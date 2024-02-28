Спортивные наушники с костной проводимостью. Обзор Suunto Sonic

Преимуществом костных наушников можно считать удобство использования - уши в них не сдавливаются и не устают от длительного прослушивания музыки. Также нет необходимости подбирать размер индивидуально, и эти наушники подходят людям с поврежденной барабанной перепонкой или с нарушениями слуха.
Чаще всего костные беспроводные наушники позиционируются как устройство для спорта и активного образа жизни, поскольку они позволяют комфортно слушать музыку в движении - во время пробежки или прогулки, занятий в спортзале, езды на велосипеде. Однако их можно с успехом использовать и в обычной жизни, слушая музыку в дороге, в офисе или дома.
Модель Suunto Sonic доступна в двух цветовых вариантах исполнения – классическом черном и яркого цвета лайм. Наушники разрабатывались они с учетом эксплуатации во время занятий спортом на открытом воздухе, они не боятся воды и пота. Защита корпуса соответствует классу влаг защищённости IP55.
Внешнее исполнение лаконично. Отсутствуют броские элементы. Внешнее покрытие софт тач приятно на ощупь, его легко протирать.
Шейный обод соединяет правый и левый наушники, которые не перекрывают ушную раковину. Устройство очень легкое и неощутимо на голове - весит всего 31 грамм.
К наушникам быстро привыкаешь, они не мешают резким движениям головы и не смещаются во время бега.
С тыльной стороны наушников расположена группа медных контактов, используемых для подключения комплектного кредла с магнитным замком. Для подачи питания можно задействовать зарядку от смартфона или свободный USB-разъем на ноутбуке. Заряжаются наушники около 2 часов.
В разделе управления можно переключать звук между режимами «стандартный» и «природа», оптимизированным для нахождения вне помещения или шумной обстановки. Здесь же можно просмотреть точные данные по текущему заряду аккумулятора.
Какой-то особой подготовки перед эксплуатацией не требуется, но после обычных наушников может понадобиться некоторое время, чтобы адаптироваться к ощущениям от костной проводимости звука. Кажется, будто музыка «играет прямо в голове», и при этом сложно идентифицировать точное расположение источника звука.
Звуковая сцена с акцентированием средних и высоких частот, басы выражены слабее. Наушники отлично справляются как с инструментальными, так и современными композициями. Пробовали как популярные стриминговые сервисы, так и плеер с воспроизведением FLAC. Отдельно отмечу, что для наушников такого типа можно изменить звучание, установив ушные беруши - с ними высокие частоты становятся выражены слабее, и преобладают басы. Но с берушами не будет слышно происходящего вокруг.
Как и отмечал вначале, наушники оптимизированы для эксплуатации при занятиях спортом, пробежек, поездок на велосипеде и других активностей. Сам эксплуатировал гарнитуру во время кардиотренировок и на беговой дорожке при быстрой ходьбе. Важно, что при таких занятиях в наушниках сохраняется полный контроль происходящего вокруг, не потеют уши, нет дискомфорта от длительного использования. После тренировки наушники можно компактно сложить в тканевый чехол. входящий в комплект.
В модели Suunto Sonic есть встроенный микрофон, который можно использовать для ответа на входящий вызов. При этом сам ответ осуществляется в один клик нажатием на кнопку, расположенную на левой чашке. Качество передачи звука хорошее. Встроенного аккумулятора в Suunto Sonic хватает на 9-10 часов беспрерывного воспроизведения музыки, в зависимости от выбранного уровня громкости.