Обзор SteelSeries Arctis 3 Bluetooth. Двухканальные игровые наушники

2018-03-22, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - SteelSeries Arctis 3 Bluetooth; [193]
В конце прошлого года компания SteelSeries выпустила улучшенную версию своей универсальной гарнитуры Arctis 3 добавив поддержку беспроводного подключения по Bluetooth и возможность автономной работы. Одной из особенностей SteelSeries Arctis 3 Bluetooth стала возможность получения сигнала сразу от двух источников, позволяя сделать связку из ПК и консоли, ПК и смартфона, консоли и смартфона. В остальном, сохранили преймущество базовой модели в виде эргономичной конструкции и выверенных 40мм неодимовых динамиков.

SteelSeries Arctis 3 Bluetooth

У нас появилась возможность изучить новинку в числе первых и поделиться опытом её эксплуатации с вами. К моменту публикации эти наушники уже появились в российских магазинах с рекомендованной стоимостью в 10990 рублей.

SteelSeries Arctis 3 Bluetooth обзор

Комплектация

Поставляются SteelSeries Arctis 3 Bluetooth в массивной коробке из плотного картона с эффектным дизайном. Появилась отметка о поддержке Bluetooth подключения, приведены краткие данные по особенностям работы это модели. Внутри наушники зафиксированы на жесткой подложке, предотвращающей возможные повреждения.

SteelSeries Arctis 3 Bluetooth

Комплектующие внутри собраны в отдельном боксе. В комплект входит несколько кабелей: основной кабель подключения, кабель удлинитель с раздельными 3.5-мм штекерами, коротки кабель со спаренным Г-образным 3.5 штекером, microUSB кабель.

SteelSeries Arctis 3 Bluetooth

Внешний вид

В SteelSeries Arctis 3 Bluetooth не стали пытаться бросать пыль в глаза, вместо этого предложив сдержанный стиль и отсутствие подсветки. Наушники даже скорее визуально ближе к премиальным музыкальным моделям, чем к игровым.

SteelSeries Arctis 3 Bluetooth

И в этом определенно есть свой плюс, позволяя комфортно использовать в разных сценариях эксплуатации тем более, что модель не ограничивает пользователя проводами.

SteelSeries Arctis 3 Bluetooth

Оголовье наушников двухсоставное, основной контур выполнен из толстого пластика с матовым покрытием. Внутренняя часть из силикона. Эта конструкция усилена металлом.

SteelSeries Arctis 3 Bluetooth

Внутренняя часть по исполнению напоминает прорезиненное крепление лыжных очков. Оно обеспечивает оптимальный прижим при ношении на голове и избавляет от необходимости самостоятельного подбора длины оголовья.

SteelSeries Arctis 3 Bluetooth

В отличие от исполнения в Siberia тут силу натяжения можно изменить с помощью пары липучек с каждой из сторон элемента. Также в последующем при загрязнении её можно будет простирать или заменить на уже доступные альтернативные варианты цветового исполнения.

SteelSeries Arctis 3 Bluetooth

Чаши у SteelSeries Arctis 3 Bluetooth овальной формы. Крышка из прорезиненного материала с софт-тач покрытием. На внешнюю сторону нанесен логотип производителя.

SteelSeries Arctis 3 Bluetooth

Амбушюры сделаны из спортивной ткани AirWare. Дышащая ткань решает вопрос запотевания при длительной носке.

SteelSeries Arctis 3 Bluetooth

Зафиксированы чашки на поворотном шарнире. Есть возможность поворота вокруг оси относительно точки крепления на 90 градусов. Механизм крепления с запасом по прочности.

SteelSeries Arctis 3 Bluetooth

На правой чашке механическая кнопка активации Bluetooth с подсветкой и антенна адаптера подключения. Доступный на левой чашке 3.5мм аудиоразъем позволит подключить еще одни наушники. Порт microUSB используется для восстановления заряда встроенного аккумулятора. Для проводного подключения используется фирменный коннектор.

SteelSeries Arctis 3 Bluetooth

Также на левой чашке доступен барабан регулировки громкости, механический выключатель микрофона. Сам микрофон в собранном состоянии только незначительно выступает за пределы корпуса чашки SteelSeries Arctis 3 Bluetooth.

SteelSeries Arctis 3 Bluetooth

Внутри чашки скрывается гибкая ножка с возможностью выбора оптимального расположения. Сам производитель говорит о том, что это один из лучших микрофонов среди доступных гарнитур. Он двунаправленный.

Софт

Ранее в обзорах мышек мы упоминали о том, что в центре управления SteelSeries Engine 3.0 одним из бонусов за регистрацию давались дополнительные опции по управлению наушников Arctis 3. Версия Bluetooth также потребует ручного добавления наушников в аккаунт с помощью комплектного ключа продукта. После этого наушники становятся доступными в списке устройств.

SteelSeries Arctis 3 Bluetooth

Утилита используется для активации виртуального 7.1-звука. Выставляется эквалайзер или выбираются готовые настройки, усиливается бас. Выставляются параметры работы микрофона, шумоподавление Настроек много, но все они не влияют напрямую на работу гарнитуры, а меняют уже исходящий поток от сторонней звуковой карты.

SteelSeries Arctis 3 Bluetooth

Тесты

SteelSeries Arctis 3 Bluetooth выступают универсальными наушниками с уклоном в пользу носимых устройств. В ходе тестов мы оценили несколько сценариев совместного использования. Подключившись по Bluetooth к смартфону и проводом к настольному ПК или консоли, во время самых ожесточенных баталий без внимания не останется важный входящий вызов на смартфон. Поддерживаются все консоли, включая Nintendo и PlayStation 4.

SteelSeries Arctis 3 Bluetooth

В паре с компьютером мы использовали и беспроводное подключение, задействовав встроенные возможности материнской платы ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE. Связь держится стабильно на расстоянии до 8-10 метров. Разницы в качестве звучания не ощущается, артефактов и сбоев в работе замечено не было.

SteelSeries Arctis 3 Bluetooth

По эргономике нареканий нет. Наушники сидят на голове удобно, элементы управления расположены логично. Наушниками комфортно пользоваться и дома и на улице. Усталости при длительном ношении не ощущается. Обеспечивается достаточный уровень звукоизоляции, в шумном метро звук музыки остается хорошо слышим, а окружающая обстановка при этом не отвлекает.

SteelSeries Arctis 3 Bluetooth

Звуковая сцена мягкая. Звук детализирован, без явного перекоса в низкие частоты. Хотя басы можно было бы даже добавить, особенно в шутерах. Высокие и средние частоты выразительные. Подойдет эта модель для прослушивания разноплановой музыки и просмотра фильмов. В паре с ПК звучание можно будет улучшить, используя качественную внешнюю звуковую карту.

SteelSeries Arctis 3 Bluetooth

Микрофон предает звук четко, без искажений. Наушники могут полноценно использоваться для проведения трансляций и общения в онлайн играх. В приведенном ниже примере мы записали пример его работы как в беспроводном, так и проводном режиме.

Итоги по SteelSeries Arctis 3 Bluetooth

SteelSeries Arctis 3 Bluetooth станет идеальным выбором для тех, кто находится в поиске добротных наушников, как в пару к смартфону, так и для консоли и ПК. В этих сценариях она раскрывает свой потенциал на полную позволив насладиться одновременным подключением двух устройств, эксплуатацией дома и на улице с проводами или без, выверенной эргономикой и отличным звучанием. Для тех, кто ищет беспроводные наушники с приоритетом на ПК, рекомендуем присмотреться к SteelSeries Arctis 7.

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