Обзор PHANTOM X2 Pro – бодрый заход TECNO во флагманский сегмент

Бренд TECNO известен российскому покупателю в первую очередь за счет качественных смартфонов с необычным дизайном, расположенных в бюджетном и среднем ценовых сегментах. Закрепившись на рынке и почувствовав себя достаточно уверенно, бренд решил наконец расширить свой ассортимент. В конце 2022 года была представлена линейка PHANTOM – флагманские девайсы, выполненные в лучших традициях бренда. Смартфон на обзоре – улучшенная версия первого флагмана компании, PHANTOM X2 Pro, поступивший в продажу в феврале.

Комплектация и дизайн

Уже по одной упаковке понятно, что перед нами премиальный девайс. Черная выдвижная коробка, внутри которой все аккуратно разложено по своим отделениям, производит приятное впечатление. В комплекте идут зарядное устройство на 45 Вт, кабель и защитный чехол с подножкой. Материал, из которого изготовлен чехол – практичный, он не марается и не скользит. Роль подножки здесь выполняет рамка вокруг камеры.

Корпус смартфона выделяется загнутыми краями задней и передней панели, которые образуют идеальный полукруг. Смартфон может скользить в руках, но эта проблема легко решается благодаря защитному чехлу. Верхняя и нижняя панели плоские, такой дизайн сразу привлекает к себе взгляды. Блок с камерами симметрично расположился посередине. Одна камера визуально выделяется на фоне остальных, почему – расскажем чуть позже. Смартфон не самый легкий, но при таком количестве премиальной начинки это неизбежно.

Боковые кнопки находятся с одной стороны, удобно ложатся под пальцы. Датчик отпечатков встроен прямо в экран, и работает исправно. Фронтальную камеру здесь разместили за вырезом в матрице экрана, прямо посередине. На нижней панели разместились разъем для двух Nano-SIM, разъем Type-C, динамик и микрофон.

TECNO предлагают на выбор два цвета: “Звездная пыль” (темно-серый) и “марсианский оранжевый”. Космический дизайн дополняется вполне земной повесткой: корпус на 50% состоит из переработанного пластика, собранного в Индийском океане. Задняя поверхность шероховатая, приятная на ощупь – визуально отличить ее от стекла практически невозможно.

Экран

Смартфон оснастили 6.8-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1080x2400 пикселей. Главный плюс премиальных AMOLED-экранов – настоящий черный цвет. Плотность точек составила 387 ppi, поддерживаемая частота экрана – внушительные 120 Гц, причем есть функция автоматического изменения частоты. Дисплей PHANTOM X2 Pro может распознавать до 10 касаний одновременно. Для защиты здесь используется прочное стекло Corning Gorilla Glass Victus. Экрану не страшны царапины, а олеофобное покрытие замедляет появление следов от пальцев.

Отдельно порадовала яркость: максимальные показатели смартфона на ярком свету составили 640 кд/м2. Этого более чем достаточно, чтобы комфортно работать с дисплеем даже под прямыми солнечными лучами, особенно учитывая впечатляющие антибликовые свойства. Минимальное значение яркости составило 3 кд/м2, то есть смартфоном можно спокойно пользоваться чуть ли не в полной темноте. Плюсом идет автоматическая регулировка яркости, ориентирующаяся на датчик освещенности – после небольшой персональной настройки она станет подбирать такие значения, с которыми вам будет наиболее удобно работать.

Камеры

Причем падение яркости под углом у экрана совсем незначительное. По цветам смартфон предлагает на выбор два профиля – “Оригинальный цвет” и “Яркие цвета”. Первый ближе к охвату DCI-P3 (используется в кино, естественные цвета), второй гораздо шире и предлагает насыщенную цветовую палитру. Разумеется, можно включить режим защиты зрения, снижающий интенсивность синего.Именно на камеры был сделан основной упор в флагманском девайсе. PHANTOM X2 Pro оснастили тремя основными камерами, включая телевик и ширик. Основная камера на 50 Мп с диафрагмой f/1,85 по умолчанию снимает на 12,5 Мп, используя функцию объединения пикселей. Из явных плюсов – хороший баланс белого, быстрый фазовый автофокус. Можно переключиться на съемку в 50 Мп, если вам нужна дополнительная детализация в кадрах. Радуют ночные кадры, у них нормальная резкость, нет шумов – здесь опять же постарался режим Super Night, разработка TECNO.

Программное обеспечение и производительность

Итоги

Необычным решением стал второй модуль с оптическим зумом 2,5x и светосилой f/1,5. В принципе, найти смартфоны с телевиками можно, хотя и придется постараться. Здесь подкупает другое – объектив механически выдвигается для зумирования. По разрешению камера выдает те же 50 Мп, и также может снимать в 12,5 Мп. На камеру неплохо получаются портретные снимки, особенно если подключить режим бьютификации. Третий модуль – широкоугольная съемка на 13 Мп со светосилой f/2,2. Для макросъемки крупных планов самое то.Максимальное разрешение при видеосъемке составило 4К при 60 fps с цифровой стабилизацией. С использованием усиленной стабилизации снимать видео можно в 1080p при 30 fps. Качество картинки радует, нет никаких претензий ни к резкости, ни к детализации. Для селфи здесь используется фронтальная камера на 32 Мп, по умолчанию снимает в разрешении 8 Мп. Кадры получаются четкими. Отдельно TECNO поработали и с софтом – приложение для камеры стало более подробным и кастомизируемым по сравнению с предыдущими моделями.PHANTOM X2 Pro работает на платформе Android 12, в качестве оболочки традиционно используется собственная наработка TECNO – здесь это HiOS 12. Оболочка забита под завязку различным функционалом, бренд экспериментирует во всех возможных направлениях. Например, много внимания уделено возможностям перевода: мгновенный перевод текста на фотографии, выборочный перевод текста, даже перевод с помощью диктофона.Как и во всей продукции TECNO, здесь стоит чипсет от MediaTek – в этот раз, мощный восьмиядерный Dimensity 9000. В качестве графического процессора был выбран Mali-G710. Объем оперативной памяти составил 12 Гб, за счет функции виртуального расширения можно заполучить себе еще 5 Гб. Внутренней памяти доступно на 256 Гб.Чипсет этот у MediaTek флагманский, изготовленный по 4-нанометровому техпроцессу. В тестах AnTuTu он набирает 952855 баллов, в GeekBench – 1192/3950. На практике все игры работают без лагов, приложения не тормозят, запускаются быстро. Даже если запускать несколько ресурсоемких приложений одновременно, проблем с производительностью не возникало.PHANTOM X2 Pro стал для TECNO, бренда с долгой историей развития камерафонов, очередным локальным прорывом. До выхода PHANTOM V Fold модель X2 Pro была самым дорогим девайсом бренда, ранее известного линейками в бюджетном и среднем сегментах. Характеристики смартфона развивают типичные достоинства продуктов TECNO – широкий и яркий экран с высоким разрешением, отличная камера, емкий аккумулятор. Апгрейдом стал мощный процессор, нужный для ИИ-оптимизации съемки.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".