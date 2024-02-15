Смартфон на каждый день с подсветкой на крышке. Обзор TECNO POVA 5 Pro 5G

У изучаемого сегодня смартфона TECNO POVA 5 Pro 5G интересная особенность внешнего исполнения крышки корпуса с элементами, использующими светодиодную подсветку. Оснащен он 6.78 дюймовым дисплеем с разрешением FHD+, поддерживающим частоту обновления 120 Гц, процессором с высоким уровнем быстродействия и 50 Мп камерой, использующей Al-технологии.

Комплектация

Поставляется в коробке треугольной формы. Внутри нее зафиксирован на подложке из картона. Комплект включает адаптер питания, USB-кабель, прозрачный чехол, скрепку для лотка и документацию.

TECNO POVA 5 Pro обзор

Внешний вид

У смартфона высокотехнологичное исполнение задней крышки. На нее нанесен рисунок с помощью нано-литографиии. При этом сама поверхность прозрачная и создается эффект многослойности.

На задней крышке есть зоны со светодиодной многоцветной подсветкой, сами элементы удачно подчеркивают общий дизайн. Помимо декоративности, она же несет информативную функцию.

В настройках можно выбрать эффекты для различных событий, среди них входящие вызовы, уведомления, запуск и музыка. Также можно включить активность при проведении сеанса зарядки и автоматически отключить при разрядке.

В левом углу на крышке располагается островок с двумя объективами с круглой окантовкой, а также светодиодной вспышкой. Выступает на двух уровнях, это сам островок и объективы, поэтому оптимально эксплуатацию будет проводить с установкой чехла.

На основании разъем USB-C с поддержкой OTG и аудиоразъем. Используется стереодинамик, верхний совмещен с разговорным. Сертификация DTS и Hi-Res. Звучание сопоставимо с компактной беспроводной колонкой.

Боковая рамка у TECNO POVA 5 Pro из пластика. Есть покрытие с текстурой под лак. На крышку и дисплей ровный переход.

Экран с олеофобным и антибликовым покрытиями. В верхней зоне компактный островок с фронтальной камеры.

Корпус неразборный. На левой грани находится скрытый лоток с тремя отдельными посадочными местами под две nanoSIM и карту памяти microSD. На правом торце регулятор громкости и кнопка включения, совмещенная со сканером отпечатка пальца.

Экран

Используется IPS-матрица с диагональю 6.78 дюймов и разрешением 2460х1080 пикселей. Несмотря на то что это не AMOLED, у нее высокая яркость до 600 нит, позволяющая эксплуатировать смартфон на улице. Без ШИМ-модуляции. Поддерживается частота обновления до 120 Гц с возможностью выбора промежуточного положения с частотой 90 Гц. Это своего рода золотая середина, между плавностью и уровнем энергопотребления.

Платформа

TECNO POVA 5 Pro работает на базе платформы Mediatek Dimensity 6080. Процессор демонстрирует высокий уровень быстродействия. Доступны версии смартфона с 128 и 256 Гбайт внутренней памяти. На борту в них по 8 Гбайт оперативной памяти с технологией автоматического ее увеличения, выделением из накопителя до 8 Гбайт.

На нем можно играть в современные игры на средних настройках графики. Крышка при этом заметно не нагревалась. Интерфейс работает плавно, без видимых зависаний. Есть программная оптимизация для игр с блокировкой уведомлений и повышением производительности.

Аккумулятор

Тут актуальный набор связи и дальше с некоторым запасом в виде 5G-модема. Отметим высокие скорости работы с данными, не характерными для этого ценового сегмента. VoWiFi и VoLTE. Bluetooth 5.1. NFC с поддержкой бесконтактных платежей.Аккумулятор с емкостью 5000 мАч. В синтетической нагрузке с выставленной на среднюю яркость экраном работал более 14 часов. Поддерживает быструю зарядку, комплектуется адаптером мощностью 68 Вт, на полный цикл с ним затрачивается 45 минут.

Камера

Главный модуль камеры 50 Мп, он встречается и в других моделях производителя и успел хорошо себя зарекомендовать. Второй модуль тут скорее для галочки, это 0.08 Мп сенсор глубины. В приложении камеры доступен набор различных режимов и настроек.

Детализация снимков высокая. Фокусировка работает цепко. По умолчанию идет в TECNO POVA 5 Pro идет объединения четырех соседних пикселей в один. Также есть возможность съемки в полном разрешении.

Фронтальная камера с разрешением 16 Мп. Хорошо подходит для селфи и решает задачи видеосвязи.

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Софт

Видеосъемка Full HD с 60 кадрами или Quad HD с 30 кадрами. Несмотря на то что и камера и платформа тут поддерживают 4K, такой опции тут нет.Работает на базе Android 13 с оболочкой HiOS v13. Интерфейс производит приятное внешнее впечатление. Помимо внешних украшений, есть дополнительные программные инструменты и свой магазин приложений. Софта предустановлено мало, а то что есть можно удалить.

Итоги

TECNO POVA 5 Pro – сбалансированный смартфон на каждый день с интересной реализацией подсветки на крышке и актуальным техническим исполнением. Достаточный уровень быстродействия, дисплей 120 Гц с высокой яркостью, хорошие показатели автономной работы и быстрая зарядка, стереодинамик, 50 Мп камера. Придраться можно к ограниченному разрешению видеосъемки.