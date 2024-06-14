Обзор и тесты смартфона TECNO POVA 6

В мае в России стартовали два новых смартфона среднего ценового сегмента TECNO POVA 6 и POVA 6 Neo, улучшением которых в сравнение с прошлым поколением стали большой объем памяти, увеличенное время автономной работы, большой и яркий экран. Работают на базе MediaTek G99 Ultimate и выполнены в технологическом стиле. Мы в течение нескольких недель эксплуатировали POVA 6 и сегодня ходим поделиться полученным опытом.

Комплектация

На лицевой стороне коробки отмечается поддержка технологии расширения объема оперативной памяти с 8 до 16 Гбайт, задействуя внутренний накопитель, аккумулятор с емкостью 6000 мАч и быстрая зарядка с мощностью 70 Вт, Hi-Res звук.

TECNO POVA 6 обзор

Внешний вид

Комплект включает адаптер питания с быстрой зарядкой, кабель USB, защитный чехол и документацию.У смартфона технологичный внешний вид с интересным исполнением задней крышки. В целом же он продолжает идею которая была заложена в TECNO POVA 5 Pro 5G, который мы тестировали ранее.

Такое исполнение выделяет его на фоне конкурентов и создает общее впечатление продукта из будущего. Само исполнение рисунка задней крышки идет с эффектом сложной геометрии.

Отлично это дополняет блок основной камеры со срезанными углами на элементе. Состоит из двух объективов и габаритной светодиодной вспышкой с кольцевой подсветкой. Рядом компактная отметка по увеличенной емкости батареи.

В блоке камеры есть с расположенными в три стороны лучами, которые сопровождаются световыми эффектами. Подсветку можно активировать на различные события, присвоив каждому отдельный из доступной библиотеки.

Важно отметить, что несмотря на то что в комплекте идет защитный чехол, смартфон можно комфортно эксплуатировать и без него. На поверхности стола располагается устойчиво, при ношении в кармане не цепляется.

Боковые грани ровные, переходят в крышку без закругления, но и без острой грани. Справа кнопка включения, совмещенная со сканером отпечатка пальца. Срабатывает точно и быстро. Регулятор громкости. Площадь кнопок широкая, нажимать удобно.

Корпус не разборен. Слева находится выдвижной лоток. В TECNO POVA 6 можно ставить одновременно две nanoSIM и карту памяти формата microSD. Корпус защищен от пыли и воды по стандарту IP53.

Здесь стереодинамик, качество звучания хорошее. Есть возможность подключения проводной гарнитуры через аудиоразъем в основании. Разъем USB-С с поддержкой OTG.

Экран

Лицевая сторона с защитным стеклом. Вдоль верхней грани аккуратная решетка разговорного динамика. Объектив фронтальной камеры в компактном островке.На борту 6.78 дюймовый экран AMOLED с разрешением 1080х2460 пикселей с соотношением сторон 20:9. Частота обновления 120 Гц. Выводимое изображение плавное, без мерцания, контрастное. Согласно проведенным замерам, уровень пиковой яркости высокий. Составляет 490 нит. Читаемость отличная как в помещении, так и на улице.

Платформа

В настройках можно выбрать между разными вариантами работы в зависимости от частоты обновления и пресеты цветового профиля. По умолчанию передает цвета без искажения.TECNO POVA 6 построен на платформе восьмиядерного MediaTek Helio G99 Ultimate с графикой Mali-G57 MC2. Данный процессор обеспечивает уровень быстродействия достаточный как для запуска современных и ресурсоемких приложений, а также игр уровня Genshin Impact. При длительной нагрузке крышка не нагревалась.

Доступны 8 Гбайт оперативной памяти с технологией увеличения до 16 Гбайт. Есть варианты с накопителем объемом 128 и 256 Гбайт. Также есть возможность поставить емкую карту памяти.

Аккумулятор

Bluetooth 5.2, модуль Wi-Fi в двух диапазонах, бесконтактные платежи. 4G-модуль в ходе тестов продемонстрировал уверенный прием в городе и за его пределами. Скорость загрузки файлов высокая.Здесь установлен аккумулятор с емкостью 6000 мАч. С уровнем яркости выше среднего в постоянной синтетической нагрузке работал более 17 часов. В комплекте адаптер мощностью 70 Вт, полный цикл зарядки с ним занимает чуть больше 1.5 часов.

Камера

TECNO POVA 6 основным модулем c двумя матрицами. Основная 108 Мп камера Samsung ISOCELL HM6 и F/1.8. Фазовая фокусировка, оптическая стабилизация. Это светочувствительный сенсор с объединением 9 соседних пикселей в один, по умолчанию фотографии в 12 Мп разрешении. В полном разрешении без объединения также можно снимать, для этого предлагается один из режимов.

Качество съемки понравилось. Смартфон демонстрирует высокую детализацию в ночное и дневное время. Цепко работает фокусировка. Второй модуль камеры здесь используется для Al-функций.

Тест съемки TECNO POVA 6

Видеосъемка с разрешением 4К. При меньшем разрешении можно увеличить частоту кадров.Фронтальная камера с сенсором GalaxyCore GC32E1. Отлично подходит для селфи и видеосвязи. У нее два фокусных расстояния (Quad bayer).

Софт

Операционная система Android 14 с HiOS 14. Система отлично отполирована, добавлены специальные функции и оптимизации. Есть островок в районе фронтальной камеры, который активируется при входящих уведомлениях.

Итоги

TECNO POVA 6 – сбалансированный смартфон среднего ценового сегмента с футуристичным внешним исполнением, достаточным уровнем быстродействия, ярким AMOLED c 120 Гц, отличными показателями автономной работы, хорошим качеством съемки, возможностью комфортной эксплуатации без защитного чехла, аудиоразъемом и поддержкой карт памяти.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".