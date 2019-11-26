Обзор SteelSeries Arctis 1 Wireless. Беспроводные наушники для ПК, смартфонов и консолей

В конце сентября мы проводили детальное тестирование недорогих игровых наушников SteelSeries Arctis 1 . Позже компания выпустила беспроводной вариант с поддержкой не только ПК, но и смартфонов, консолей и даже Nintendo Switch. При чем для подключения тут не стали использовать Bluetooth с характерными задержками передачи звука, выбрав беспроводной адаптер с частотой 2.4 ГГц.

SteelSeries Arctis 1 Wireless обзор

Средняя её стоимость составляет 8990 рублей.

Комплектация

Поставляются наушники в коробке из плотного картона с традиционным оформлением. Внутри наушники зафиксированы на жесткой подложке. Комплект включает адаптер подключения, микрофон, аудиокабель, удлинительный кабель, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Внешний вид схож с проводным вариантом, изученным ранее. Классический и узнаваемый дизайн с овальными чашками.

На момент выхода теста SteelSeries Arctis 1 Wireless доступны только в черном варианте исполнения. Поверхности матовые, не маркие.

Конструкция с запасом по прочности. Места сопряжения не подвержены излому. На чашки нанесен логотип производителя. Без элементов с подсветкой.

Чашки зафиксированы подвержены, есть возможность поворачивать на 90 градусов, уменьшая общие габариты во время транспортировки.

На левой чашке расположены барабан регулировки громкости, кнопка выключения микрофона. Доступны microUSB для зарядки и AUX для проводного подключения источника сигнала.

Оголовье широкое. С внутренней стороны мягкая подкладка. Внутри металлическая направляющая. Владелец сможет изменять длину оголовья.

Амбушюры глубокие. Тканевые. На внутренней стороне нанесен декоративный рисунок.

В комплекте идет компактный адаптер подключения с USB Type-C разъемом. Его можно будет подключать к носимым устройствам, ПК и ноутбукам. Корпус адаптера закруглен.

Для ПК также предусмотрен удлинительный кабель, позволяющий расположить адаптер на удалении от системного блока, сократив расстояние до наушников.

Софт

Микрофон выполнен в виде съемной ножки. Гибкий с капсюлем на конце.

SteelSeries Arctis 1 Wireless поддерживают центр управления Engine. В главном окне выводится список подключённых устройств с поддержкой профилей настроек.

В окне управления самой гарнитуры можно посмотреть на действие кнопок. Эквалайзер, компрессор динамического диапазона и настройки микрофона.

Тесты

Форма у наушников удобная и легкая. На голове сидят комфортно. Есть необходимые индивидуальные регулировки. На уши не давят. Обеспечивается хороший уровень звукоизоляции. Можно будет слушать любимую музыку в шумных помещениях. Использование тканевых амбушюр не создает проблем с запотеванием при длительной носке.

Встроенной батарейки хватает примерно на 18-20 часов беспрерывного прослушивания музыки. При обычной эксплуатации её можно будет заряжать 1-2 раза в неделю. Восстановление заряда проводится с помощью microUSB кабеля.

Звук сбалансирован на широком диапазоне частот. SteelSeries Arctis 1 Wireless мы использовали с ПК, смартфоном OnePlus 7 Pro, консолью Sony PlayStation 4 и Nintendo Switch. Во всех сценариях сопряжение проходило автоматически сразу после подключения адаптера и включении наушников. Соединение стабильное, звук передается без задержек и искажений. Наушники подойдут не только для игр, но и музыки различных жанров.

Тест микрофона SteelSeries Arctis 1 Wireless

Есть встроенный микрофон, позволяющий общаться в онлайн играх, проводить стримы и записывать подкасты.

Итоги по SteelSeries Arctis 1 Wireless

SteelSeries Arctis 1 Wireless – беспроводные наушники с качественным исполнением и широкой совместимостью с источниками сигнала. Аккуратный внешний вид, быстрое сопряжение, хорошая комплектация, длительное время работы, чувствительный микрофон, качество звучания и балансировка звуковой сцены, поддержка программного обеспечения и тканевые амбушюры.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".