Обзор TELEFUNKEN TF-PS2302. Портативный музыкальный центр

К моменту публикации ее уже можно приобрести в ключевых российских магазинах.
TELEFUNKEN TF-PS2302 обзор
Комплектация
Упакована в коробку из плотного картона с изображением системы и данными по характеристикам. Комплект включает пульт ДУ, блок питания, аудиокабель, руководство пользователя и гарантийный талон.
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Внешний видПо габаритам больше, чем привычный формат портативных колонок. Но тут продумали вопрос удобства переноски.
В основании пара колес, дополненных телескопической ручкой на крышке. По конструкции схожа с тачанками.
При этом в собранном состоянии эти элементы остаются скрытыми, не мешая эксплуатации и прослушивании музыки.
На фронтальную сторону выведен 8-дюймовый динамик, защищенный металлической сеткой. Периметр его подсвечивается.
В рабочем состоянии выглядит интересно. Эффект мерцания в такт воспроизводимой музыке. Ее можно будет выключить с помощью механической кнопки.
Этот динамик дополнен высокочастотным динамиком. Диаметр 1 дюйм.
На верхней панели у TELEFUNKEN TF-PS2302 расположена панель управления с LED-дисплеем. Группа механических кнопок и поворотные ручки.
Меняются громкость воспроизведение, усиление для микрофона, эффект эхо, переключение треков, смена источника. С помощью дисплея можно будет контролировать текущий статус и прогресс.
Есть вход для подключения микрофона, аудиоджек, полноразмерный USB и слот для карты памяти формата microSD. Зарядка проводится через microUSB.
Качество сборки высокое. Визуально музыкальный центр производит приятное впечатление.
ТестыДля беспроводного соединения используется актуальный модуль Bluetooth 5.0 с базовым набором кодеков. Стабильное соединение без посторонних шумов и наводок. Поддерживается режим TWS, позволяя поставить две такие колонки в стереопару без соединения между собой проводами.
Есть встроенный плеер, распознающий популярные аудиоформаты. Записать музыкальные файлы можно на карту памяти или флеш-накопитель. Они считываются последовательно с накопителя. Управлять можно воспроизведением с кнопок на корпусе или с помощью пульта ДУ.
TELEFUNKEN TF-PS2302 также оснащен FM-тюнером, частотный диапазон которого поддерживает все российские радиостанции. Качество приема хорошее как в условии мегаполиса, так и при нахождении на природе.
Тест звука TELEFUNKEN TF-PS2302Общая мощность системы 60 Вт. Два отдельных динамика выдают насыщенный и живой звук. Очень высокий запас по громкости. Музыкальный центр хорошо себя показал при воспроизведении современной и динамичной музыки. Глубокий бас.
Встроенный аккумулятор 2600 мАч дает около 6 часов работы на высоком уровне громкости. Снижение громкости и отключение подсветки продлит время работы.