Доступные Hi-Fi колонки для дома. Обзор Sven MC-5

Сегодня в центре внимания двухполосная 2.0 акустика Sven MC-5. При своих компактных габаритах выдают честную мощность в 50 Вт и используют процессор DSP с детальной обработкой звука. Для подключения предлагаются проводной и беспроводной способы.

Sven MC-5

Комплектация

Sven MC-5

Поставляются в коробке из плотного картона. Комплект включает блок питания, аудиокабель, кабель соединения колонок, оптический кабель, пульт управления, руководство пользователя и гарантийный талон.

Sven MC-5

Внешний вид

Представлены в нескольких версиях цветового исполнения. У корпуса привлекательное внешнее исполнение с закругленными боковыми гранями.

Sven MC-5

Отлично смотрятся в интерьере. При этом они достаточно компактные и могут рассматриваться и для рабочих зон с ограниченным пространством.

Sven MC-5

На основании четыре резиновые ножки и винтовое отверстие по центру. Акустику можно установить на настенный кронштейн.

Sven MC-5

На лицевой стороне два излучателя. Это низкочастотный диаметром 70 мм и под защитной металлической сеткой высокочастотный диаметром 24 мм.

Sven MC-5

Слева в нижней части дисплей, на который выводится техническая информация по воспроизведению. На ней же сверху три сенсорные кнопки на верхней крышке.

Sven MC-5

Интерфейсные и питающие кабели у Sven MC-5 съемные. Между собой соединяются кабелем с RCA-разъемами длиной достаточной для того чтобы разместить по краям от монитора или телевизора. Для работы также необходимо будет соединить с комплектным блоком питания.

Sven MC-5

Доступны USB с возможностью подключения флешки, оптический аудиовход, RCA выводы на аудиоразъем. Здесь же кнопка питания.

Sven MC-5

Управлять воспроизведением владелец сможет с помощью комплектного пульта ДУ. Удобно расположиться в кресле или на диване и наслаждаться свежей серией любимого сериала.

Sven MC-5

Тесты

Соединить Sven MC-5 с источником сигнала можно с помощью 3.5мм аудиоразъема, оптического кабеля или по Bluetooth. Это позволяет использовать акустику с различными типами устройств, стационарным ПК, ноутбуком, планшетом, смартфоном или телевизором.

Sven MC-5

У системы сбалансированное звучание с бархатистыми басами, не перегружающими общую сцену, детализированной серединой и звонкими верхними частотами. По качеству звучания напоминает студийные мониторы. Для пользователя они дадут возможность наслаждаться композициями разных жанров. Отлично подойдут для типовых сценариев с просмотром фильмов и даже работы с обработкой звука на любительском уровне.

Громкости достаточно для комнаты средних размеров. При выходе на высокие уровни посторонних шумов и артефактов в звучание не добавляется.

Итоги

Sven MC-5 – акустика 2.0 студийного качества с доступным ценником. Стильно, детализировано по звуку, с возможностью установки на настенный кронштейн, выбор проводных и беспроводных способов соединения.
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