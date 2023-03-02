Обзор Tecno Phantom X2. Высокая производительность, четкие снимки и AMOLED 120 Гц

Продолжая изучать актуальную модельную линейку смартфонов Tecno, в центре внимания флагманский сегмент, в котором производитель представил сразу два устройства - Phantom X2 и Phantom X2 Pro. Первый, рассматриваемый сегодня, отличается упрощением по модулю конструкции камеры, здесь вместо 50 Мп портретного выдвижного объектива стоит 64 Мп модуль с оптической стабилизацией, а также меньше объем оперативной памяти, 8 против 12 Гбайт.

Tecno Phantom X2

Комплектация

Покупатель получает смартфон упакованным в коробку из плотного картона черного цвета, внутри которой комплектующие распределены по отдельным секциям.

Tecno Phantom X2

Комплект его включает зарядное устройство мощностью 45 Вт, чехол, скрепку для лотка, USB-кабель и различную документацию. Исполнение чехла здесь заслуживает отдельного внимания, у него есть металлическая рамка вокруг блока камер, которую можно выдвинуть и использовать как подставку при просмотре фильмов или сериалов, да и просто удобно расположив на столе в режиме ожидания.

Tecno Phantom X2

Tecno Phantom X2 обзор

Внешний вид

Доступен в двух вариантах цветового исполнения: Звездная пыль и Серебристый лунный. Внешнее исполнение и качество сборки соответствует продукту премиального уровня.

Tecno Phantom X2

Загнутые края крышки и дисплея дополнены закругленной боковой рамкой. Установленный чехол плотно прилегает к корпусу и с ним эксплуатировать смартфон удобно.

Tecno Phantom X2

Поверхность крышки с шероховатым текстурным рисунком. В центральной части блок камеры с двумя габаритными и выступающими блоками камер, а также третий объектив и светодиодная вспышка. За счет расположения этого модуля по центру, он при размещении на столе стоит устойчиво, не покачивается.

Tecno Phantom X2

На правой грани кнопка включения и спаренный регулятор громкости. Нажимаются кнопки у Tecno Phantom X2 с небольшим усилием и хорошо определяются слепым методом.

Tecno Phantom X2

На нижнем торце решетка динамика, разъем USB-C, отверстие микрофона. Микрофон шумоподавления на верхнем торце.

Tecno Phantom X2

Корпус неразборный. Две nanoSIM ставятся в выдвижной лоток. Поддержки карт памяти в этом устройстве нет.

Tecno Phantom X2

Лицевая сторона с защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus, фронтальная камера выведена в виде компактного островка в центральной части.

Экран

Оснащен 6.8-дюймовым дисплеем с разрешением 1080х2400 пикселей. Это AMOLED-матрица с поддержкой частоты обновления 120 Гц и соотношением сторон 20:9. В пике яркость у него достигала 680 кд/м².

Tecno Phantom X2

Смартфон сохраняет хороший уровень читаемости под прямыми солнечными лучами. Не бликует. Поддерживает автоматическую регулировку. На минимальном уровне яркости не мерцает.

Tecno Phantom X2

В настройках Tecno Phantom X2 есть выбор между несколькими вариантами частоты обновления экрана: 120 или 60 Гц, а также автоматическое изменение. Также выбирается цветовой профиль с изменением баланса между теплыми и холодными оттенками.

Платформа

Используется платформа с процессором MediaTek Dimenstity 9000, выполненным по 4нм техпроцессу с графикой Mali-G710. Его уровень быстродействия сопоставим с Qualcomm Snapdragon 8 Gen1. На борту 8 Гбайт оперативной памяти, также смартфон поддерживает расширение памяти, задействуя часть внутреннего накопителя (до 5 Гбайт). Под хранение выделен UFS 3.1 на 256 Гбайт.

Tecno Phantom X2

Легко справляется с современными играми со сложной графикой. Интерфейс работает плавно, проблем в работе программного обеспечения нет. При продолжительной нагрузке в играх верхняя зона крышки нагревается

Tecno Phantom X2

Поддерживает сети 5G и 4G, проверили только работу 4G. С работой SIM двух разных российских сотовых операторов проблем замечено не было. Поддерживает Wi-Fi 5, к сожалению, нет Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3 с кодеками передачи звука в высоком битрейте. Модуль NFC корректно работает с платежной системой МИР.

Tecno Phantom X2

Аккумулятор

Установлена батарея емкостью 5160 мАч, выставленная на максимальную яркость, дает 6.5 часов в смешанной нагрузке. В обычном режиме или при просмотре видео время составляет 12 часов с выключенными модулями связи, в играх разрядится уже через 4. Поддерживает быструю зарядку, комплектуется адаптером, который восстановит заряд за 29 минут.

Tecno Phantom X2

Камера

Главный модуль Tecno Phantom X2 построен из сенсора Samsung S5KGWB ISOCELL с RGBW, разрешением 64 Мп и оптикой с диафрагмой 1/1.7. Широкоугольная камера с разрешением 13 Мп и 2 Мп модуль определения глубины.

Tecno Phantom X2

Tecno Phantom X2

Tecno Phantom X2

Основной модуль с оптической стабилизацией. Снимается с высокой детализацией и четкостью при разных уровнях освещения. Есть хороший набор доступных режимов съемки, включая те, что улучшают внешний вид лица и улучшают качество ночных кадров.

Tecno Phantom X2

Tecno Phantom X2

Для съемки в разрешении 4К с частотой 30 кадров доступна опция со стабилизацией.

4K 30 кадров стабилизация - камера Tecno Phantom X2

При увеличении частоты до 60 кадров стабилизация недоступна.

4K 60 кадров камера Tecno Phantom X2

Фронтальная камера с разрешением 32 Мп. Качество съемки у нее отличное.

Tecno Phantom X2

Tecno Phantom X2

Софт

Работает на базе Android 12 с оболочкой HIOS 12. Производитель обещает поддерживать актуальность ПО, выпустив обновление до Android 14 в будущем. Интерфейс лаконичный, при этом предлагают дополнительные возможности по кастомизации и изменению оформления.

Tecno Phantom X2

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorTecno Phantom X2 – хорошо укомплектованный смартфон с оптической стабилизацией, высоким качеством съемки на широкоугольном и основном модулях, ярким AMOLED-дисплеем, уровнем быстродействия на уровне флагманов, NFC с поддержкой МИР, быстрой зарядкой и хорошими показателями автономной работы, укомплектованный эргономичным чехлом. Из минусов отсутствие поддержки Wi-Fi 6 и карты памяти.
Tecno Phantom X2 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Samsung Galaxy S23 Ultra стал рекордсменом в Geekbench …
Популярный YouTube-канал Golden Reviewer опубликовал видео с результатами тестирования флагманского смарт…
Обзор Xiaomi 12T. Шустрый смартфон с высоким качеством съемк…
Сегодня мы детально рассмотрим новинку конца 2022 года - Xiaomi 12T с процессором Dimensity 8100-Ultra и …
OnePlus 11R не получит четыре обновления ОС Android …
Во время презентации субфлагманского смартфона OnePlus 11R было объявлено, что он получит четыре номерных…
Популярный блогер назвал AGM H5 самым прочным смартфоном…
Популярный видеоблогер Зак Нельсон (JerryRigEverything), известный испытаниями смартфонов, подвел итоге г…
Смартфоны Samsung Galaxy S22 получили прошивку One UI 5.1…
Компания Samsung выпустила стабильную версию фирменной оболочки One UI 5.1 на основе ОС Android 13 для см…
Фотовозможности Samsung Galaxy S23 Ultra сравнили с Google P…
В сети появились новые фотографии, сделанные простым пользователем на флагманский смартфон Samsung Galaxy…
Realme раздаст десять смартфонов Realme 10 Pro+ в России…
Компания Realme объявила о начале конкурса, призом в котором станут десять смартфонов Realme 10 Pro+. Для…
Топовая версия Huawei Pocket S появилась в продаже…
Компания Huawei выпустила в китайскую продажу топовую версию складного смартфона Pocket S, который оснаща…
Обзор IIIF150 R2022. Топовый защищенный смартфон с российской гарантиейОбзор IIIF150 R2022. Топовый защищенный смартфон с российской гарантией
Лучший смартфон Google Pixel в 2022. Параллельный импорт раньше и сейчасЛучший смартфон Google Pixel в 2022. Параллельный импорт раньше и сейчас
Обзор Huawei P50 Pro. Лучший камерофон?Обзор Huawei P50 Pro. Лучший камерофон?
Обзор Cubot Pocket. Маленький смартфон с бесконтактными платежамиОбзор Cubot Pocket. Маленький смартфон с бесконтактными платежами
Обзор Cubot P60. Лучший смартфон до 10 тысяч рублейОбзор Cubot P60. Лучший смартфон до 10 тысяч рублей
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor