Обзор SteelSeries Arctis 3 Bluetooth. Двухканальные игровые наушники

В конце прошлого года компания SteelSeries выпустила улучшенную версию своей универсальной гарнитуры Arctis 3 добавив поддержку беспроводного подключения по Bluetooth и возможность автономной работы. Одной из особенностей SteelSeries Arctis 3 Bluetooth стала возможность получения сигнала сразу от двух источников, позволяя сделать связку из ПК и консоли, ПК и смартфона, консоли и смартфона. В остальном, сохранили преймущество базовой модели в виде эргономичной конструкции и выверенных 40мм неодимовых динамиков.

SteelSeries Arctis 3 Bluetooth обзор

У нас появилась возможность изучить новинку в числе первых и поделиться опытом её эксплуатации с вами. К моменту публикации эти наушники уже появились в российских магазинах с рекомендованной стоимостью в 10990 рублей.

Комплектация

Поставляются SteelSeries Arctis 3 Bluetooth в массивной коробке из плотного картона с эффектным дизайном. Появилась отметка о поддержке Bluetooth подключения, приведены краткие данные по особенностям работы это модели. Внутри наушники зафиксированы на жесткой подложке, предотвращающей возможные повреждения.

Комплектующие внутри собраны в отдельном боксе. В комплект входит несколько кабелей: основной кабель подключения, кабель удлинитель с раздельными 3.5-мм штекерами, коротки кабель со спаренным Г-образным 3.5 штекером, microUSB кабель.

Внешний вид

В SteelSeries Arctis 3 Bluetooth не стали пытаться бросать пыль в глаза, вместо этого предложив сдержанный стиль и отсутствие подсветки. Наушники даже скорее визуально ближе к премиальным музыкальным моделям, чем к игровым.

И в этом определенно есть свой плюс, позволяя комфортно использовать в разных сценариях эксплуатации тем более, что модель не ограничивает пользователя проводами.

Оголовье наушников двухсоставное, основной контур выполнен из толстого пластика с матовым покрытием. Внутренняя часть из силикона. Эта конструкция усилена металлом.

Внутренняя часть по исполнению напоминает прорезиненное крепление лыжных очков. Оно обеспечивает оптимальный прижим при ношении на голове и избавляет от необходимости самостоятельного подбора длины оголовья.

В отличие от исполнения в Siberia тут силу натяжения можно изменить с помощью пары липучек с каждой из сторон элемента. Также в последующем при загрязнении её можно будет простирать или заменить на уже доступные альтернативные варианты цветового исполнения.

Чаши у SteelSeries Arctis 3 Bluetooth овальной формы. Крышка из прорезиненного материала с софт-тач покрытием. На внешнюю сторону нанесен логотип производителя.

Амбушюры сделаны из спортивной ткани AirWare. Дышащая ткань решает вопрос запотевания при длительной носке.

Зафиксированы чашки на поворотном шарнире. Есть возможность поворота вокруг оси относительно точки крепления на 90 градусов. Механизм крепления с запасом по прочности.

На правой чашке механическая кнопка активации Bluetooth с подсветкой и антенна адаптера подключения. Доступный на левой чашке 3.5мм аудиоразъем позволит подключить еще одни наушники. Порт microUSB используется для восстановления заряда встроенного аккумулятора. Для проводного подключения используется фирменный коннектор.

Также на левой чашке доступен барабан регулировки громкости, механический выключатель микрофона. Сам микрофон в собранном состоянии только незначительно выступает за пределы корпуса чашки SteelSeries Arctis 3 Bluetooth.

Софт

Внутри чашки скрывается гибкая ножка с возможностью выбора оптимального расположения. Сам производитель говорит о том, что это один из лучших микрофонов среди доступных гарнитур. Он двунаправленный.Ранее в обзорах мышек мы упоминали о том, что в центре управления SteelSeries Engine 3.0 одним из бонусов за регистрацию давались дополнительные опции по управлению наушников Arctis 3. Версия Bluetooth также потребует ручного добавления наушников в аккаунт с помощью комплектного ключа продукта. После этого наушники становятся доступными в списке устройств.

Утилита используется для активации виртуального 7.1-звука. Выставляется эквалайзер или выбираются готовые настройки, усиливается бас. Выставляются параметры работы микрофона, шумоподавление Настроек много, но все они не влияют напрямую на работу гарнитуры, а меняют уже исходящий поток от сторонней звуковой карты.

Тесты

SteelSeries Arctis 3 Bluetooth выступают универсальными наушниками с уклоном в пользу носимых устройств. В ходе тестов мы оценили несколько сценариев совместного использования. Подключившись по Bluetooth к смартфону и проводом к настольному ПК или консоли, во время самых ожесточенных баталий без внимания не останется важный входящий вызов на смартфон. Поддерживаются все консоли, включая Nintendo и PlayStation 4.

В паре с компьютером мы использовали и беспроводное подключение, задействовав встроенные возможности материнской платы ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE. Связь держится стабильно на расстоянии до 8-10 метров. Разницы в качестве звучания не ощущается, артефактов и сбоев в работе замечено не было.

По эргономике нареканий нет. Наушники сидят на голове удобно, элементы управления расположены логично. Наушниками комфортно пользоваться и дома и на улице. Усталости при длительном ношении не ощущается. Обеспечивается достаточный уровень звукоизоляции, в шумном метро звук музыки остается хорошо слышим, а окружающая обстановка при этом не отвлекает.

Звуковая сцена мягкая. Звук детализирован, без явного перекоса в низкие частоты. Хотя басы можно было бы даже добавить, особенно в шутерах. Высокие и средние частоты выразительные. Подойдет эта модель для прослушивания разноплановой музыки и просмотра фильмов. В паре с ПК звучание можно будет улучшить, используя качественную внешнюю звуковую карту.

Микрофон предает звук четко, без искажений. Наушники могут полноценно использоваться для проведения трансляций и общения в онлайн играх. В приведенном ниже примере мы записали пример его работы как в беспроводном, так и проводном режиме.

Итоги по SteelSeries Arctis 3 Bluetooth

SteelSeries Arctis 3 Bluetooth станет идеальным выбором для тех, кто находится в поиске добротных наушников, как в пару к смартфону, так и для консоли и ПК. В этих сценариях она раскрывает свой потенциал на полную позволив насладиться одновременным подключением двух устройств, эксплуатацией дома и на улице с проводами или без, выверенной эргономикой и отличным звучанием. Для тех, кто ищет беспроводные наушники с приоритетом на ПК, рекомендуем присмотреться к SteelSeries Arctis 7.