Обзор SteelSeries Arctis 1 Wireless. Беспроводные наушники для ПК, смартфонов и консолей

2019-11-26, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - SteelSeries Arctis 1 Wireless; [248]
В конце сентября мы проводили детальное тестирование недорогих игровых наушников SteelSeries Arctis 1. Позже компания выпустила беспроводной вариант с поддержкой не только ПК, но и смартфонов, консолей и даже Nintendo Switch. При чем для подключения тут не стали использовать Bluetooth с характерными задержками передачи звука, выбрав беспроводной адаптер с частотой 2.4 ГГц.

SteelSeries Arctis 1 Wireless

Средняя её стоимость составляет 8990 рублей.

SteelSeries Arctis 1 Wireless обзор

Комплектация

SteelSeries Arctis 1 Wireless

Поставляются наушники в коробке из плотного картона с традиционным оформлением. Внутри наушники зафиксированы на жесткой подложке. Комплект включает адаптер подключения, микрофон, аудиокабель, удлинительный кабель, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

SteelSeries Arctis 1 Wireless

Внешний вид

Внешний вид схож с проводным вариантом, изученным ранее. Классический и узнаваемый дизайн с овальными чашками.

SteelSeries Arctis 1 Wireless

На момент выхода теста SteelSeries Arctis 1 Wireless доступны только в черном варианте исполнения. Поверхности матовые, не маркие.

SteelSeries Arctis 1 Wireless

Конструкция с запасом по прочности. Места сопряжения не подвержены излому. На чашки нанесен логотип производителя. Без элементов с подсветкой.

SteelSeries Arctis 1 Wireless

Чашки зафиксированы подвержены, есть возможность поворачивать на 90 градусов, уменьшая общие габариты во время транспортировки.

SteelSeries Arctis 1 Wireless

На левой чашке расположены барабан регулировки громкости, кнопка выключения микрофона. Доступны microUSB для зарядки и AUX для проводного подключения источника сигнала.

SteelSeries Arctis 1 Wireless

Оголовье широкое. С внутренней стороны мягкая подкладка. Внутри металлическая направляющая. Владелец сможет изменять длину оголовья.

SteelSeries Arctis 1 Wireless

Амбушюры глубокие. Тканевые. На внутренней стороне нанесен декоративный рисунок.

SteelSeries Arctis 1 Wireless

В комплекте идет компактный адаптер подключения с USB Type-C разъемом. Его можно будет подключать к носимым устройствам, ПК и ноутбукам. Корпус адаптера закруглен.

SteelSeries Arctis 1 Wireless

Для ПК также предусмотрен удлинительный кабель, позволяющий расположить адаптер на удалении от системного блока, сократив расстояние до наушников.

SteelSeries Arctis 1 Wireless

Микрофон выполнен в виде съемной ножки. Гибкий с капсюлем на конце.

Софт

SteelSeries Arctis 1 Wireless

SteelSeries Arctis 1 Wireless поддерживают центр управления Engine. В главном окне выводится список подключённых устройств с поддержкой профилей настроек.

SteelSeries Arctis 1 Wireless

В окне управления самой гарнитуры можно посмотреть на действие кнопок. Эквалайзер, компрессор динамического диапазона и настройки микрофона.

SteelSeries Arctis 1 Wireless

Тесты

SteelSeries Arctis 1 Wireless

Форма у наушников удобная и легкая. На голове сидят комфортно. Есть необходимые индивидуальные регулировки. На уши не давят. Обеспечивается хороший уровень звукоизоляции. Можно будет слушать любимую музыку в шумных помещениях. Использование тканевых амбушюр не создает проблем с запотеванием при длительной носке.

SteelSeries Arctis 1 Wireless

Встроенной батарейки хватает примерно на 18-20 часов беспрерывного прослушивания музыки. При обычной эксплуатации её можно будет заряжать 1-2 раза в неделю. Восстановление заряда проводится с помощью microUSB кабеля.

SteelSeries Arctis 1 Wireless

Звук сбалансирован на широком диапазоне частот. SteelSeries Arctis 1 Wireless мы использовали с ПК, смартфоном OnePlus 7 Pro, консолью Sony PlayStation 4 и Nintendo Switch. Во всех сценариях сопряжение проходило автоматически сразу после подключения адаптера и включении наушников. Соединение стабильное, звук передается без задержек и искажений. Наушники подойдут не только для игр, но и музыки различных жанров.

SteelSeries Arctis 1 Wireless

Есть встроенный микрофон, позволяющий общаться в онлайн играх, проводить стримы и записывать подкасты.

Тест микрофона SteelSeries Arctis 1 Wireless

Итоги по SteelSeries Arctis 1 Wireless

Золото. Выбор редакции MegaObzorSteelSeries Arctis 1 Wireless – беспроводные наушники с качественным исполнением и широкой совместимостью с источниками сигнала. Аккуратный внешний вид, быстрое сопряжение, хорошая комплектация, длительное время работы, чувствительный микрофон, качество звучания и балансировка звуковой сцены, поддержка программного обеспечения и тканевые амбушюры.
SteelSeries Arctis 1 Wireless получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы SteelSeries Arctis 1 Wireless
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