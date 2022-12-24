Обзор Shredders. Добротный симулятор сноуборда…

Если на брать в расчет спортивные игровые серии, скатившиеся в продажу лутбоксов, персонажей и шкурок, от EA и ряда других студий, интересных проектов выходит крайне мало. Неудивительно что в свое время глава игрового подразделения Microsoft обратил внимание на проект от небольшой студии – Shredders. Игра изначально вышла в подписке GamePass, а недавно появились и на PlayStation 5.
Пройдена с полным изучением сюжетной линии и сбора коллекционных предметов. Получен платиновый трофей.
Сюжет
Несмотря на то, что это спортивный симулятор, посвященный сноуборду, в нем есть подобие сюжета. Игроку предлагается принять участие в простой истории, выполняя задания друзей и создавая для своего канала контент, выполняя различные трюки.
Диалоги тут максимально просты, в них нет смысла вникать. Это скорее короткий фон между заданиями. Нет тут и явного финала, проходить задания можно свободно, открывая точки быстрого перемещения и дополнительную экипировку.
Сами миссии в Shredders разнообразны, среди них есть те, где требуется повторять трюки, осваивая механику, обгонять, следовать и выполнять заезды со сбором необходимого объема баллов.
В игре очень большая карта, это сразу несколько склонов с разным наполнением. Перемещение по всей зоне свободное, в любое время можно будет переместиться в нужную точку и выбирать направления для фрирайда. Жесткой последовательности в выполнении заданий тоже нет, одновременно можно проходить несколько разных веток.
В отличие от «донатных помоек от EA и Ubisoft», здесь весь контент изначально доступен. Дополнительные варианты внешнего оформления снаряжений открываются за прохождение сюжетных миссий, выполнение дополнительных условий в заданиях и закрытии GAP (точки, в которых нужно совершить трюки). Никаких лутбоксов, премиального контента и покупки пропусков.
Физика
Отдельно рассмотрим физику, это одно из самых важных составляющих игр такого жанра. С этим тут все отлично, имея опыт катания на сноуборде, здесь все хорошо приближено к реальному поведению. Чувствуется, что игра создавалась теми, кто сам любит склоны и этот вид спорта.
Чего только стоят ощущения, когда взрезаешься кантом в пушок или укатанный склон. Это же касается прыжком, разворотов и трюков все они вполне реальны и исполнимы спортсменами.
Графика
Shredders построена на движке Unity. Явного графического прорыва здесь ждать не стоит, но и явных огрехов тоже нет. За счет обилия снега упрощается общее наполнение и в целом с восприятием тут проблем нет. Это классический горный курорт с подъемниками, разнообразными склонами и шале.
В игре также присутствует режим дрона, который позволяет свободно летать, оценивая предварительно дальнейший путь. Но этот же режим содержит инструмент постройки с самостоятельным добавлением объектов на карте. Игрок сможет добавить до 10 таких объектов, это трамплины, рельсы и другие типы.
Онлайн
Есть кроссген и возможность поиграть с друзьями. Поучаствовать в соревновательных заездах, победитель в которых определяется по суммарному количеству набранных очков за трюки. Также при включенном многопользовательском режиме во время фрирайда на карте появляются игроки, это добавляет общей наполненности.
Shredders обзор
Итоги
Мне как имеющему опыт и человеку, которому нравится сноуборд, Shredders дала ту самую атмосферу фрирайда, управления доской и свободу перемещения на горных склонах. С учетом того, что проект готовила небольшая студия получился он достойным. Из минусов можно выделить отсутствие явного и понятного описания методики выполнения трюков.