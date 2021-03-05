Обзор Sonos One SL. Мультирум-акустика для дома с поддержкой Яндекс.Музыка

В рамках «Лаборатории» мы проводили тестирование колонок, сабвуфера и саундбара Sonos. Одной из особенностей, помимо высокого качества звука, является поддержка различных стриминговых сервисов, но тогда на момент выхода тестов они в большинстве слабо распространены на территории России. Не так давно в этом списке появилась Яндекс.Музыка и сами устройства получили бонус код на подписку «Плюс». Проверять это обновление будем на примере компактной Sonos One SL.

Sonos One SL

Ее рекомендованная стоимость составляет 17 990 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку с изображением акустики и данными по характеристикам. Комплект включает кабель питания, руководство пользователя и гарантийный талон.

Sonos One SL

Внешний вид

Как и рассмотренные ранее системы этого производителя, доступны в черном и белом вариантах исполнения. В оформлении придерживаются общей стилистике, позволяя комбинировать в одном помещении несколько разных устройств.

Sonos One SL

Большая часть площади с металлической защитной сеткой, за которой скрываются динамки. Отдельно отмечается возможность эксплуатации в помещении с высокой влажностью.

Sonos One SL

Остальная часть корпуса выполнена из пластика с софт тач покрытием. Внешний вид аккуратный и выдержанный. Огрехов в качестве сборки не наблюдается

Sonos One SL

На верхней крышке Sonos One SL три сенсорные клавиши. С помощью них можно ставить воспроизведение на паузу, переключать треки и изменять громкость.

Sonos One SL

Для контроля рабочего состояния выведен светодиодный индикатор. Также ключевые изменения статусов сопровождаются звуковыми подсказами.

Sonos One SL

Гнездо питания в основании. Блок питания у колонки встроенный. Подключается к евророзетке.

Sonos One SL

Помимо Wi-Fi модуля предусмотрели возможность подключения к сети кабелем. RJ-45 гнездо выведено на боковой грани. Здесь же механическая кнопка для проведения синхронизации.

Софт

Для настройки и управления используется фирменное приложение SONOS. Потребуется создать аккаунт и уже после этого приступать к добавлению колонки в аккаунт.

Sonos One SL

Успешно добавленной Sonos One SL присваивается имя и выбирается комната размещения. Изучение управление начали с проведения синхронизации с аккаунтом Яндекс. Вместе с колонкой идет бонус код на 6 месяцев подписки «Яндекс.Плюс».

Sonos One SL

После этого можно воспроизводить весь контент с этого сервиса включая плейлист дня, песни со своих сборников, подкасты и премьеры. Работает корректно.

Sonos One SL

Окно с настройками системы и колонки. Несколько пресетов эквалайзера. Функция будильника. Родительский контроль

Sonos One SL

Помимо этого, есть и другие стриминговые сервисы. Bluetooth нет, вместо этого можно использовать только приложение с Wi-Fi соединением.

Sonos One SL

Тесты

Несмотря на невысокую стоимость, относительно всей линейки, Sonos One SL продемонстрировала хорошее качество звучания. Выдает чистый и живой звук. Есть эффект объемной сцены. Приятный и мягкий бас, детализированные высокие и средние частоты.

Sonos One SL

За воспроизведение тут отвечают два динамика. Один из них высокочастотный излучатель, другой среднечастотный. Оснащен двумя усилителями класса D. Огрехов в качестве воспроизведения нет.

Sonos One SL

Как и рассмотренные ранее решения, есть возможность объединять несколько таких колонок в общую систему, без необходимости соединения между собой проводами.

Итоги по Sonos One SL

Sonos One SL хороший вариант в качестве домашней акустики, включая эксплуатацию в ванной комнате и кухне. Компактные габариты, сенсорное управление, приложение, возможность добавления нескольких колонок в общую сеть. Ключевым источником мультимедийного контента для него являются стриминговые сервисы, а с недавних пор этот список дополнился еще и Яндекс.Музыкой.
Комментарии и отзывы Sonos One SL
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