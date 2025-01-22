Реверсивные вентиляторы с магнитным соединением. Обзор и тесты Thermaltake CT120 EX Reverse ARGB

В современных сборках уделяется повышенное внимание не только технической составляющей, но и визуальной, что особенно актуально в корпусах с одной или двумя стенками из закаленного стекла. И в таких проектах помимо обычных вентиляторов, приобретают актуальность реверсивные, позволяющие изменить направление воздушного потока без ухудшения внешнего вида. Новая серия Thermaltake CT EX включает обычные и реверсивные, 120 мм и 140 мм варианты исполнения. Помимо этого они представлены в расширенной цветовой вариации, обеспечивая совместимость с линейкой корпусов и периферии этого производителя. Все поддерживают синхронизируемую ARGB-подсветку и используют продвинутый кабель-менеджмент.

Thermaltake CT120 EX Reverse ARGB

Комплектация

Тестируемый нами комплект Thermaltake CT120 EX Reverse ARGB состоит из трех вентиляторов, поставляемых в общей упаковке из плотного картона с полиграфией. На ее гранях приведены данные по поддерживаемым технологиям и техническим характеристикам.

Thermaltake CT120 EX Reverse ARGB

Комплект помимо вентиляторов включает три кабеля для подключения к материнской плате с магнитным коннектором, винты для радиатора и корпуса, руководство пользователя и гарантийный талон.

Thermaltake CT120 EX Reverse ARGB

Внешний вид

Типоразмер 120 мм с толщиной 25 мм. Пластиковая рамка из белого пластика с закругленными углами. На крепежные отверстия нанесены антивибрационные накладка.

Thermaltake CT120 EX Reverse ARGB

Крыльчатка полупрозрачная, рассеивая равномерно свет от девяти светодиодов расположенных по периметру моторного блока. На центральную часть нанесена наклейка с логотипом бренда.

Thermaltake CT120 EX Reverse ARGB

В данной серии используется фирменный разъем MagForce 2.0, позволяющий соединять вентиляторы между собой без кабелей. С одной из сторон находятся шесть медных контактов и с противоположной подпружиненные штырьки. Между собой они стыкуются магнитом.

Thermaltake CT120 EX Reverse ARGB

Подключать к материнской плате можно группой или каждый в отдельности. Для этого к боковой части нужно соединить комплектный кабель с контактной площадкой. При монтаже группы вентиляторов на одном радиаторе или стенке корпуса необходимо будет уложить внутри только один кабель, это заметно упростит аккуратный монтаж.

Thermaltake CT120 EX Reverse ARGB

В отличие от обычных вентиляторов у Thermaltake CT120 EX Reverse ARGB тут лопасти развернуты на 180 градусов. Установлен гидродинамический подшипник. Скорость вращения регулируется в диапазоне от 500 до 2000 оборотов в минуту. Максимальное воздушное давление 1.87 mm-H2O. Заявленный ресурс службы в 40 тысяч часов.

Thermaltake CT120 EX Reverse ARGB

Подсветка у этой серии не требует наличия фирменного контроллера, это ARGB с возможностью синхронизации с остальными компонентами. Достаточно будет программных средств материнской платы.

Thermaltake CT120 EX Reverse ARGB

Тесты

Thermaltake CT120 EX Reverse ARGB

Тестирование уровня шума велся на расстоянии 20 сантиметров в условиях открытого стенда. Для начала замер на 1000 оборотах в минуту.

Thermaltake CT120 EX Reverse ARGB

Также провели замеры в тех же условиях на 2000 оборотах в минуту.

Thermaltake CT120 EX Reverse ARGB

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorThermaltake CT120 EX Reverse ARGB – реверсные вентиляторы с магнитным соединением без кабелей, адресной подсветкой, высоким ресурсом службы и умеренным уровнем шума. При этом они пополнили линейку аксессуаров и компонентов в расширенной цветовой палитре, позволяя при сборке не ограничиваться только белым и черным цветом.
Thermaltake CT120 EX Reverse ARGB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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