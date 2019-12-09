Обзор THERMALTAKE UX200 ARGB (CL-P065-AL12SW-A). Недорогре и эффективное башенное охлаждение

Thermaltake релизом новой башенной системы UX200 ARGB ломает представления о недорогих башенных системах охлаждения. Помимо поддержки актуальных процессоров Intel и AMD, предлагается эффективный отвод тепла с TDP до 130 Вт, а также комплектный вентилятор с многоцветной подсветкой и синхронизацией с программным обеспечением материнских плат.
THERMALTAKE UX200 ARGB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Доступна эта система за 3450 рублей. У нас появилась возможность изучить её в числе первых.
THERMALTAKE UX200 ARGB обзор
КомплектацияКомплект включает пластиковую рамку, скобы для крепления вентилятора, клипсы, пакетик с термопастой, инструкцию по сборке и гарантийный талон.
Внешний видРадиатор THERMALTAKE UX200 ARGB окрашен в черный цвет. Общие габариты составляют 127 × 76 × 153,5 мм.
Концы медных трубок также прокрашены. Они выступают за пределы плоскости верхней пластины.
При проектировании конструкции учли совместимость с высокими планками оперативной памяти. Вентилятор не перекрывает разъемы на материнской плате.
Установить вентилятор с помощью пары металлических скоб можно с одной из сторон. Места крепления с резиновыми уплотнителями. Комплекта для второго вентилятора в комплекте нет.
Металлические пластины пронизывают четыре U-образные медные трубки. Они равномерно распределены по всей площади.
На контактную пластину нанесена защитная пленка. Осуществляется прямой контакт с теплораспределительной крышкой процессора. Основание хорошо отполировано. На неё изначально зафиксирована крепежная пластина с прижимным механизмом.
В комплекте с THERMALTAKE UX200 ARGB идет вентилятор с многоцветной подсветкой. прозрачные лопасти дают заполняющий эффект.
На боковой рамке выбит логотип производителя. Он также подсвечивается и будет виден в корпусах с прозрачной стенкой.
Для подключения вентилятор использует два кабеля. Один с классическим 4-пиновым разъемом, второй для синхронизации подсветки с материнской платой. Сама подсветка начинает работать сразу после классического подключения.
Скорость оборотов регулируется в диапазоне от 300 до 1500 оборотов в минуту. Заявлен срок службы в 30 тысяч часов. Здесь гидродинамический подшипник. Заявленный уровень шума не превышает 26,33 дБА.
СборкаПоддерживаются актуальные сокеты, включая AM4 и LGA1055. Установка простая, сам процесс подробно описан в комплектной инструкции. Мы проводили тестирование с процессором Intel. Первым шагом фиксируем пластиковую рамку с помощью четырех клипс.
Далее наносим термопасту на крышку процессора, она уже идет в комплекте. Прижимаем башню с помощью двух фиксаторов. Весь процесс монтажа для удобства можно проводить с установленным вентилятором. Остается только подключить только к материнской плате.
Высота в сборе составляет 153.5 мм. После монтажа он не перекрывает ближайшие слоты оперативной памяти.
Тесты be quiet! Dark Rock Slim
Разгон процессора Intel Core i7 7700K:
Тест уровня шума при максимальных оборотах:
Intel Core i5 7400:
Итоги по THERMALTAKE UX200 ARGBПри своей невысокой стоимости THERMALTAKE UX200 ARGB продемонстрировала высокую эффективность отвода тепла с низким уровнем шума. На фоне конкурентов помимо этого его выделяет окрашенный в черный цвет радиатор и вентилятор с многоцветной синхронизируемой подсветкой. Из особенностей отметим простую установку и совместимость с процессорами AMD и INTEL.
THERMALTAKE UX200 ARGB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".