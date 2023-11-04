Умные часы с автономной навигацией и солнечной зарядкой. Обзор Suunto Vertical

В течение месяца активно эксплуатировали новые умные часы Suunto Vertical от финского бренда с длительным опытом в создании устройств для людей с активным образом жизни и путешественников. Данная модель содержит детальные оффлайн карты и точный двухдиапазонный навигационный модуль, оснащена аккумулятором с длительным временем работы от одной зарядки. В первую очередь данная модель создавалась с учетом потребностей путешественников и спортсменов, которые проводят много времени на природе, в горной местности: альпинистов, ски-альпинистов, скалолазов. Часы обеспечивают высокую точность подсчета вертикальных метров (вертикальную скорость в ски-альпинизме), а также набор высоты в трейлранинге. Однако модель Suunto Vertical будет интересна не только спортсменам, но и тем, кто находится в поиске надежных и эстетичных часов премиум-класса со спортивными и смарт-функциями.

Внешний вид

Спортивные часы Suunto Vertical выпускаются в двух версиях, с корпусом из стали или титана. Мы изучали Titanium Solar с облегченным титановым корпусом – они весят 74 грамма с учетом ремешка. Также эта модель доступна в версии Steel с весом 86 граммов. Габариты корпуса при этом схожи: диаметр корпуса 49 мм и экран с диагональю 1.4 дюйма. Толщина корпуса 13.6 мм. В обеих модификациях - стальной и титановой - доступно несколько версий часов в зависимости от цвета корпуса и ремешка.

Комплектуются часы силиконовым ремешком шириной 22 мм с быстросъемным креплением. Выполненный из гипоаллергенного материала ремешок с перфорацией удобно регулируется в зависимости от размера вашего запястья и надежно фиксируется на руке. Перфорация облегчает вес ремешка без потери его прочности и дает хорошую вентиляцию - область руки под ремешком после плавания в часах быстро высыхает.

Лёгкий титановый корпус прочен, надёжен и выглядит премиально. Сенсорный экран защищен от царапин сапфировым стеклом. Отметим отсутствие броских элементов оформления и выступающих частей, которые могли бы цепляться за одежду или мешать эксплуатации в агрессивных условиях. Есть защита от воды, позволяющая погружаться на глубину до 100 метров с давлением до 10АТМ.

Управление реализовано с помощью трех механических кнопок на правой грани, а также сенсорного слоя. Экран отзывчивый, не было проблем с доступом к элементам управления интерфейса даже с влажными пальцами.

По периметру лицевой стороны у Suunto Vertical встроена солнечная батарея. Она обеспечивает автономное питание и возможность продления времени работы на 30% в зависимости от времени суток и погоды. В солнечную погоду эффективность наиболее высокая. В целом же встроенный аккумулятор может дать до года в режиме ожидания или месяц с активным использованием встроенного в часы пульсометра. Во время нашей эксплуатации с ежедневными тренировками в фитнесс зале зарядку часов проводили один раз в 2.5 недели.

С помощью комплектного кредла с магнитным креплением уровень заряда восстанавливался за 2 часа, при этом первые 80% восстанавливалось за первый час. В оставшийся час зарядка замедляется для увеличения срока службы аккумулятора. Если требуется быстро приступить к тренировке, а часы не заряжены, всего в течение 10 минут зарядки будет обеспечено до 10 часов отслеживания тренировки.

Система и навигация

Suunto Vertical работает под управлением собственной операционной системы с проработанным интерфейсом. Кастомизируемый главный экран, система с виджетом, которые может выбирать сам пользователь, традиционное меню с прокруткой.Предусмотрен вывод сводной информации по активности, тренировкам, отображение в реальном времени частоты сердечных сокращений, анализа качества сна, высоты над уровнем моря и других параметров. Разобраться с интерфейсом и логикой управления несложно. Одной из главных особенностей этой модели является встроенная картография. При этом, в отличие от конкурентов, предлагается работа с полным функционалом в автономном режиме. Также владелец Suunto Vertical сможет синхронизировать данные из внутренней памяти часов с мобильным приложением Suunto, что упрощает анализ полученных данных и поддержание их актуальности.Мы проверяли работу навигации в условиях городской застройки и в пригороде. В данной модели используется двухдиапазонная многоканальная система GNSS. Отметим высокую точность определения местоположения и хорошую детализацию выводимой информации за счет двух антенн L1 и L5 и одновременной поддержки 32 спутников. На поиск спутников при холодном старте требовалось короткое время, вне зависимости от погоды на улице. Сам интерфейс работает быстро, перемещение по карте проходило без видимых зависаний. Есть возможность спланировать и выставить маршрут в приложении, а далее отобразить его на экране часов.

Софт

Также часы Suunto Vertical активно использовались во время кардиотренировок в зале и на открытом воздухе. Анализировали ЧСС и пульсовые зона, уровень нагрузки, а также общую продолжительность занятий. Плюсом данной модели также является возможность подключения внешних датчиков ANС+, например, кардиодатчиков.Для устройств, работающих на iOS и Android, доступно бесплатное приложение. Интерфейс его полностью локализован для русскоязычных пользователей. После сопряжения проходит синхронизация данных с загрузкой в память локальной карты. Создаются карты на основе данных OpenStreetMap.

Главный экран представлен в виде плиток с календарем, в котором отмечаются дни с активностью и просмотром выбранных параметров, картой и последней тренировкой.

Информацией по своим тренировкам можно делиться публично. Отмечая маршруты, пройденное расстояние и нагрузку, можно делиться с единомышленниками своими путешествиями в лесу или в горах.

Для каждой записанной тренировки выводятся подробные данные с длительностью, средним и максимальным пульсом, температурой в помещении, а также общей оценкой эффективности.

Пульс можно просмотреть в виде графика.

Можно также выбрать экран с дополнительными настройками, выбором спортивных приложений, структурированием тренировок и настройками спортивных режимов.

Итоги

В часах Suunto Vertical доступно 95 различных спортивных режима, от обычного бега и йоги до горного велосипеда или даже беговых лыж. Дополнить доступный функционал можно через встроенный магазин приложений.Suunto Vertical – продвинутые умные спортивные часы, ориентированные на людей, ведущих активный образ жизни и занимающихся спортом, составляющие успешную конкуренцию часам Apple Watch Pro и Garmin. Несомненными плюсами Suunto Vertical являются автономная картография, высокая точность измерений, двухдиапазонная многоканальная система GNSS, длительное время автономной работы – до 60 часов в режиме тренировок - и солнечная зарядка, премиальное исполнение корпуса с защитой от воды и возможностью погружения на глубину до 100 метров.