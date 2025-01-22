Реверсивные вентиляторы с магнитным соединением. Обзор и тесты Thermaltake CT120 EX Reverse ARGB

Комплект помимо вентиляторов включает три кабеля для подключения к материнской плате с магнитным коннектором, винты для радиатора и корпуса, руководство пользователя и гарантийный талон.
Крыльчатка полупрозрачная, рассеивая равномерно свет от девяти светодиодов расположенных по периметру моторного блока. На центральную часть нанесена наклейка с логотипом бренда.
В данной серии используется фирменный разъем MagForce 2.0, позволяющий соединять вентиляторы между собой без кабелей. С одной из сторон находятся шесть медных контактов и с противоположной подпружиненные штырьки. Между собой они стыкуются магнитом.
Подключать к материнской плате можно группой или каждый в отдельности. Для этого к боковой части нужно соединить комплектный кабель с контактной площадкой. При монтаже группы вентиляторов на одном радиаторе или стенке корпуса необходимо будет уложить внутри только один кабель, это заметно упростит аккуратный монтаж.
В отличие от обычных вентиляторов у Thermaltake CT120 EX Reverse ARGB тут лопасти развернуты на 180 градусов. Установлен гидродинамический подшипник. Скорость вращения регулируется в диапазоне от 500 до 2000 оборотов в минуту. Максимальное воздушное давление 1.87 mm-H2O. Заявленный ресурс службы в 40 тысяч часов.
Подсветка у этой серии не требует наличия фирменного контроллера, это ARGB с возможностью синхронизации с остальными компонентами. Достаточно будет программных средств материнской платы.
Тестирование уровня шума велся на расстоянии 20 сантиметров в условиях открытого стенда. Для начала замер на 1000 оборотах в минуту.
Также провели замеры в тех же условиях на 2000 оборотах в минуту.