Спортивные наушники с костной проводимостью. Обзор Suunto Sonic

Сегодня мы поделимся опытом эксплуатации спортивных наушников Suunto Sonic с технологией костной проводимости звука. Эта современная, но уже хорошо испытанная технология предполагает передачу звука с помощью вибрации динамика со специальной пластиной. В отличие от традиционных наушников, Suunto Sonic надеваются на челюстную кость, а ушной канал остается открытым. Во время работы наушников, благодаря костной проводимости звук достигает внутреннего уха, и при этом не блокируются звуки окружающей среды. Это может быть важно для безопасности в мегаполисе, например, при нахождении вблизи оживленных трасс.

Преимуществом костных наушников можно считать удобство использования - уши в них не сдавливаются и не устают от длительного прослушивания музыки. Также нет необходимости подбирать размер индивидуально, и эти наушники подходят людям с поврежденной барабанной перепонкой или с нарушениями слуха.

Комплектация

Чаще всего костные беспроводные наушники позиционируются как устройство для спорта и активного образа жизни, поскольку они позволяют комфортно слушать музыку в движении - во время пробежки или прогулки, занятий в спортзале, езды на велосипеде. Однако их можно с успехом использовать и в обычной жизни, слушая музыку в дороге, в офисе или дома.Упакованы наушники в коробку из плотного картона с качественной полиграфией. Внутри коробки устройство зафиксировано на подложке, что предотвращает тряску и повреждения при перевозке. Комплект включает зарядный кабель с магнитным кредлом, тканевый чехол, документацию.

Внешний вид

Модель Suunto Sonic доступна в двух цветовых вариантах исполнения – классическом черном и яркого цвета лайм. Наушники разрабатывались они с учетом эксплуатации во время занятий спортом на открытом воздухе, они не боятся воды и пота. Защита корпуса соответствует классу влаг защищённости IP55.

Внешнее исполнение лаконично. Отсутствуют броские элементы. Внешнее покрытие софт тач приятно на ощупь, его легко протирать.

Шейный обод соединяет правый и левый наушники, которые не перекрывают ушную раковину. Устройство очень легкое и неощутимо на голове - весит всего 31 грамм.

Управление

К наушникам быстро привыкаешь, они не мешают резким движениям головы и не смещаются во время бега.Управляются Suunto Sonic при помощи механических кнопок. Кнопка на внешней стороне левой чашки позволяет в один клик поставить воспроизведение на паузу или ответить на входящий вызов. Прорезиненные кнопки на нижнем торце правой чашки служат для изменения уровня громкости и переключения треков; здесь же находится кнопка питания.

С тыльной стороны наушников расположена группа медных контактов, используемых для подключения комплектного кредла с магнитным замком. Для подачи питания можно задействовать зарядку от смартфона или свободный USB-разъем на ноутбуке. Заряжаются наушники около 2 часов.

Софт

При тестировании наушников и часов Suunto ранее мы уже знакомились с фирменным приложением Suunto, объединяющим актуальные устройства производителя в единую экосистему. Приложение позволяет легко провести синхронизацию со смартфоном и при первом подключении просмотреть справочную информацию, представленную здесь на русском языке.

Тесты

В разделе управления можно переключать звук между режимами «стандартный» и «природа», оптимизированным для нахождения вне помещения или шумной обстановки. Здесь же можно просмотреть точные данные по текущему заряду аккумулятора.Suunto Sonic используют для подключения актуальный протокол Bluetooth 5.2 с поддержкой кодеков передачи звука в высокой разрешающей способности – aptX и SBC. Сопряжение не отличается от привычного алгоритма; проверяли работу наушников со смартфоном Pixel 6, планшетом iPad и ноутбуком. Проблем за время длительной эксплуатации замечено не было.

Какой-то особой подготовки перед эксплуатацией не требуется, но после обычных наушников может понадобиться некоторое время, чтобы адаптироваться к ощущениям от костной проводимости звука. Кажется, будто музыка «играет прямо в голове», и при этом сложно идентифицировать точное расположение источника звука.

Звуковая сцена с акцентированием средних и высоких частот, басы выражены слабее. Наушники отлично справляются как с инструментальными, так и современными композициями. Пробовали как популярные стриминговые сервисы, так и плеер с воспроизведением FLAC. Отдельно отмечу, что для наушников такого типа можно изменить звучание, установив ушные беруши - с ними высокие частоты становятся выражены слабее, и преобладают басы. Но с берушами не будет слышно происходящего вокруг.

Как и отмечал вначале, наушники оптимизированы для эксплуатации при занятиях спортом, пробежек, поездок на велосипеде и других активностей. Сам эксплуатировал гарнитуру во время кардиотренировок и на беговой дорожке при быстрой ходьбе. Важно, что при таких занятиях в наушниках сохраняется полный контроль происходящего вокруг, не потеют уши, нет дискомфорта от длительного использования. После тренировки наушники можно компактно сложить в тканевый чехол. входящий в комплект.

Итоги

В модели Suunto Sonic есть встроенный микрофон, который можно использовать для ответа на входящий вызов. При этом сам ответ осуществляется в один клик нажатием на кнопку, расположенную на левой чашке. Качество передачи звука хорошее. Встроенного аккумулятора в Suunto Sonic хватает на 9-10 часов беспрерывного воспроизведения музыки, в зависимости от выбранного уровня громкости.Suunto Sonic – удобная беспроводная гарнитура для активного образа жизни и спорта, позволяющая совмещать тренировки с прослушиванием любимой музыки и подкастов. Модель отличает минимальный вес, высокое качество исполнения и звучания, длительное время автономной работы, защиты от пота и воды, Bluetooth 5.2 с aptX, удобная магнитная зарядка, управление с помощью механических кнопок.