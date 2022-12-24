Обзор Shredders. Добротный симулятор сноуборда…

Если на брать в расчет спортивные игровые серии, скатившиеся в продажу лутбоксов, персонажей и шкурок, от EA и ряда других студий, интересных проектов выходит крайне мало. Неудивительно что в свое время глава игрового подразделения Microsoft обратил внимание на проект от небольшой студии – Shredders. Игра изначально вышла в подписке GamePass, а недавно появились и на PlayStation 5.

Пройдена с полным изучением сюжетной линии и сбора коллекционных предметов. Получен платиновый трофей.

Сюжет

Несмотря на то, что это спортивный симулятор, посвященный сноуборду, в нем есть подобие сюжета. Игроку предлагается принять участие в простой истории, выполняя задания друзей и создавая для своего канала контент, выполняя различные трюки. Диалоги тут максимально просты, в них нет смысла вникать. Это скорее короткий фон между заданиями. Нет тут и явного финала, проходить задания можно свободно, открывая точки быстрого перемещения и дополнительную экипировку.

Сами миссии в Shredders разнообразны, среди них есть те, где требуется повторять трюки, осваивая механику, обгонять, следовать и выполнять заезды со сбором необходимого объема баллов.

В игре очень большая карта, это сразу несколько склонов с разным наполнением. Перемещение по всей зоне свободное, в любое время можно будет переместиться в нужную точку и выбирать направления для фрирайда. Жесткой последовательности в выполнении заданий тоже нет, одновременно можно проходить несколько разных веток.

Физика

В отличие от «донатных помоек от EA и Ubisoft», здесь весь контент изначально доступен. Дополнительные варианты внешнего оформления снаряжений открываются за прохождение сюжетных миссий, выполнение дополнительных условий в заданиях и закрытии GAP (точки, в которых нужно совершить трюки). Никаких лутбоксов, премиального контента и покупки пропусков.Отдельно рассмотрим физику, это одно из самых важных составляющих игр такого жанра. С этим тут все отлично, имея опыт катания на сноуборде, здесь все хорошо приближено к реальному поведению. Чувствуется, что игра создавалась теми, кто сам любит склоны и этот вид спорта.

Чего только стоят ощущения, когда взрезаешься кантом в пушок или укатанный склон. Это же касается прыжком, разворотов и трюков все они вполне реальны и исполнимы спортсменами.

Графика

Shredders построена на движке Unity. Явного графического прорыва здесь ждать не стоит, но и явных огрехов тоже нет. За счет обилия снега упрощается общее наполнение и в целом с восприятием тут проблем нет. Это классический горный курорт с подъемниками, разнообразными склонами и шале.

В игре также присутствует режим дрона, который позволяет свободно летать, оценивая предварительно дальнейший путь. Но этот же режим содержит инструмент постройки с самостоятельным добавлением объектов на карте. Игрок сможет добавить до 10 таких объектов, это трамплины, рельсы и другие типы.

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Shredders обзор

Итоги

Есть кроссген и возможность поиграть с друзьями. Поучаствовать в соревновательных заездах, победитель в которых определяется по суммарному количеству набранных очков за трюки. Также при включенном многопользовательском режиме во время фрирайда на карте появляются игроки, это добавляет общей наполненности.Мне как имеющему опыт и человеку, которому нравится сноуборд, Shredders дала ту самую атмосферу фрирайда, управления доской и свободу перемещения на горных склонах. С учетом того, что проект готовила небольшая студия получился он достойным. Из минусов можно выделить отсутствие явного и понятного описания методики выполнения трюков.