций.

Подключение

Приложение и активное шумоподавление

Находящаяся снизу кнопка активирует голосового помощника (поддерживается Siri, Google Assistant, Алиса, Alexa и другие). Верхний переключатель отвечает за шумоподавление: когда он находится в верхнем положении, то работает лишь пассивное отсекание внешних звуков, в среднем – активируется ANC, а если нажать рычажок вниз (он возвратный), то будет активирован режим «прозрачности», который позволяет общаться, не снимая наушников. В последнем случае, звук проходит обработку, в ходе которой более ярко выделяются средние частоты, это делает речь разборчивей. Работа всех режимов настраиваются в фирменном приложении. Датчики, расположенные внутри чашек, определяют, когда наушники снимают или одевают, соответственно, приостанавливая воспроизведение или возобновляя его.Для беспроводного подключения используется модуль Bluetooth 5.0: просто активируем режим сопряжения с помощью удержания клавиши вызова ассистента и прислоняем телефон с чипом NFC к правой чашке. Если модуля ближнего поля нет, тогда по старинке переходим в настройки Bluetooth на телефоне. Теперь, как только разложить гарнитуру, произойдет автоматическое подключение к последним двум устройствам. Последняя «фича» очень удобна, например, если вы играете на планшете, но не хотите пропускать важный звонок на мобильник. Качество соединения очень хорошее: обрывов и «заиканий» нет. Как при просмотре роликов, так и во время игр, запаздывания аудиосигнала также не заметно. Помимо стандартного кодека SBC, гарнитура поддерживает несколько высококачественных протоколов сжатия: aptX, aptX LL и AAC.Momentum 3 можно подключить через проводные интерфейсы. Когда используется кабель mini jack, обработкой аудио занимаются звуковая плата и усилитель (если есть) источника. Если у наушников батарея разряжена не полностью, то они могут продолжать обеспечивать активное шумоподавление. Благодаря специальному «замку» на 2,5-миллиметровом штекере, кабель никогда не выпадет из наушников. Второй конец выполнен Г-образным, чтобы уменьшить истирание. Если же подсоединить наушники через разъем USB Type-C к компьютеру или телефону, то воспроизведением будет заведовать плата внутри наушников. Приятно, что разработчики подумали о проводном подключении к телефонам без аудио разъема.Для управления функциями наушников лучше всего скачать утилиту Sennheiser Smart Control, которая доступна для платформ Android и iOS. Приложение позволяет отображать заряд гарнитуры, обновлять прошивку, менять язык голосовых подсказок (а также вовсе их отключать), настраивать функцию поиска потерянных наушников с помощью Tile и деактивировать «интеллектуальную паузу».

Программа дает возможность настраивать и работу активного шумоподавления. «Антидавление» рекомендуется использовать в офисных помещениях, где нужно отсечь довольно тихие фоновые шумы. Это щадящий режим, не вызывающий никакого дискомфорта от «избыточного давления» даже у чувствительных людей. Если вы вышли на улицу, то лучше всего переключиться на режим «Антиветер»: будут купированы шумы города и ветровые завывания, которые являются весомой проблемой в случае полноразмерных моделей. При «Максимальном» шумоподавлении, владелец Momentum словно попадает в другую реальность, где есть только он и музыка. ANC прекрасно справляется со звуками метро, самолета, пылесоса и прочими шумами. Просочиться удается лишь высокочастотным звукам, например, гудкам автомобилей. С непривычки даже ощущается небольшой дискомфорт от полной тишины, когда музыка выключена. Но не стоит включать «максималку» в тихом помещении: может возникнуть паразитное гудение.

Звучание

В приложении можно настроить, будет ли продолжаться воспроизведение при активации режима «прозрачности»: чтобы было удобно вести диалог не снимая наушников, я рекомендую приостанавливать музыку. Наконец, Smart Control позволяет «играться» эквалайзером. Последний выполнен в своеобразном стиле: вместо регуляторов под различные частоты, здесь разрешено управлять лишь «горбом» АЧХ, а остальной график подстраивается автоматически. Пусть это слегка непривычно, зато звук получается более сбалансированный.Внутри наушников установлены динамики диаметром 42 мм. Сопротивление в пассивном режиме 100 Ом, в активном – 470 Ом. Заявленный частотный диапазон (6 Гц - 22 кГц) превышает слышимый человеком, поэтому можно быть полностью уверенным в том, что наушники не «обрежут» лишнего. Запас по уровню громкости довольно приличный: даже в метро я не поднимал уровень громкости выше 40%: максимальный уровень звукового давления 99 дБ при соединении по Bluetooth и 118 – по проводу. Пассивная звукоизоляция, конечно, не так хороша, как активная, но ее вполне хватает, чтобы ваши треки не были слышны окружающим.

По качеству звука, Sennheiser Momentum 3 это одни из лучших беспроводных полноразмерных наушников на рынке, если не самые лучшие. Звук сбалансирован и хорошо проработан на всем частотном диапазоне. Бас сочный, глубокий и обволакивающий, но он не скатывается в мешанину, позволяя легко разделить звуки бас-гитары и «бочки». Низкие частоты совершенно не мешают раскрыться средним: вокал и основные инструменты звучат точно и детализировано. Высокие частоты здесь чуть приглушенные, мягкие и бархатистые, что способствует комфортному прослушиванию.

Звучание Momentum 3 в беспроводном режиме сложно называть «честным», ведь треки воспроизводятся не так, как задумывались создателем, а насыщаются определенными оттенками. Впрочем, не нужно ставить это в укор: наушники вытягивают многие неудачные записи, придавая им полноценность. В итоге, прослушанные до этого десятки раз композиции, раскрываются перед слушателем в новых красках. У меня не было ни одного случая, чтобы наушники «испортили» какой-то трек. Если же ваша цель получить максимально близкое к оригиналу звучание, расслышав каждое касание струны, то подключайтесь по проводу к дорогому плееру и не забудьте отключить ANC.

Эксплуатация и автономность

Новинка одинаково хорошо справляется со всеми музыкальными жанрами от рока до классики, от электронной музыки до джаза. Гарнитуру можно вполне комфортно использовать для разговоров даже на шумной улице: внешние звуки хорошо купируются, за счет чего собеседник будет слышать чистый голос, для вас же будет активироваться режим «прозрачности», что делает общение более естественным.Удобство – не менее важная характеристика наушников, чем качество звучания, ведь от этого параметра зависит, сможет ли слушатель получать удовольствие от музыки в течение долгого времени. Глубина амбушюров и сила, с которой они прижимаются к голове подобраны идеально: гарнитура не спадает и не смещается даже при беге, постоянно обеспечивая неплохую пассивную шумоизоляцию, но давления при этом практически не замечаешь. Использование же натуральных материалов позволяет ушам не покрываться испариной. Я носил наушники в течение всего рабочего дня, и желание отдохнуть появлялось только ближе к вечеру. В режиме максимальной шумоизоляции, в метро ощущается лишь вибрация, и ничто постороннее не отвлекает от прослушивания. Если же нужно перекинуться с кем-то парой фраз, то можно одним движением перейти в режим «прозрачности» и обратно.

Выводы

Порадовало, что с наушников можно переключать и перематывать треки, правда выглядит весьма странно, что все это «повесили» на одну небольшую кнопку. К счастью, благодаря насечке, найти ее «вслепую» довольно просто. С Momentum больше не возникает вопрос, отключена ли гарнитура: сложена – значит выключена. Если же говорить о звучании, то среди беспроводных представителей я действительно не слышал лучше. Высокое качество изготовления тоже не вызывает никаких сомнений: за месяц тестирования наушники не потеряли свой первоначальный вид. Правда, как и за всеми вещами из натуральной кожи, за амбушюрами и оголовьем придется ухаживать, протирая их влажной тряпочкой. Так же не рекомендовал бы использовать гарнитуру под дождем и в мороз.В беспроводном режиме с активным режимом шумоподавления наушники работают в течение 17 часов. С одной стороны, этого более чем достаточно, ведь большинство TWS-моделей держатся всего 3 часа, но если посмотреть на полноразмерных конкурентов, то можно увидеть цифры в 30 часов и более. При умеренной эксплуатации, мне приходилось заряжать гарнитуру раз в неделю, что считаю вполне нормальным, но вот любителям сутками слушать музыку, придется ставить ее на зарядку каждые 2-3 дня. Полное восстановление энергии занимает три часа через любой совместимый адаптер питания.Sennheiser показала, какими должны быть топовые полноразмерные наушники. В Momentum 3 на высшем уровне реализованы буквально все аспекты: премиальные материалы и высокое качество изготовления, стабильная связь без «заиканий» и рассинхронизации, комфортная посадка, одна из лучших систем шумоподавления, позволяющая «уединиться» с музыкой, режим «прозрачности» и качественные направленные микрофоны, дающие возможность общаться не снимая гарнитуры. Есть тут и такие мелочи как NFC, возможность перемотки треков, «умная пауза», выключение складыванием, поддержка двух источников и так далее. Самое же главное в том, что эти наушники выводят беспроводную музыку на новый уровень, где даже прожженный аудиофил с трудом найдет разницу с «проводным» звучанием. Если вы хотите лучшего и не намерены на этом экономить, то Sennheiser Momentum 3 Wireless – это как раз то, что вам нужно. Кстати, в честь юбилея компании, которой в этом году исполняется 75 лет, официальный интернет-магазин Sennheiser.ru запустил акцию, предоставляющую бесплатную доставку по всей стране и скидку 10% на онлайн-оплату.Автор: Артем Костенко