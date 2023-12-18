Недорогой смартфон для ребенка. Обзор Tecno Spark Go 2024

Сегодня мы поделимся опытом эксплуатации Tecno Spark Go 2024, недорогого смартфона модельной линейки следующего модельного сезона. При этом несмотря на стоимость он хорошо технически оснащен, здесь дисплей с частотой обновления 90 Гц, большим объемом памяти, аккумулятором с емкостью 5000 мАч и камерой с разрешением 13 Мп, поддерживающим HDR.

Tecno Spark Go 2024

Комплектация

Коробка из плотного картона с данными по техническим характеристикам и особенностям исполнения. Комплект включает прозрачный силиконовый чехол, защитную пленку на экран, адаптер питания, USB-кабель, скрепку для лотка и документацию.

Tecno Spark Go 2024

Внешний вид

Доступно два варианта расцветки корпуса: белом и черном. Крышка с легким градиентом и рисунком, похожим шлифовку грубым абразивым. За счет этого она симпатично переливается.

Tecno Spark Go 2024

Основным материалом выступает пластик. Сборка качественная, крышка не продавливается при сильном сжатии пальцами.

Tecno Spark Go 2024

Эту модель не обошла особенность с выступающими над поверхностью объективами, которые для пользователя усложнят эксплуатацию без защитного чехла. Тут три таких элемента, один из которых является яркой светодиодной вспышкой.

Tecno Spark Go 2024

На правом торце кнопка включения, совмещенная со сканером отпечатка пальца, раздельный регулятор громкости. Такое размещение сканера удобно, при включении проходит считывание и разблокировка. Скорость и точность без нареканий.

Tecno Spark Go 2024

С противоположной стороны выдвижным лотком для карты памяти и двух nanoSIM. Одновременно задействуются все три слота, без выбора между дополнительным номером и расширением памяти, тем более емкие накопители поддерживаются.

Tecno Spark Go 2024

Tecno Spark Go 2024 получил стереодинамик, один из них на нижнем торце, второй на верхнем. Звучат хорошо. Зарядка и передача данных идет через разъем USB-C, сохранена поддержка проводной передачи звука.

Tecno Spark Go 2024

Активная зона дисплея занимает большую часть площади дисплея, с «небольшой» бородой снизу и островком с фронтальной камеры по центру. В зоне перехода в боковую грань разговорная решетка динамика, датчики приближения и освещения.

Экран

Установлен экран с диагональю 6.56 дюймов. Разрешение 1612х720 пикселей, на фоне дорогих моделей плотность пикселей меньше, но при этом смартфон позволяет листать ленты социальных сетей, смотреть ролики и играть. Это IPS-матрица с широкими углами обзорами.

Tecno Spark Go 2024

Подсветка равномерна, без засветов по периметру, но яркость у нее невысока. Согласно нашим замерам составляет 310 cd/m2.

Tecno Spark Go 2024

Частота обновления 90 Гц. В настройках есть несколько вариантов его работы, можно для экономии заряда зафиксировать частоту 60 Гц или сделать ее динамичной в зависимости от используемого приложения.

Платформа

Tecno Spark Go 2024 работает на базе восьмиядерного процессора с тактовой частотой 1.6 ГГц. Это Unisoc Tiger T606 с двумя ядрами Cortex A75 и шестью Cortex A55, выполненный по 12 нм техпроцессу.

Tecno Spark Go 2024

Представлены версии с 64 и 128 Гбайт внутренней памяти. Доступно 4 Гбайт оперативной памяти. Уровень быстродействия у него умеренный, но в сравнении с недорогими моделями доступными 1 или 2 года назад, здесь нет проблем с зависанием или подтормаживанием при работе с типовыми программами. Владелец сможет поиграть в игры с невысокими настройками графики.

На борту двухдиапазонный модуль Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и навигационный. Бесконтактные платежи смартфон не поддерживает.

Аккумулятор

Аккумулятор с емкостью 5000 мАч. В тесте со средним уровнем яркости беспрерывно работал 13 часов. Повседневная эксплуатация потребует проведения сеанса зарядки раз 1-1.5 дня. Быструю зарядку не поддерживает, в комплекте идет адаптер мощностью 10 Вт.

Tecno Spark Go 2024

Камера

Tecno Spark Go 2024 оснащен камерой с разрешением 13 Мп. Она дополнена модулем 0.8 Мп, который здесь скорее для галочки. В приложении для съемки доступны как дополнительные режимы, включая Al, а также ручные настройки. В дневное время смартфон дает снимки с достаточным уровнем детализации и резкости, такими можно будет делиться в социальных сетях и отправлять в мессенджеры.

Tecno Spark Go 2024

Tecno Spark Go 2024

Tecno Spark Go 2024

Tecno Spark Go 2024

Tecno Spark Go 2024

Tecno Spark Go 2024

Tecno Spark Go 2024

Видеосъемка с Full HD разрешением с частотой 30 кадров в секунду. Во время съемки можно ставить на паузу и сделать снимок.

Пример съемки Tecno Spark Go 2024

Фронтальная камера с разрешением 8 Мп. Без автофокусировки. Подойдет для видеосвязи.

Tecno Spark Go 2024

Tecno Spark Go 2024

Софт

Операционная система Android 13 Go Edition с набором софта, который оптимизирован для смартфонов недорого ценового сегмента. Свободная установка софта с Play Market.

Tecno Spark Go 2024

Итоги

Tecno Spark Go 2024 станет хорошим выбором при поиске смартфона для родителей или детей, предложив экран с частотой обновления 90 Гц, приемлемый уровень быстродействия, большой объем внутренней памяти, хорошие показатели автономной работы и привлекательное внешнее исполнение.
Google Pixel 8 Pro получит LTPO-экран…
На сайте Google Store появились изображения флагманских смартфонов Pixel 8 и Pixel 8 Pro, которые подтвер…
iQOO Neo 8 вышел в версии на 16/1 ТБ памяти…
Бренд iQOO представил новую версию смартфона iQOO Neo 8, которая может похвастаться 16 ГБ оперативной и 1…
iPhone 15 Pro не справился с Genshin Impact…
Недавно на своей презентации компания Apple рассказала об игровых возможностях iPhone 15 Pro и iPhone 15 …
iQOO 12 получит тройную камеру на 50 Мп, 50 Мп и 64 Мп…
Известный своей осведомленностью информатор Digital Chat Station поделился подробностями о флагманском см…
Смартфон OnePlus Nord N30 SE готов к выходу …
В базе данных одного из регуляторов обнаружилось упоминание смартфона OnePlus Nord N30 SE, который еще не…
Realme GT5 Pro получит SoC Snapdragon 8 Gen 3…
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне Realme GT5 Pro, которы…
Стала известна цена Redmi K70 Pro…
Авторитетный информатор Ice Universe поделился подробностями о смартфоне Redmi K70 Pro, который будет осн…
Представлен смартфон OpenHarmony Developer Mobile Developmen…
Компания Shenzhen Qianhai New Silk Road Technology представила первый смартфон с операционной системой Op…
Обзор TECNO CAMON 19 Pro. Лучший выбор смартфона до 20 тысяч рублейОбзор TECNO CAMON 19 Pro. Лучший выбор смартфона до 20 тысяч рублей
Зачем устанавливать AppGallery на свой смартфон? Топ 3 причиныЗачем устанавливать AppGallery на свой смартфон? Топ 3 причины
Обзор Huawei P60 Pro. Лучший фотофлагман 2023 годаОбзор Huawei P60 Pro. Лучший фотофлагман 2023 года
Как повысить качество сна с помощью умных часов HuaweiКак повысить качество сна с помощью умных часов Huawei
Обзор realme 11 Pro 8/256. Среднебюджетник с зарядкой на 67 ВтОбзор realme 11 Pro 8/256. Среднебюджетник с зарядкой на 67 Вт

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor