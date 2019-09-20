Обзор SteelSeries Arctis 1. Недорогие игровые наушники

Не так давно SteelSeries расширила семейство игровых наушников Arctis, выпустив недорогие SteelSeries Arctis 1 с поддержкой разных типов устройств, среди которых ПК, ноутбуки, смартфоны, планшеты, консоли и плееры. Рекомендованная ее стоимость составляет 4990 рублей.
SteelSeries Arctis 1 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
К моменту публикации продажи уже стартовали. Мы собрали список актуальных предложений в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
SteelSeries Arctis 1 обзор
КомплектацияПоставляется в коробке из плотного картона с изображением гарнитуры и данными по ее техническим характеристикам. Комплект включает съемный микрофон, переходник на раздельные каналы, инструкцию и гарантийный талон.
Внешний вид
Сохранены узнаваемые черты семейства Arctis. Овальные чашки и широкое оголовье. Доступны только в черном варианте исполнения.
Принадлежность к недорогому сегменту отразилась на упрощении конструкции и материалов SteelSeries Arctis 1. Оголовье тут пластиковое.
Поддерживается регулировка длины с помощи пары металлических направляющих. По надежности нареканий нет, она устойчива к деформациям и изгибам. Но злоупотреблять этим не стоит.
Овальные чашки с логотипом производителя. Подсветки в этих наушниках нет. Зафиксированы подвижно, обеспечивая оптимальную силу прижима к ушам.
Придраться можно к внешнему покрытию. Поверхность подвержена накоплению загрязнений следами пальцев.
Амбушюры глубокие. Динамик защищен тканью. Мягкая вставка обтянута тканью.
На левой чашке находится механическая кнопка блокировки микрофона и барабан регулировки громкости. Они хорошо определяются слепым методом.
Кабель несъемный. Место выхода усилено и защищено от перегибов. Кабель без тканевой оплетки, на конце 4-пиновый коннектор. В комплекте есть переходник на раздельные 3-пиновые коннекторы.
Микрофон выполнен в виде съемной гибкой ножки. Можно будет изменять расположение относительно рта.
ТестыИспользование распространенного аудиоразъема делает SteelSeries Arctis 1 универсальными. Мы проводили тестирование с Sony PlayStation 4 Pro, планшетом Xiaomi Mi Pad4 и настольным компьютером. Наушники не требуют установку драйверов и не поддерживают программное обеспечение. Финальное звучание будет зависеть от используемого устройства. Звуковая сцена, насыщенная с акцентом на средние частоты.
Басы чистые, без излишнего давления. Верхние частоты не забыты. Они хорошо себя показали в шутерах, симуляторах. Также подойдут для комфортного просмотра фильмов и прослушивания музыки различных жанров. Хороший запас по максимальному уровню громкости. Огрехов и артефактов не наблюдается. Обеспечивается хороший уровень звукоизоляции.
Эргономика выверенная. Удобно сидят на голове, не давят. Длительное ношение не вызывает чувства дискомфорта. Легкий вес в 253 грамма. Тканевые амбушюры. Уши не потеют. Есть необходимый уровень адаптации конструкции.
Отдельно отметим поворот чашек на 90 градусов, упрощающий транспортировку. Есть кнопки управления на чашках.
Встроенный микрофон передает голос без искажений. Подойдут для общения в онлайн играх.
Итоги по SteelSeries Arctis 1SteelSeries Arctis 1, несмотря на стартовую позицию в семействе, предлагает отличное качество звучания, удобную и надежную конструкцию, мультиплатформенность, чувствительный микрофон. Инженерам на фоне снижения стоимости удалось не ударить в грязь лицом.
SteelSeries Arctis 1 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".