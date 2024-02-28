Спортивные наушники с костной проводимостью. Обзор Suunto Sonic

Сегодня мы поделимся опытом эксплуатации спортивных наушников Suunto Sonic с технологией костной проводимости звука. Эта современная, но уже хорошо испытанная технология предполагает передачу звука с помощью вибрации динамика со специальной пластиной. В отличие от традиционных наушников, Suunto Sonic надеваются на челюстную кость, а ушной канал остается открытым. Во время работы наушников, благодаря костной проводимости звук достигает внутреннего уха, и при этом не блокируются звуки окружающей среды. Это может быть важно для безопасности в мегаполисе, например, при нахождении вблизи оживленных трасс.

Suunto Sonic

Преимуществом костных наушников можно считать удобство использования - уши в них не сдавливаются и не устают от длительного прослушивания музыки. Также нет необходимости подбирать размер индивидуально, и эти наушники подходят людям с поврежденной барабанной перепонкой или с нарушениями слуха.

Suunto Sonic

Чаще всего костные беспроводные наушники позиционируются как устройство для спорта и активного образа жизни, поскольку они позволяют комфортно слушать музыку в движении - во время пробежки или прогулки, занятий в спортзале, езды на велосипеде. Однако их можно с успехом использовать и в обычной жизни, слушая музыку в дороге, в офисе или дома.

Комплектация

Упакованы наушники в коробку из плотного картона с качественной полиграфией. Внутри коробки устройство зафиксировано на подложке, что предотвращает тряску и повреждения при перевозке. Комплект включает зарядный кабель с магнитным кредлом, тканевый чехол, документацию.

Suunto Sonic

Внешний вид

Suunto Sonic

Модель Suunto Sonic доступна в двух цветовых вариантах исполнения – классическом черном и яркого цвета лайм. Наушники разрабатывались они с учетом эксплуатации во время занятий спортом на открытом воздухе, они не боятся воды и пота. Защита корпуса соответствует классу влаг защищённости IP55.

Suunto Sonic

Внешнее исполнение лаконично. Отсутствуют броские элементы. Внешнее покрытие софт тач приятно на ощупь, его легко протирать.

Suunto Sonic

Шейный обод соединяет правый и левый наушники, которые не перекрывают ушную раковину. Устройство очень легкое и неощутимо на голове - весит всего 31 грамм.

Suunto Sonic

К наушникам быстро привыкаешь, они не мешают резким движениям головы и не смещаются во время бега.

Управление

Управляются Suunto Sonic при помощи механических кнопок. Кнопка на внешней стороне левой чашки позволяет в один клик поставить воспроизведение на паузу или ответить на входящий вызов. Прорезиненные кнопки на нижнем торце правой чашки служат для изменения уровня громкости и переключения треков; здесь же находится кнопка питания.

Suunto Sonic

С тыльной стороны наушников расположена группа медных контактов, используемых для подключения комплектного кредла с магнитным замком. Для подачи питания можно задействовать зарядку от смартфона или свободный USB-разъем на ноутбуке. Заряжаются наушники около 2 часов.

Suunto Sonic

Софт

При тестировании наушников и часов Suunto ранее мы уже знакомились с фирменным приложением Suunto, объединяющим актуальные устройства производителя в единую экосистему. Приложение позволяет легко провести синхронизацию со смартфоном и при первом подключении просмотреть справочную информацию, представленную здесь на русском языке.

Suunto Sonic

В разделе управления можно переключать звук между режимами «стандартный» и «природа», оптимизированным для нахождения вне помещения или шумной обстановки. Здесь же можно просмотреть точные данные по текущему заряду аккумулятора.

Тесты

Suunto Sonic используют для подключения актуальный протокол Bluetooth 5.2 с поддержкой кодеков передачи звука в высокой разрешающей способности – aptX и SBC. Сопряжение не отличается от привычного алгоритма; проверяли работу наушников со смартфоном Pixel 6, планшетом iPad и ноутбуком. Проблем за время длительной эксплуатации замечено не было.

Suunto Sonic

Какой-то особой подготовки перед эксплуатацией не требуется, но после обычных наушников может понадобиться некоторое время, чтобы адаптироваться к ощущениям от костной проводимости звука. Кажется, будто музыка «играет прямо в голове», и при этом сложно идентифицировать точное расположение источника звука.

Suunto Sonic

Звуковая сцена с акцентированием средних и высоких частот, басы выражены слабее. Наушники отлично справляются как с инструментальными, так и современными композициями. Пробовали как популярные стриминговые сервисы, так и плеер с воспроизведением FLAC. Отдельно отмечу, что для наушников такого типа можно изменить звучание, установив ушные беруши - с ними высокие частоты становятся выражены слабее, и преобладают басы. Но с берушами не будет слышно происходящего вокруг.

Suunto Sonic

Как и отмечал вначале, наушники оптимизированы для эксплуатации при занятиях спортом, пробежек, поездок на велосипеде и других активностей. Сам эксплуатировал гарнитуру во время кардиотренировок и на беговой дорожке при быстрой ходьбе. Важно, что при таких занятиях в наушниках сохраняется полный контроль происходящего вокруг, не потеют уши, нет дискомфорта от длительного использования. После тренировки наушники можно компактно сложить в тканевый чехол. входящий в комплект.

Suunto Sonic

В модели Suunto Sonic есть встроенный микрофон, который можно использовать для ответа на входящий вызов. При этом сам ответ осуществляется в один клик нажатием на кнопку, расположенную на левой чашке. Качество передачи звука хорошее. Встроенного аккумулятора в Suunto Sonic хватает на 9-10 часов беспрерывного воспроизведения музыки, в зависимости от выбранного уровня громкости.

Итоги

Suunto Sonic – удобная беспроводная гарнитура для активного образа жизни и спорта, позволяющая совмещать тренировки с прослушиванием любимой музыки и подкастов. Модель отличает минимальный вес, высокое качество исполнения и звучания, длительное время автономной работы, защиты от пота и воды, Bluetooth 5.2 с aptX, удобная магнитная зарядка, управление с помощью механических кнопок.
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