Визуальная новелла с легкой платиной. Обзор игры The Mermaid of Zennor

Не так давно ознакомились с визуальной новеллой The Mermaid of Zennor от Pengium Pop Games. В основе классическая волшебная сказка, перенесенная во время современной Англии. Лайлак пытается найти надежду в своей тяжелой жизни, полагаясь только на старшего брата. Она радуется его возвращению, но злая колдунья забирает его сердца. В итоге ей требуется освободить его. Из особенностей отмечаются проработанность новеллы и большой объем контента, две концовки, детализированная графика персонажей и фона, а также локализация на русский.

В центре игры история, которая касается подростка и его запретной любви к брату. Сама девочка страдает аутизмом, а также часто сталкивается с издевательствами и депрессией. При этом автор смог уже в первой половине игры преобразовать начальные осуждающие мыли в сострадание к главному герою.

Когда Джесси уезжает учиться в Лондон, Лайлак чувствует себя опустошенной, и ей становится еще сложнее справляться с жизнью без него. Два месяца спустя он возвращается в родной город на рождественские каникулы, прихватив с собой новую девушку, и увлечение Лайлак своим старшим братом перерастает в нечто одержимое. «Человеческий разум — загадочная вещь», — замечает Лайлак в один из моментов, но ее чувства становятся еще более запутанными: испытывая сильную ревность и одновременно тепло, понимание и защиту, которые дарит ей подруга Джесси, Лайлак оказывается перед выбором — поддаться ли своим внутренним желаниям или попытаться собрать себя по частям?

Название игры вдохновлено известной корнуольской народной сказкой о любви русалочки к парню из деревни Зеннор. Хотя этот фольклорный сюжет упоминается в повествовании о Лилак и озвучивается молодой героиней, его использование скорее служит символическим отражением событий визуального романа: как и у русалки, которая является одновременно и морским существом, и человеком, Лилак сталкивается с внутренним конфликтом между нездоровой одержимостью и зрелой объективностью.

В то время как привязанность русалочки к человеку представляет собой недостижимую любовь, Лилак испытывает схожие чувства к своему старшему брату. Эта параллель подчеркивает сложность ее психологического состояния и желание достичь чего-то, что оказывается непостижимым.

The Mermaid of Zennor – визуальная новелла, созданная на проверенной платформе, предлагающая основной объем в виде заданного развития событий, позволяя выбрать одну из двух концовок только в конце. Рассчитано произведение на примерно 2 часа чтения с возможностью выбора скорости вывода текста как в автоматическом режиме, так и пролистывая вручную. Понравилось музыкальное сопровождение сюжета и его рисовка. На выходе за просмотр двух концовок получаем легкую платину.