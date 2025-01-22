Реверсивные вентиляторы с магнитным соединением. Обзор и тесты Thermaltake CT120 EX Reverse ARGB

В современных сборках уделяется повышенное внимание не только технической составляющей, но и визуальной, что особенно актуально в корпусах с одной или двумя стенками из закаленного стекла. И в таких проектах помимо обычных вентиляторов, приобретают актуальность реверсивные, позволяющие изменить направление воздушного потока без ухудшения внешнего вида. Новая серия Thermaltake CT EX включает обычные и реверсивные, 120 мм и 140 мм варианты исполнения. Помимо этого они представлены в расширенной цветовой вариации, обеспечивая совместимость с линейкой корпусов и периферии этого производителя. Все поддерживают синхронизируемую ARGB-подсветку и используют продвинутый кабель-менеджмент.

Комплектация

Тестируемый нами комплект Thermaltake CT120 EX Reverse ARGB состоит из трех вентиляторов, поставляемых в общей упаковке из плотного картона с полиграфией. На ее гранях приведены данные по поддерживаемым технологиям и техническим характеристикам.

Комплект помимо вентиляторов включает три кабеля для подключения к материнской плате с магнитным коннектором, винты для радиатора и корпуса, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Типоразмер 120 мм с толщиной 25 мм. Пластиковая рамка из белого пластика с закругленными углами. На крепежные отверстия нанесены антивибрационные накладка.

Крыльчатка полупрозрачная, рассеивая равномерно свет от девяти светодиодов расположенных по периметру моторного блока. На центральную часть нанесена наклейка с логотипом бренда.

В данной серии используется фирменный разъем MagForce 2.0, позволяющий соединять вентиляторы между собой без кабелей. С одной из сторон находятся шесть медных контактов и с противоположной подпружиненные штырьки. Между собой они стыкуются магнитом.

Подключать к материнской плате можно группой или каждый в отдельности. Для этого к боковой части нужно соединить комплектный кабель с контактной площадкой. При монтаже группы вентиляторов на одном радиаторе или стенке корпуса необходимо будет уложить внутри только один кабель, это заметно упростит аккуратный монтаж.

В отличие от обычных вентиляторов у Thermaltake CT120 EX Reverse ARGB тут лопасти развернуты на 180 градусов. Установлен гидродинамический подшипник. Скорость вращения регулируется в диапазоне от 500 до 2000 оборотов в минуту. Максимальное воздушное давление 1.87 mm-H2O. Заявленный ресурс службы в 40 тысяч часов.

Подсветка у этой серии не требует наличия фирменного контроллера, это ARGB с возможностью синхронизации с остальными компонентами. Достаточно будет программных средств материнской платы.

Тесты

Тестирование уровня шума велся на расстоянии 20 сантиметров в условиях открытого стенда. Для начала замер на 1000 оборотах в минуту.

Также провели замеры в тех же условиях на 2000 оборотах в минуту.

Итоги

Thermaltake CT120 EX Reverse ARGB – реверсные вентиляторы с магнитным соединением без кабелей, адресной подсветкой, высоким ресурсом службы и умеренным уровнем шума. При этом они пополнили линейку аксессуаров и компонентов в расширенной цветовой палитре, позволяя при сборке не ограничиваться только белым и черным цветом.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".