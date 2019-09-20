Обзор SteelSeries Arctis 1. Недорогие игровые наушники

2019-09-20, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - SteelSeries Arctis 1; [72]
Не так давно SteelSeries расширила семейство игровых наушников Arctis, выпустив недорогие SteelSeries Arctis 1 с поддержкой разных типов устройств, среди которых ПК, ноутбуки, смартфоны, планшеты, консоли и плееры. Рекомендованная ее стоимость составляет 4990 рублей.

SteelSeries Arctis 1

К моменту публикации продажи уже стартовали. Мы собрали список актуальных предложений в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

SteelSeries Arctis 1 обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением гарнитуры и данными по ее техническим характеристикам. Комплект включает съемный микрофон, переходник на раздельные каналы, инструкцию и гарантийный талон.

SteelSeries Arctis 1

Внешний вид

SteelSeries Arctis 1

Сохранены узнаваемые черты семейства Arctis. Овальные чашки и широкое оголовье. Доступны только в черном варианте исполнения.

SteelSeries Arctis 1

Принадлежность к недорогому сегменту отразилась на упрощении конструкции и материалов SteelSeries Arctis 1. Оголовье тут пластиковое.

SteelSeries Arctis 1

Поддерживается регулировка длины с помощи пары металлических направляющих. По надежности нареканий нет, она устойчива к деформациям и изгибам. Но злоупотреблять этим не стоит.

SteelSeries Arctis 1

Овальные чашки с логотипом производителя. Подсветки в этих наушниках нет. Зафиксированы подвижно, обеспечивая оптимальную силу прижима к ушам.

SteelSeries Arctis 1

Придраться можно к внешнему покрытию. Поверхность подвержена накоплению загрязнений следами пальцев.

SteelSeries Arctis 1

Амбушюры глубокие. Динамик защищен тканью. Мягкая вставка обтянута тканью.

SteelSeries Arctis 1

На левой чашке находится механическая кнопка блокировки микрофона и барабан регулировки громкости. Они хорошо определяются слепым методом.

SteelSeries Arctis 1

Кабель несъемный. Место выхода усилено и защищено от перегибов. Кабель без тканевой оплетки, на конце 4-пиновый коннектор. В комплекте есть переходник на раздельные 3-пиновые коннекторы.

SteelSeries Arctis 1

Микрофон выполнен в виде съемной гибкой ножки. Можно будет изменять расположение относительно рта.

SteelSeries Arctis 1

Тесты

Использование распространенного аудиоразъема делает SteelSeries Arctis 1 универсальными. Мы проводили тестирование с Sony PlayStation 4 Pro, планшетом Xiaomi Mi Pad4 и настольным компьютером. Наушники не требуют установку драйверов и не поддерживают программное обеспечение. Финальное звучание будет зависеть от используемого устройства. Звуковая сцена, насыщенная с акцентом на средние частоты.

SteelSeries Arctis 1

Басы чистые, без излишнего давления. Верхние частоты не забыты. Они хорошо себя показали в шутерах, симуляторах. Также подойдут для комфортного просмотра фильмов и прослушивания музыки различных жанров. Хороший запас по максимальному уровню громкости. Огрехов и артефактов не наблюдается. Обеспечивается хороший уровень звукоизоляции.

SteelSeries Arctis 1

Эргономика выверенная. Удобно сидят на голове, не давят. Длительное ношение не вызывает чувства дискомфорта. Легкий вес в 253 грамма. Тканевые амбушюры. Уши не потеют. Есть необходимый уровень адаптации конструкции.

SteelSeries Arctis 1

Отдельно отметим поворот чашек на 90 градусов, упрощающий транспортировку. Есть кнопки управления на чашках.

SteelSeries Arctis 1

Встроенный микрофон передает голос без искажений. Подойдут для общения в онлайн играх.

Итоги по SteelSeries Arctis 1

Золото. Выбор редакции MegaObzorSteelSeries Arctis 1, несмотря на стартовую позицию в семействе, предлагает отличное качество звучания, удобную и надежную конструкцию, мультиплатформенность, чувствительный микрофон. Инженерам на фоне снижения стоимости удалось не ударить в грязь лицом.
SteelSeries Arctis 1 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы SteelSeries Arctis 1
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