Беспроводные наушники с активным шумоподавлением. Обзор Tecno True 1

В центре внимания сегодня будут новые наушники Tecno True 1 с системой активного шумоподавления. Из особенностей выделяются зарядный кейс, обеспечивающий общее время автономной работы до 45 часов, диафрагма повышенной точности и систему оригинальной акустической настройки, переключение между двумя устройствами, а также управление через приложение.

Tecno True 1

Комплектация

Комплект включает зарядный кейс, USB-кабель, дополнительные пары амбушюр, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с привлекательным оформлением.

Tecno True 1

Внешний вид

У зарядного кейса интересное внешнее исполнение, форма которого напоминает обкатанный камень, а внешние поверхности бархатистые.

Tecno True 1

Габариты же оптимальны с учетом удобства ношения и при этом находящиеся в нем наушники будут защищены от повреждения.

Крышка сдвигается в сторону, открывая доступ к посадочным местам для двух наушников, размещаемым горизонтально и фиксируемым при помощи магнитов.

Tecno True 1

На обратной стороне разъем USB-C, используемый для зарядки, кнопка синхронизации и светодиодный индикатор.

Tecno True 1

Корпус наушников Tecno True 1 выполнен из пластика с глянцевым покрытием и окраской под эффект металлик. Не самый практичный материал, но как показала практика эксплуатации, следы пальцев на них хоть и собираются, но не бросаются в глаза и легко удаляются.

Tecno True 1

Состоит корпус из каплевидной камеры с динамиком и вытянутой ножки, на внутренней стороне которой расположена контактная группа.

Tecno True 1

На корпусе каждого из наушников распределено несколько микрофонов, используемых как для передачи голоса, так и анализа окружающего шума для работы системы активного шумоподавления.

Tecno True 1

На ножку динамика установлены силиконовые амбушюры. В комплекте есть три пары для возможности индивидуального подбора плотной посадки.

Tecno True 1

Управление наушниками реализовано через сенсорную зону, находящуюся на внешней стороне ножки. В комплектной инструкции с иллюстрациями описаны поддерживаемые команды и необходимые действия. Среди них есть переключения между режимами работы системы шумоподавления, вызов голосового помощника, управления воспроизведением и громкостью, а также ответа или сброса входящего вызова.

Софт

Tecno True 1

Tecno True 1 сопровождается поддержкой программного обеспечения, доступного на iOS и Android. Первый запуск с поиском наушников и дальнейшее автоматическое подключение. Выводятся подсказки с иллюстрациями по командам управления.

Tecno True 1

Вывод информации по заряду наушников, зарядного кейса в отдельности. Переключение режимов работы системы шумоподавления. Эквалайзер

Tecno True 1

В окне управления жестами можно провести индивидуальную настройку, выбрав под каждый необходимое для пользователя действие.

Tecno True 1

Эквалайзер с режимами усиления басов, расширением высоких частот или акцентировании средних.

Tecno True 1

Тесты

Наушники подходят людям разного возраста. В ушах сидят комфортно, при длительной носке не вызывали дискомфорта. С учетом же наличия защиты IP20, в них можно проводить тренировки и гулять в дождливую погоду.

Tecno True 1

Для системы шумоподавления в Tecno True 1 доступно три режима: выключено, прозрачный режим и подавление шума. Включение его отсекает всю внешнюю суету, позволяя сосредоточиться на прослушивании аудиокниг или любимой музыки даже в общественном транспорте. Сама его работа проходила без постороннего писка и заметного сжатия звуковой палитры.

Tecno True 1

При этом за счет эквалайзера можно менять баланс, акцентируя нужную часть спектра частот. Для аудиокниг повысить высокие частоты, для стриминговой музыки и роликов на Youtube выбрать преобладание средних, а для игр, блокбастеров добавить басов. Общий уровень детализации хорош.

Tecno True 1

Встроенный аккумулятор давал 4.5 часа беспрерывного прослушивания с активным шумоподавлением и в районе 5.5 часов без шумоподавления со средним уровнем громкости. Зарядный кейс давал три полные зарядки наушников.

Отдельно приводим пример работы встроенного микрофона, записанного при подключении к ПК и без последующей обработки.

Итоги

Tecno True 1 – добротные беспроводные наушники с системой активного шумоподавления. Зарядный кейс с крышкой слайдер, длительное время автономной работы, сенсорное управление, приложение для смартфона, хорошее качество звучания и беспроблемная работа системы активного шумоподавления. Не устроить может глянцевое покрытие наушников. Реклама TECNO Mobile Limited, https://ru.tecno-mobile.com/, erid: LjN8KLAAQ
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