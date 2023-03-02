Обзор Tecno Phantom X2. Высокая производительность, четкие снимки и AMOLED 120 Гц

Продолжая изучать актуальную модельную линейку смартфонов Tecno, в центре внимания флагманский сегмент, в котором производитель представил сразу два устройства - Phantom X2 и Phantom X2 Pro. Первый, рассматриваемый сегодня, отличается упрощением по модулю конструкции камеры, здесь вместо 50 Мп портретного выдвижного объектива стоит 64 Мп модуль с оптической стабилизацией, а также меньше объем оперативной памяти, 8 против 12 Гбайт.

Комплектация

Покупатель получает смартфон упакованным в коробку из плотного картона черного цвета, внутри которой комплектующие распределены по отдельным секциям.

Комплект его включает зарядное устройство мощностью 45 Вт, чехол, скрепку для лотка, USB-кабель и различную документацию. Исполнение чехла здесь заслуживает отдельного внимания, у него есть металлическая рамка вокруг блока камер, которую можно выдвинуть и использовать как подставку при просмотре фильмов или сериалов, да и просто удобно расположив на столе в режиме ожидания.

Tecno Phantom X2 обзор

Внешний вид

Доступен в двух вариантах цветового исполнения: Звездная пыль и Серебристый лунный. Внешнее исполнение и качество сборки соответствует продукту премиального уровня.

Загнутые края крышки и дисплея дополнены закругленной боковой рамкой. Установленный чехол плотно прилегает к корпусу и с ним эксплуатировать смартфон удобно.

Поверхность крышки с шероховатым текстурным рисунком. В центральной части блок камеры с двумя габаритными и выступающими блоками камер, а также третий объектив и светодиодная вспышка. За счет расположения этого модуля по центру, он при размещении на столе стоит устойчиво, не покачивается.

На правой грани кнопка включения и спаренный регулятор громкости. Нажимаются кнопки у Tecno Phantom X2 с небольшим усилием и хорошо определяются слепым методом.

На нижнем торце решетка динамика, разъем USB-C, отверстие микрофона. Микрофон шумоподавления на верхнем торце.

Корпус неразборный. Две nanoSIM ставятся в выдвижной лоток. Поддержки карт памяти в этом устройстве нет.

Экран

Лицевая сторона с защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus, фронтальная камера выведена в виде компактного островка в центральной части.Оснащен 6.8-дюймовым дисплеем с разрешением 1080х2400 пикселей. Это AMOLED-матрица с поддержкой частоты обновления 120 Гц и соотношением сторон 20:9. В пике яркость у него достигала 680 кд/м².

Смартфон сохраняет хороший уровень читаемости под прямыми солнечными лучами. Не бликует. Поддерживает автоматическую регулировку. На минимальном уровне яркости не мерцает.

Платформа

В настройках Tecno Phantom X2 есть выбор между несколькими вариантами частоты обновления экрана: 120 или 60 Гц, а также автоматическое изменение. Также выбирается цветовой профиль с изменением баланса между теплыми и холодными оттенками.Используется платформа с процессором MediaTek Dimenstity 9000, выполненным по 4нм техпроцессу с графикой Mali-G710. Его уровень быстродействия сопоставим с Qualcomm Snapdragon 8 Gen1. На борту 8 Гбайт оперативной памяти, также смартфон поддерживает расширение памяти, задействуя часть внутреннего накопителя (до 5 Гбайт). Под хранение выделен UFS 3.1 на 256 Гбайт.

Легко справляется с современными играми со сложной графикой. Интерфейс работает плавно, проблем в работе программного обеспечения нет. При продолжительной нагрузке в играх верхняя зона крышки нагревается

Поддерживает сети 5G и 4G, проверили только работу 4G. С работой SIM двух разных российских сотовых операторов проблем замечено не было. Поддерживает Wi-Fi 5, к сожалению, нет Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3 с кодеками передачи звука в высоком битрейте. Модуль NFC корректно работает с платежной системой МИР.

Аккумулятор

Установлена батарея емкостью 5160 мАч, выставленная на максимальную яркость, дает 6.5 часов в смешанной нагрузке. В обычном режиме или при просмотре видео время составляет 12 часов с выключенными модулями связи, в играх разрядится уже через 4. Поддерживает быструю зарядку, комплектуется адаптером, который восстановит заряд за 29 минут.

Камера

Главный модуль Tecno Phantom X2 построен из сенсора Samsung S5KGWB ISOCELL с RGBW, разрешением 64 Мп и оптикой с диафрагмой 1/1.7. Широкоугольная камера с разрешением 13 Мп и 2 Мп модуль определения глубины.

Основной модуль с оптической стабилизацией. Снимается с высокой детализацией и четкостью при разных уровнях освещения. Есть хороший набор доступных режимов съемки, включая те, что улучшают внешний вид лица и улучшают качество ночных кадров.

4K 30 кадров стабилизация - камера Tecno Phantom X2

4K 60 кадров камера Tecno Phantom X2

Для съемки в разрешении 4К с частотой 30 кадров доступна опция со стабилизацией.При увеличении частоты до 60 кадров стабилизация недоступна.Фронтальная камера с разрешением 32 Мп. Качество съемки у нее отличное.

Софт

Работает на базе Android 12 с оболочкой HIOS 12. Производитель обещает поддерживать актуальность ПО, выпустив обновление до Android 14 в будущем. Интерфейс лаконичный, при этом предлагают дополнительные возможности по кастомизации и изменению оформления.

Итоги

Tecno Phantom X2 – хорошо укомплектованный смартфон с оптической стабилизацией, высоким качеством съемки на широкоугольном и основном модулях, ярким AMOLED-дисплеем, уровнем быстродействия на уровне флагманов, NFC с поддержкой МИР, быстрой зарядкой и хорошими показателями автономной работы, укомплектованный эргономичным чехлом. Из минусов отсутствие поддержки Wi-Fi 6 и карты памяти.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".