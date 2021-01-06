Обзор Sonos Five и Sonos Sub. Премиальная акустика Wi-Fi

В конце прошлого года мы проводили тестирование премиального саундбара Sonos Arc с поддержкой стриминговых сервисов и ориентированного на использование в паре с телевизионной панелью. Сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки, рассмотрим портативные колонки Sonos Five и беспроводной сабвуфер Sonos Sub. Последний можно использовать как с колонками, так и рассмотренным ранее саундбаром.

Комплектация

К моменту публикации эту акустику уже можно приобрести в российских магазинах.

Упакованы в коробки со стильным оформлением. Для предотвращения случайного открытия на боковых гранях есть фиксаторы. Стартовый набор включает силовой кабель и различную документацию.

Sonos Five

Расположить колонку можно как вертикально, так и горизонтально. На основании расположены небольшие ножки, предотвращающие скольжение и уменьшающие вибрацию.

Внешний вид соответствует продукту премиального уровня. При этом ее отличает еще и минимализм в элементах управления и оформления.

Помимо изучаемой нами черной версии, есть также еще и белая. Наружные поверхности не подвержены загрязнению.

На верхней грани у Sonos Five сосредоточены три сенсорные кнопки. На нажатия реагируют точно.

С обратной стороны гнездо питания. Комплектный кабель подключается без зазоров, выступая продолжение корпуса.

На панели разъемов доступны RJ-45, аудиовход и механическая кнопка, отвечающая за включение.

Оснащается колонка сразу шестью динамиками. Находятся они группой на фронтальной панели.

Sonos Sub

Владелец сможет выбирать между сетевым подключением через Ethernet кабель или Wi-Fi с поддержкой двух диапазонов.Сабвуфер Sonos Sub заметно отличается от привычных вариантов исполнения. Вместо безликой коробки из МДФ, тут система может стать элементом интерьера.

В центральной части окошко, по краям которого скрыты низкочастотные излучатели, направленные друг на друга.

В основании скрывается разъем RJ-45 и гнездо питания. Есть четыре резиновые ножки. Нанесена наклейка с техническими данными.

Визуально эти системы отлично сочетаются между собой. Для работы требуется подвод только питающего кабеля.

Софт

Для начальной настройки потребуется загрузка приложения Sonos. Процесс добавления проходит интуитивно.

В приложении можно будет соединить между собой разные элементы системы. В нашем случае мы использовали связку из двух Sonos Five.

Добавляются поддерживаемые стриминговые сервисы и другие источники сигнала. Прямой передачи звука через Bluetooth нет, вместо этого можно передавать музыкальные файлы через сеть.

Функция эквалайзера с регулировкой басов, высоких частота и баланса.

Детальные настройки особенностей работы.

Есть поддержка голосового помощника Google. Но его поддержка в России через приложение Sonos недоступна.

Тесты

За время длительного тестирования мы слушали на них музыку в разных компоновках: с одной колонкой, двумя колонками и двумя колонками с сабвуфером. Sonos Five отлично звучит как в одиночном варианте. Вторая колонка расширяет восприятие звуковой сцены, парой они заменяют многоканальные системы прошлых поколений.

Высокая детализация на всем частном спектре. Проработанные высокие частоты. Есть хорошо проработанные средние частоты. Глубокий и объемный бас. Наличие же еще и отдельного сабвуфера Sonos Sub, получаем дополнительную глубину. С ним лучше воспринимаются блокбастеры и фильмы со спецэффектами. Это же касается инструментальной и современной музыки.

По ощущениям складывается ощущения использования студийного звучания. Поддержка интеграции с популярными стриминговыми сервисами дает возможность не использовать лишние провода и не занимать смартфон для отправки треков.

Итоги по Sonos Five и Sonos Sub

Sonos Five – акустическая система премиального уровня с поддержкой популярных сервисов потокового вещания музыки и выбором актуальных типов источника звука. Студийное качество звука, возможность добавления дополнительных без использования интерфейсных кабелей. Приложение с детальными настройками. Sonos Sub в свою очередь является дополнением для тех кто ставит приоритетом отработку басов. Не устроить может отсутствие опции сопряжения через Bluetooth, но, с другой стороны, так решается вопрос возможного низкого качества соединения. Из особенностей также отметим отсутствие поддержки голосового управления на русском языке, а также локальных сервисов от Вконтакте, Яндекс и др.