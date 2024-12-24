Доступные Hi-Fi колонки для дома. Обзор Sven MC-5…

Поставляются в коробке из плотного картона. Комплект включает блок питания, аудиокабель, кабель соединения колонок, оптический кабель, пульт управления, руководство пользователя и гарантийный талон.
Отлично смотрятся в интерьере. При этом они достаточно компактные и могут рассматриваться и для рабочих зон с ограниченным пространством.
На основании четыре резиновые ножки и винтовое отверстие по центру. Акустику можно установить на настенный кронштейн.
На лицевой стороне два излучателя. Это низкочастотный диаметром 70 мм и под защитной металлической сеткой высокочастотный диаметром 24 мм.
Слева в нижней части дисплей, на который выводится техническая информация по воспроизведению. На ней же сверху три сенсорные кнопки на верхней крышке.
Интерфейсные и питающие кабели у Sven MC-5 съемные. Между собой соединяются кабелем с RCA-разъемами длиной достаточной для того чтобы разместить по краям от монитора или телевизора. Для работы также необходимо будет соединить с комплектным блоком питания.
Доступны USB с возможностью подключения флешки, оптический аудиовход, RCA выводы на аудиоразъем. Здесь же кнопка питания.
Управлять воспроизведением владелец сможет с помощью комплектного пульта ДУ. Удобно расположиться в кресле или на диване и наслаждаться свежей серией любимого сериала.
У системы сбалансированное звучание с бархатистыми басами, не перегружающими общую сцену, детализированной серединой и звонкими верхними частотами. По качеству звучания напоминает студийные мониторы. Для пользователя они дадут возможность наслаждаться композициями разных жанров. Отлично подойдут для типовых сценариев с просмотром фильмов и даже работы с обработкой звука на любительском уровне.