Обзор THERMALTAKE UX100 ARGB (CL-P064-AL12SW-A). Низкопрофильный кулер с подсветкой

Вслед за тестом башенного кулера THERMALTAKE UX200 ARGB с подсветкой, мы детально рассмотрим еще одну новинку из этой серии - THERMALTAKE UX100 ARGB. Это низкопрофильное процессорное охлаждение, поддерживающее платформы Intel и AMD. Радиальная конструкция с 120 мм вентилятором. Максимальный TDP не превышает 65 Вт.
Он недорогой, в российских магазинах доступен со средней стоимостью в 1100 рублей.
Комплектация
Покупатель получает кулер в компактной коробке из окрашенного в черный цвет картона. Тут приведены поддерживаемые технологии синхронизации подсветки и общие спецификации.
Набор включает пластиковую рамку, крепежные скобы, пакетик с термопастой, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний вид
THERMALTAKE UX100 ARGB очень компактен и сопоставим с BOX решениями, что позволяет рассматривать его для установки в ультракомпактные корпуса.
Всю площадь верхней зоны занимает 120 мм вентилятор с круглой прозрачной рамкой и лопастями.
Боковой кожух обхватывает большую часть площади радиатора и вентилятора. Есть зона с логотипом на боковой грани. В рабочем состоянии она подсвечивается.
Окрашенный в черный цвет радиатор радиальной формы. В нижней части он переходит в основание.
На контактной пластине зафиксирована крепежная рамка. Основание хорошо отполировано.
Подключается вентилятор при помощи кабеля с 4-пиновым коннектором. Две отдельные линии для подключения к разъему на материнской плате.
Необходимы они для синхронизации подсветки с остальными компонентами.
В рабочем состоянии выглядит эффектно. Заполняющая многоцветная подсветка и зона с логотипом на боковой грани.
СборкаПроцесс установки прост и он подробно описан в комплектной инструкции. В наборе с THERMALTAKE UX100 ARGB есть все необходимое.
Первым шагом фиксируем пластиковую рамку с помощью четырех клипс. После этого равномерно распределяем комплектную термопасту по крышке процессора. Прижимаем кулер в сборе к процессору. Поддерживаются все актуальные платформы Intel и AMD.
Тесты THERMALTAKE UX100 ARGBТемпературный тест с процессором Intel Core i5 7400.
Замер уровня шума в условиях открытого стенда.