Обзор THERMALTAKE UX100 ARGB (CL-P064-AL12SW-A). Низкопрофильный кулер с подсветкой

Вслед за тестом башенного кулера THERMALTAKE UX200 ARGB с подсветкой, мы детально рассмотрим еще одну новинку из этой серии - THERMALTAKE UX100 ARGB. Это низкопрофильное процессорное охлаждение, поддерживающее платформы Intel и AMD. Радиальная конструкция с 120 мм вентилятором. Максимальный TDP не превышает 65 Вт.

Комплектация

Он недорогой, в российских магазинах доступен со средней стоимостью в 1100 рублей.

Покупатель получает кулер в компактной коробке из окрашенного в черный цвет картона. Тут приведены поддерживаемые технологии синхронизации подсветки и общие спецификации.

Набор включает пластиковую рамку, крепежные скобы, пакетик с термопастой, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

THERMALTAKE UX100 ARGB очень компактен и сопоставим с BOX решениями, что позволяет рассматривать его для установки в ультракомпактные корпуса.

Всю площадь верхней зоны занимает 120 мм вентилятор с круглой прозрачной рамкой и лопастями.

Боковой кожух обхватывает большую часть площади радиатора и вентилятора. Есть зона с логотипом на боковой грани. В рабочем состоянии она подсвечивается.

Окрашенный в черный цвет радиатор радиальной формы. В нижней части он переходит в основание.

На контактной пластине зафиксирована крепежная рамка. Основание хорошо отполировано.

Подключается вентилятор при помощи кабеля с 4-пиновым коннектором. Две отдельные линии для подключения к разъему на материнской плате.

Необходимы они для синхронизации подсветки с остальными компонентами.

В рабочем состоянии выглядит эффектно. Заполняющая многоцветная подсветка и зона с логотипом на боковой грани.

Сборка

Процесс установки прост и он подробно описан в комплектной инструкции. В наборе с THERMALTAKE UX100 ARGB есть все необходимое.

Тесты THERMALTAKE UX100 ARGB

Первым шагом фиксируем пластиковую рамку с помощью четырех клипс. После этого равномерно распределяем комплектную термопасту по крышке процессора. Прижимаем кулер в сборе к процессору. Поддерживаются все актуальные платформы Intel и AMD.Температурный тест с процессором Intel Core i5 7400.

Замер уровня шума в условиях открытого стенда.

Итоги по THERMALTAKE UX100 ARGB

THERMALTAKE UX100 ARGB - одна из самых эффектных и привлекательных систем воздушного охлаждения процессора. Рекомендовать его можно в пару к процессорам уровня Core i3, Core i5 без разгона, а также Ryzen 3. Возможность синхронизации подсветки с материнскими платами, простая установка, низкий уровень шума.