Недорогой смартфон для ребенка. Обзор Tecno Spark Go 2024

Сегодня мы поделимся опытом эксплуатации Tecno Spark Go 2024, недорогого смартфона модельной линейки следующего модельного сезона. При этом несмотря на стоимость он хорошо технически оснащен, здесь дисплей с частотой обновления 90 Гц, большим объемом памяти, аккумулятором с емкостью 5000 мАч и камерой с разрешением 13 Мп, поддерживающим HDR.

Комплектация

Коробка из плотного картона с данными по техническим характеристикам и особенностям исполнения. Комплект включает прозрачный силиконовый чехол, защитную пленку на экран, адаптер питания, USB-кабель, скрепку для лотка и документацию.

Внешний вид

Доступно два варианта расцветки корпуса: белом и черном. Крышка с легким градиентом и рисунком, похожим шлифовку грубым абразивым. За счет этого она симпатично переливается.

Основным материалом выступает пластик. Сборка качественная, крышка не продавливается при сильном сжатии пальцами.

Эту модель не обошла особенность с выступающими над поверхностью объективами, которые для пользователя усложнят эксплуатацию без защитного чехла. Тут три таких элемента, один из которых является яркой светодиодной вспышкой.

На правом торце кнопка включения, совмещенная со сканером отпечатка пальца, раздельный регулятор громкости. Такое размещение сканера удобно, при включении проходит считывание и разблокировка. Скорость и точность без нареканий.

С противоположной стороны выдвижным лотком для карты памяти и двух nanoSIM. Одновременно задействуются все три слота, без выбора между дополнительным номером и расширением памяти, тем более емкие накопители поддерживаются.

Tecno Spark Go 2024 получил стереодинамик, один из них на нижнем торце, второй на верхнем. Звучат хорошо. Зарядка и передача данных идет через разъем USB-C, сохранена поддержка проводной передачи звука.

Экран

Активная зона дисплея занимает большую часть площади дисплея, с «небольшой» бородой снизу и островком с фронтальной камеры по центру. В зоне перехода в боковую грань разговорная решетка динамика, датчики приближения и освещения.Установлен экран с диагональю 6.56 дюймов. Разрешение 1612х720 пикселей, на фоне дорогих моделей плотность пикселей меньше, но при этом смартфон позволяет листать ленты социальных сетей, смотреть ролики и играть. Это IPS-матрица с широкими углами обзорами.

Подсветка равномерна, без засветов по периметру, но яркость у нее невысока. Согласно нашим замерам составляет 310 cd/m2.

Платформа

Частота обновления 90 Гц. В настройках есть несколько вариантов его работы, можно для экономии заряда зафиксировать частоту 60 Гц или сделать ее динамичной в зависимости от используемого приложения.Tecno Spark Go 2024 работает на базе восьмиядерного процессора с тактовой частотой 1.6 ГГц. Это Unisoc Tiger T606 с двумя ядрами Cortex A75 и шестью Cortex A55, выполненный по 12 нм техпроцессу.

Аккумулятор

Представлены версии с 64 и 128 Гбайт внутренней памяти. Доступно 4 Гбайт оперативной памяти. Уровень быстродействия у него умеренный, но в сравнении с недорогими моделями доступными 1 или 2 года назад, здесь нет проблем с зависанием или подтормаживанием при работе с типовыми программами. Владелец сможет поиграть в игры с невысокими настройками графики.На борту двухдиапазонный модуль Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и навигационный. Бесконтактные платежи смартфон не поддерживает.Аккумулятор с емкостью 5000 мАч. В тесте со средним уровнем яркости беспрерывно работал 13 часов. Повседневная эксплуатация потребует проведения сеанса зарядки раз 1-1.5 дня. Быструю зарядку не поддерживает, в комплекте идет адаптер мощностью 10 Вт.

Камера

Tecno Spark Go 2024 оснащен камерой с разрешением 13 Мп. Она дополнена модулем 0.8 Мп, который здесь скорее для галочки. В приложении для съемки доступны как дополнительные режимы, включая Al, а также ручные настройки. В дневное время смартфон дает снимки с достаточным уровнем детализации и резкости, такими можно будет делиться в социальных сетях и отправлять в мессенджеры.

Пример съемки Tecno Spark Go 2024

Видеосъемка с Full HD разрешением с частотой 30 кадров в секунду. Во время съемки можно ставить на паузу и сделать снимок.Фронтальная камера с разрешением 8 Мп. Без автофокусировки. Подойдет для видеосвязи.

Софт

Операционная система Android 13 Go Edition с набором софта, который оптимизирован для смартфонов недорого ценового сегмента. Свободная установка софта с Play Market.

Итоги

Tecno Spark Go 2024 станет хорошим выбором при поиске смартфона для родителей или детей, предложив экран с частотой обновления 90 Гц, приемлемый уровень быстродействия, большой объем внутренней памяти, хорошие показатели автономной работы и привлекательное внешнее исполнение.