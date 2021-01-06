Обзор Sonos Five и Sonos Sub. Премиальная акустика Wi-Fi

К моменту публикации эту акустику уже можно приобрести в российских магазинах.
Комплектация
Упакованы в коробки со стильным оформлением. Для предотвращения случайного открытия на боковых гранях есть фиксаторы. Стартовый набор включает силовой кабель и различную документацию.
Sonos FiveРасположить колонку можно как вертикально, так и горизонтально. На основании расположены небольшие ножки, предотвращающие скольжение и уменьшающие вибрацию.
Внешний вид соответствует продукту премиального уровня. При этом ее отличает еще и минимализм в элементах управления и оформления.
Помимо изучаемой нами черной версии, есть также еще и белая. Наружные поверхности не подвержены загрязнению.
На верхней грани у Sonos Five сосредоточены три сенсорные кнопки. На нажатия реагируют точно.
С обратной стороны гнездо питания. Комплектный кабель подключается без зазоров, выступая продолжение корпуса.
На панели разъемов доступны RJ-45, аудиовход и механическая кнопка, отвечающая за включение.
Оснащается колонка сразу шестью динамиками. Находятся они группой на фронтальной панели.
Владелец сможет выбирать между сетевым подключением через Ethernet кабель или Wi-Fi с поддержкой двух диапазонов.
Sonos SubСабвуфер Sonos Sub заметно отличается от привычных вариантов исполнения. Вместо безликой коробки из МДФ, тут система может стать элементом интерьера.
В центральной части окошко, по краям которого скрыты низкочастотные излучатели, направленные друг на друга.
В основании скрывается разъем RJ-45 и гнездо питания. Есть четыре резиновые ножки. Нанесена наклейка с техническими данными.
Визуально эти системы отлично сочетаются между собой. Для работы требуется подвод только питающего кабеля.
СофтДля начальной настройки потребуется загрузка приложения Sonos. Процесс добавления проходит интуитивно.
В приложении можно будет соединить между собой разные элементы системы. В нашем случае мы использовали связку из двух Sonos Five.
Добавляются поддерживаемые стриминговые сервисы и другие источники сигнала. Прямой передачи звука через Bluetooth нет, вместо этого можно передавать музыкальные файлы через сеть.
Функция эквалайзера с регулировкой басов, высоких частота и баланса.
Детальные настройки особенностей работы.
Есть поддержка голосового помощника Google. Но его поддержка в России через приложение Sonos недоступна.
Тесты
За время длительного тестирования мы слушали на них музыку в разных компоновках: с одной колонкой, двумя колонками и двумя колонками с сабвуфером. Sonos Five отлично звучит как в одиночном варианте. Вторая колонка расширяет восприятие звуковой сцены, парой они заменяют многоканальные системы прошлых поколений.
Высокая детализация на всем частном спектре. Проработанные высокие частоты. Есть хорошо проработанные средние частоты. Глубокий и объемный бас. Наличие же еще и отдельного сабвуфера Sonos Sub, получаем дополнительную глубину. С ним лучше воспринимаются блокбастеры и фильмы со спецэффектами. Это же касается инструментальной и современной музыки.
По ощущениям складывается ощущения использования студийного звучания. Поддержка интеграции с популярными стриминговыми сервисами дает возможность не использовать лишние провода и не занимать смартфон для отправки треков.