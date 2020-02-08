Обзор Sven PS-115. Яркая и недорогая колонка с режимом TWS

2020-02-08, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Sven PS-115; [242]
Нас часто спрашивают в комментариях о недорогих и полезных подарках. Тестируемую сегодня Sven PS-115 можно смело отнести к такому универсальному варианту, подходящему разновозрастной аудитории. Выбрали мы её не случайно – яркое оформление, хорошее техническое исполнение и самое главное – невысокая стоимость.

Sven PS-115

Доступны они в среднем за 1 180 рублей.

Sven PS-115 обзор

Комплектация

Упакована беспроводная колонка в коробке с прозрачным окошком, позволяющем оценить внешний вид до распаковки. При подарке можно будет дополнительно не упаковывать. Комплект включает аудиокабель, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Sven PS-115

Внешний вид

Доступна в трех вариантах цветового исполнения – черной, красной и синий. Два последних идут с интересным рисунком по всей площади. Выглядит интересно и привлекательно, особенно если брать принадлежность к недорогому сегменту.

Sven PS-115

Сам корпус Sven PS-115 выполнен в виде тубуса. Габариты сопоставимы с бутылкой воды объемом 0.5-0.6 литра. Вариант, который можно будет использовать как дома, так и носить с собой.

Sven PS-115

Элементы управления сосредоточены на боковой грани. Тут четыре кнопки с текстурными иконами, хорошо определяемыми слепым методом. Нажимаются с небольшим усилием, исключая рису случайного нажатия.

Sven PS-115

Под тканевой сеткой скрывается пара динамиков по 5 Вт каждый диаметром 52 мм. Суммарно дает до 10 Вт.

Sven PS-115

На нижней грани расположены две резиновые ножки. Основное положение для нее – горизонтальное. По центру наклейка с техническими данными.

Sven PS-115

Сбоку сосредоточен набор слотов и разъемов. Пользователю доступны аудиоразъем, полноразмерный USB, microUSB и слот для карты памяти формата microSD.

Sven PS-115

Тесты

Sven PS-115 поддерживает беспроводное подключение к источнику сигнала. Используемая тут начинка дает возможность подключить пару таких колонок к одному смартфону получив оптимальное звучание, расположив колонки на расстоянии друг от друга. Соединение стабильно на большом расстоянии.

Sven PS-115

Также предусмотрен вариант с проводным подключением. Аудиокабель здесь используется еще и в качестве внешней антенны для FM-приемника. В условиях города система давала четкий сигнал по ключевым российским радиостанциям. Есть встроенный mp3 плеер, записать треки можно будет на USB-накопитель или карту памяти формата microSD.

Sven PS-115

Запас по громкости высокий. Звучит ярко с уклоном в верхние частоты. Подойдет для прослушивания разноплановых композиций. Огрехов в звучании замечено не было. Встроенного аккумулятора с емкостью 1800 мАч хватает примерно на 9-12 часов в зависимости от установленного уровня громкости.

Тест звучания Sven PS-115

Итоги по Sven PS-115

Sven PS-115 – станет хорошим выбором при поиске недорогого и универсального подарка. Выбор по источникам воспроизведения, возможность работы в паре (TWS), длительное время автономной работы и привлекательный внешний вид.

Комментарии и отзывы Sven PS-115
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