Обзор корпуса THERMALTAKE Versa J25 TG (CA-1L8-00M1WN-00)

На прошлой неделе мы проводили детальное тестирование Thermaltake Versa J23 TG со стенкой из закаленного стекла, предлагающий при не высокой стоимости стенку из закаленного стекла и продуманное внутреннее оснащение. В это же время была представлена еще одна новинка THERMALTAKE Versa J25 TG, выполненная в схожем сеттинге со стенкой из закаленного стекла. По сложившейся хорошей традиции, у нас появилась возможность первыми провести его детальное тестирование

THERMALTAKE Versa J25 TG обзор

К моменту публикации он уже стал доступен в российских магазинах, список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке из неокрашенного картона с ручками для транспортировки. Внутри корпус зафиксирован в подложку из пенопласта и упакован в защитный пакет, предотвращающий повреждения при транспортировке. Комплект включает пластиковые стяжки, набор винтов для сборки, инструкцию по сборке.

Внешний вид

THERMALTAKE Versa J25 TG вышел в двух версиях с тремя подсвечиваемыми вентиляторами и без них. У нас тестах базовая версия, укомплектовать её в последующем сможет сам пользователь под свои требования и задачи.

Основная стенка корпуса выполнена из закаленного стекла. Оно цельное по периметру тонированная окантовка. Крепится при помощи двух винтов с накатанной головкой.

Сам выбор в пользу закаленного стекла в этом ценовом сегменте не характерен, чаще всего используется акрил, подверженный появлению царапинам.

Большую часть площади верхней стенке занимает вентиляционная решетка под два 120/140 мм вентилятора. В этой зоне установлен съемный противопылевой фильтр с магнитным креплением.

На панели разъемов выведены два скоростных USB 3.0, пара аудиоразъемов, два светодиодных индикатора, кнопки перезагрузки и включения.

Центральная часть фронтальной панели THERMALTAKE Versa J25 TG из полупрозрачного пластика. В этой зоне отлично будут смотреться вентиляторы с подсветкой. По краям вентиляционная решетка, обеспечивающая приток/отток воздуха к радиатору СВО или вентиляторам.

Компоновка задней стенки классическая с нижним расположением блока питания. Установлен 120 мм вентилятор без подсветки. Семь съемных заглушек под платы расширения.

Начинка

Снизу четыре пластиковые ножки с резиновыми вставками, обеспечивающими устойчивое расположение и отсутствие скольжения. Общие габариты составляют 206x461x402 мм при весе в 6.2 килограмма.Внутреннее пространство THERMALTAKE Versa J25 TG разделено на две зоны Г-образной крышкой, отделяя блок питания и жесткие диски от основной рабочей зоны.

Эта же крышка позволяет спрятать все лишние провода, собрав не только производительную, но и эстетически привлекательную систему.

Корзину с двумя салазками для 3.5-дюймовых жестких дисков можно будет демонтировать, увеличив объем скрытого пространства. Крепятся при помощи нескольких винтов. Пластиковые салазки без антивибрационных вставок.

Для организации дискового пространства также доступные две съемные посадочные пластины под 2.5-дюймовые диски. С завода они установлены на Г-образной стенке, в дальнейшем можно будет перенести на обратную сторону поддона материнской платы.

Поддерживается установка материнских плат до ATX формата включительно. В районе сокета большое окошко, упрощающее монтаж системы охлаждения процессора. Есть место под башенную систему охлаждения высотой до 160 мм.

Видеокарты длиной до 330 мм и блоки питания до 160 мм, включая источники питания с модульным кабель-менеджментом.

Итоги по THERMALTAKE Versa J25 TG

На передней стенке расположены посадочные места под 360 мм радиатор СВО, один 120 мм можно будет поставить на задней стенке. Три 120 или два 140 мм вентилятора на фронтальную стенку, два 120/140 мм вентилятора на верхнюю стенку. Один 120 мм вентилятор на заднюю стенку.THERMALTAKE Versa J25 TG – недорогой и интересный корпус со стенкой из закалённого стекла. Это решение подойдет, как под эффектную и высокопроизводительную игровую сборку, так и под домашнюю рабочую станцию. Предлагаются хорошие возможности организации воздушного охлаждения, достаточно место под аккуратный кабель-менеджмент, тонированная фронтальная стенка, съемный пылевой фильтр, широкая совместимость с компонентами. Не устроить могут ограничения по количеству устанавливаемых накопителей и отсутствие пылевого фильтра на фронтальной стенке.