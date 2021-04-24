Обзор TELEFUNKEN TF-PS2302. Портативный музыкальный центр

Тестируемый сегодня музыкальный центр TELEFUNKEN TF-PS2302 предлагает выбор источников воспроизведения, поддержку микрофона с функцией караоке и возможность автономной работы. Может похвастать высокой мощностью воспроизведения и подсветкой.

TELEFUNKEN TF-PS2302

К моменту публикации ее уже можно приобрести в ключевых российских магазинах.

TELEFUNKEN TF-PS2302 обзор

Комплектация

TELEFUNKEN TF-PS2302

Упакована в коробку из плотного картона с изображением системы и данными по характеристикам. Комплект включает пульт ДУ, блок питания, аудиокабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

TELEFUNKEN TF-PS2302

Промокод для ОЗОН и Яндекс.Маркет: MEGA2302 (действовать будут с 26.04.2021 по 31.05.2021г.)

Внешний вид

По габаритам больше, чем привычный формат портативных колонок. Но тут продумали вопрос удобства переноски.

TELEFUNKEN TF-PS2302

В основании пара колес, дополненных телескопической ручкой на крышке. По конструкции схожа с тачанками.

TELEFUNKEN TF-PS2302

При этом в собранном состоянии эти элементы остаются скрытыми, не мешая эксплуатации и прослушивании музыки.

TELEFUNKEN TF-PS2302

На фронтальную сторону выведен 8-дюймовый динамик, защищенный металлической сеткой. Периметр его подсвечивается.

TELEFUNKEN TF-PS2302

В рабочем состоянии выглядит интересно. Эффект мерцания в такт воспроизводимой музыке. Ее можно будет выключить с помощью механической кнопки.

TELEFUNKEN TF-PS2302

Этот динамик дополнен высокочастотным динамиком. Диаметр 1 дюйм.

TELEFUNKEN TF-PS2302

На верхней панели у TELEFUNKEN TF-PS2302 расположена панель управления с LED-дисплеем. Группа механических кнопок и поворотные ручки.

TELEFUNKEN TF-PS2302

Меняются громкость воспроизведение, усиление для микрофона, эффект эхо, переключение треков, смена источника. С помощью дисплея можно будет контролировать текущий статус и прогресс.

TELEFUNKEN TF-PS2302

Есть вход для подключения микрофона, аудиоджек, полноразмерный USB и слот для карты памяти формата microSD. Зарядка проводится через microUSB.

TELEFUNKEN TF-PS2302

Качество сборки высокое. Визуально музыкальный центр производит приятное впечатление.

Тесты

Для беспроводного соединения используется актуальный модуль Bluetooth 5.0 с базовым набором кодеков. Стабильное соединение без посторонних шумов и наводок. Поддерживается режим TWS, позволяя поставить две такие колонки в стереопару без соединения между собой проводами.

TELEFUNKEN TF-PS2302

Есть встроенный плеер, распознающий популярные аудиоформаты. Записать музыкальные файлы можно на карту памяти или флеш-накопитель. Они считываются последовательно с накопителя. Управлять можно воспроизведением с кнопок на корпусе или с помощью пульта ДУ.

TELEFUNKEN TF-PS2302

TELEFUNKEN TF-PS2302 также оснащен FM-тюнером, частотный диапазон которого поддерживает все российские радиостанции. Качество приема хорошее как в условии мегаполиса, так и при нахождении на природе.

Тест звука TELEFUNKEN TF-PS2302

Общая мощность системы 60 Вт. Два отдельных динамика выдают насыщенный и живой звук. Очень высокий запас по громкости. Музыкальный центр хорошо себя показал при воспроизведении современной и динамичной музыки. Глубокий бас.

TELEFUNKEN TF-PS2302

Встроенный аккумулятор 2600 мАч дает около 6 часов работы на высоком уровне громкости. Снижение громкости и отключение подсветки продлит время работы.

TELEFUNKEN TF-PS2302

Итоги

При невысокой стоимости музыкальный центр TELEFUNKEN TF-PS2302 предлагает поддержку разных источников звука, актуальный Bluetooth 5.0 с режимом TWS, пульт ДУ, подсветку, хорошее качество звука, удобный способ переноски с места на место.
Комментарии и отзывы TELEFUNKEN TF-PS2302
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