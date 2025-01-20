Визуальная новелла с легкой платиной. Обзор игры The Mermaid of Zennor

Не так давно ознакомились с визуальной новеллой The Mermaid of Zennor от Pengium Pop Games. В основе классическая волшебная сказка, перенесенная во время современной Англии. Лайлак пытается найти надежду в своей тяжелой жизни, полагаясь только на старшего брата. Она радуется его возвращению, но злая колдунья забирает его сердца. В итоге ей требуется освободить его. Из особенностей отмечаются проработанность новеллы и большой объем контента, две концовки, детализированная графика персонажей и фона, а также локализация на русский.

В центре игры история, которая касается подростка и его запретной любви к брату. Сама девочка страдает аутизмом, а также часто сталкивается с издевательствами и депрессией. При этом автор смог уже в первой половине игры преобразовать начальные осуждающие мыли в сострадание к главному герою.

Когда Джесси уезжает учиться в Лондон, Лайлак чувствует себя опустошенной, и ей становится еще сложнее справляться с жизнью без него. Два месяца спустя он возвращается в родной город на рождественские каникулы, прихватив с собой новую девушку, и увлечение Лайлак своим старшим братом перерастает в нечто одержимое. «Человеческий разум — загадочная вещь», — замечает Лайлак в один из моментов, но ее чувства становятся еще более запутанными: испытывая сильную ревность и одновременно тепло, понимание и защиту, которые дарит ей подруга Джесси, Лайлак оказывается перед выбором — поддаться ли своим внутренним желаниям или попытаться собрать себя по частям?

Название игры вдохновлено известной корнуольской народной сказкой о любви русалочки к парню из деревни Зеннор. Хотя этот фольклорный сюжет упоминается в повествовании о Лилак и озвучивается молодой героиней, его использование скорее служит символическим отражением событий визуального романа: как и у русалки, которая является одновременно и морским существом, и человеком, Лилак сталкивается с внутренним конфликтом между нездоровой одержимостью и зрелой объективностью.

В то время как привязанность русалочки к человеку представляет собой недостижимую любовь, Лилак испытывает схожие чувства к своему старшему брату. Эта параллель подчеркивает сложность ее психологического состояния и желание достичь чего-то, что оказывается непостижимым.

The Mermaid of Zennor – визуальная новелла, созданная на проверенной платформе, предлагающая основной объем в виде заданного развития событий, позволяя выбрать одну из двух концовок только в конце. Рассчитано произведение на примерно 2 часа чтения с возможностью выбора скорости вывода текста как в автоматическом режиме, так и пролистывая вручную. Понравилось музыкальное сопровождение сюжета и его рисовка. На выходе за просмотр двух концовок получаем легкую платину.
Карточная игра с русской рулеткой. Обзор игры Fools Pub…
Карточных игр в том или ином исполнении сейчас много. Fool's Pub – предлагает свое виденье игры «верю-не …
Мышиная сага. Обзор игры MiceGard…
В центре внимания игра MiceGard от инди-студии Game Dynasty. Это приключение с исследованием мира, вдохно…
Симулятор магазина с коллекционными карточками. Обзор игры T…
У NOSTRA GAMES есть сразу несколько простых симуляторов в которых игроку предлагается организовать магази…
Визуальная новелла с восемью концовками. Обзор игры Find Lov…
Игры в жанре визуальной новеллы, оформленные в жанре аниме заняли свою нишу и в целом ряде регионов они п…
Квест со взломом хранилищ на PlayStation. Обзор Access Denie…
Так уж сложилось, что многие проекты от небольших студий сначала выходят в Steam, а уже позже издатели по…
Медитативный симулятор с вниманием к деталям. Обзор Farming …
Не так давно на консолях и ПК вышла новая часть популярной серии игр Farming Simulator 25. Новый уровень …
Переиздание 8-битной игры с платиной за час. Обзор игры Cyber Citizen Shockman ZeroПереиздание 8-битной игры с платиной за час. Обзор игры Cyber Citizen Shockman Zero
Как играется Isonzo в 2024 году на PlayStation? Обзор игрыКак играется Isonzo в 2024 году на PlayStation? Обзор игры
Порт 2D-аркады с TurboGrafx-16. Обзор игры Parasol Stars: The Story of Bubble Bobble IIIПорт 2D-аркады с TurboGrafx-16. Обзор игры Parasol Stars: The Story of Bubble Bobble III
Время душить змея, а если точнее зомби. Обзор игры Anime vs Evil: ApocalypseВремя душить змея, а если точнее зомби. Обзор игры Anime vs Evil: Apocalypse
Мышиная сага. Обзор игры MiceGardМышиная сага. Обзор игры MiceGard
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor