Обзор TECNO SPARK Go 2023. Лучший выбор смартфона до 10 тысяч рублей в 2023?

Изучаемый сегодня смартфон TECNO SPARK Go 2023 относится к недорогому ценовому сегменту. Оснащена новинка 6.56-дюймовым IPS-дисплеем с HD+ разрешением, 3/4 и 64 Гбайт памяти с возможностью расширения оперативной памяти до 6 Гбайт и камерой с разрешением 13 Мп. Работает на базе Android 12 с оболочкой HiOS 12. Приобрести его можно за 6999 рублей.

Комплектация

Коробка оформлена в сочно-оранжевом цвете с отметками по объему памяти и поддержкой бесконтактных платежей. Комплект включает защитный чехол-бампер, защитную пленку на экран, адаптер и кабель питания, документацию, а также скрепку для лотка SIM.

TECNO SPARK Go 2023 обзор

Внешний вид

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Представлен в трех цветах, это классический черный, а также голубой и розовый. Все они с сочетанием нескольких оттенков и разной текстурой поверхностей на крышке, за счет которых при попадании лучей света крышка красиво играет.

Основным материалом выступает пластик. Сборка проведена качественно. Крышка не продавливается при нажатии пальцами.

В верхнем углу блок камеры с двумя объективами, светодиодной вспышкой и сканером отпечатка пальца. Зона сканера хорошо определяется слепым методом. Проблем с точностью и скоростью определения замечено не было.

Корпус неразборный. На правой грани TECNO SPARK Go 2023 находится лоток на две nanoSIM и карту памяти формата microSD. В отличие от большинства других телефонов, здесь можно будет расширить место под хранение данных без необходимости отказа от второй SIM.

Справа раздельные кнопки регулировки громкости и кнопка включения. Нажимаются с небольшим усилием.

На нижнем торце USB-C и аудиоразъем, а также решетка динамика, не перекрываемая при ношении в ладони.

Экран с защитным стеклом переходит в боковую грань без заметного закругления. Пальцы не режет и нет проблемы с ложными нажатиями.

Экран

Большая часть площади — это активная зона дисплея. Фронтальная камера выведена в каплевидном вырезе. В месте перехода в верхнюю грань светодиодный индикатор.На борту 6.56-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 720x1612 пикселей. При изменении углов обзора не бликует, изображение не искажается. Подсветка равномерна, но ее уровень максимальной яркости не высок. Летом под прямыми солнечными лучами разборчивость будет теряться.

Частота обновления 60 Гц. В настройках помимо адаптивной яркости есть светлая и ночная тема с расписанием по включению. Частота опроса сенсора 120 Гц. Экран отлично справлялся с типовыми задачами, включая чтение книг и просмотр контента с Youtube.

Платформа

Работает TECNO SPARK Go 2023 на базе четырехъядерного MediaTek Helio A22 с ядрами Cortex-A53. Он ожидаемо уступает по уровню быстродействия флагманским моделям, но заметно шустрее, чем смартфоны ценового сегмента до 10 тысяч рублей, выпущенные в 2020-2022 годах.

Помимо обычных приложений, браузера, мессенджеров, даст возможность играть с низкими настройками графики в такие игры, как Genshin Impact. Доступно в нем 3/4 Гбайт оперативной памяти с автоматическим увеличением до 6 Гбайт, задействуя пространство накопителя. Под хранение выделен накопитель объемом 64 Гбайт.

Автономность

У смартфона помимо базовых модулей связи, таких как LTE, Wi-Fi (5ГГц) и Bluetooth 5.0, есть NFC, включая возможность бесконтактной оплаты с такими приложениями, как Mir Pay.Порадовала автономность, в режиме с постоянной активностью и включенным на полную яркость дисплеем проработал 12 часов. Обеспечивает батарея с емкостью 5000 мАч. В обычном режиме эксплуатации это 1.5-2 дня работы. Комплектуется зарядкой мощностью 10 Вт.

Камера

Главный модуль камеры с разрешением 13 Мп, дополнен 0.08 Мп сенсором глубины. Приложение с набором настроек и творческими режимами съемками. Поддерживает автоматическое определение типа снимаемых объектов и сцены.

Автофокусировка цепкая. В условиях достаточного уровня освещения дает хорошую детализацию и четкость.

Тест камеры TECNO SPARK Go 2023

Видео с максимальным разрешением Full HD и частотой 30 кадров в секунду.Фронтальная камера 5 Мп. Общие фотовозможности у него базовые по современным меркам, но без явных огрехов и проблем в работе и качестве снимков.

Есть маски и режимы Al-обработки.

Софт

Работает под управлением Android 12 с оболочкой HiOS 12, предлагающей измененное оформление панели управления и шторки уведомлений. По внешнему исполнению выглядит приятно, не перегружено графикой. За время тестов было получено обновление.

Итоги

TECNO SPARK Go 2023 станет отличным выбором в ценовом сегменте до 10 тысяч рублей, предлагая актуальное техническое оснащение, высокое качество исполнения, привлекательный внешний вид, достаточный объем памяти, длительное время автономной работы, хороший стартовый набор аксессуаров, а также бесконтактные платежи.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".