Смартфон на каждый день с подсветкой на крышке. Обзор TECNO POVA 5 Pro 5G

Поставляется в коробке треугольной формы. Внутри нее зафиксирован на подложке из картона. Комплект включает адаптер питания, USB-кабель, прозрачный чехол, скрепку для лотка и документацию.
На задней крышке есть зоны со светодиодной многоцветной подсветкой, сами элементы удачно подчеркивают общий дизайн. Помимо декоративности, она же несет информативную функцию.
В настройках можно выбрать эффекты для различных событий, среди них входящие вызовы, уведомления, запуск и музыка. Также можно включить активность при проведении сеанса зарядки и автоматически отключить при разрядке.
В левом углу на крышке располагается островок с двумя объективами с круглой окантовкой, а также светодиодной вспышкой. Выступает на двух уровнях, это сам островок и объективы, поэтому оптимально эксплуатацию будет проводить с установкой чехла.
На основании разъем USB-C с поддержкой OTG и аудиоразъем. Используется стереодинамик, верхний совмещен с разговорным. Сертификация DTS и Hi-Res. Звучание сопоставимо с компактной беспроводной колонкой.
Боковая рамка у TECNO POVA 5 Pro из пластика. Есть покрытие с текстурой под лак. На крышку и дисплей ровный переход.
Экран с олеофобным и антибликовым покрытиями. В верхней зоне компактный островок с фронтальной камеры.
Корпус неразборный. На левой грани находится скрытый лоток с тремя отдельными посадочными местами под две nanoSIM и карту памяти microSD. На правом торце регулятор громкости и кнопка включения, совмещенная со сканером отпечатка пальца.
Используется IPS-матрица с диагональю 6.78 дюймов и разрешением 2460х1080 пикселей. Несмотря на то что это не AMOLED, у нее высокая яркость до 600 нит, позволяющая эксплуатировать смартфон на улице. Без ШИМ-модуляции. Поддерживается частота обновления до 120 Гц с возможностью выбора промежуточного положения с частотой 90 Гц. Это своего рода золотая середина, между плавностью и уровнем энергопотребления.
На нем можно играть в современные игры на средних настройках графики. Крышка при этом заметно не нагревалась. Интерфейс работает плавно, без видимых зависаний. Есть программная оптимизация для игр с блокировкой уведомлений и повышением производительности.
Тут актуальный набор связи и дальше с некоторым запасом в виде 5G-модема. Отметим высокие скорости работы с данными, не характерными для этого ценового сегмента. VoWiFi и VoLTE. Bluetooth 5.1. NFC с поддержкой бесконтактных платежей.
Главный модуль камеры 50 Мп, он встречается и в других моделях производителя и успел хорошо себя зарекомендовать. Второй модуль тут скорее для галочки, это 0.08 Мп сенсор глубины. В приложении камеры доступен набор различных режимов и настроек.
Детализация снимков высокая. Фокусировка работает цепко. По умолчанию идет в TECNO POVA 5 Pro идет объединения четырех соседних пикселей в один. Также есть возможность съемки в полном разрешении.
Фронтальная камера с разрешением 16 Мп. Хорошо подходит для селфи и решает задачи видеосвязи.
Видеосъемка Full HD с 60 кадрами или Quad HD с 30 кадрами. Несмотря на то что и камера и платформа тут поддерживают 4K, такой опции тут нет.