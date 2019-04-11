Обзор корпуса Thermaltake Commander C35 TG ARGB (CA-1N6-00M1WN-00)

2019-04-11, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Thermaltake Commander C35 TG ARGB; [94]
Не так давно компания Thermaltake анонсировала новое семейство корпусов Commander C TG ARGB с предустановленными вентиляторами. Все они имеют схожее исполнение, отличия заключаются в оформлении фронтальной панели. Сегодня мы детально изучим особенности работы и организации внутреннего пространства корпуса Thermaltake Commander C35 TG ARGB (CA-1N6-00M1WN-00).

Thermaltake Commander C35 TG ARGB

К моменту публикации его продажи уже стартовали. Список актуальных предложений собран в сводной таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Thermaltake Commander C35 TG ARGB обзор

Комплектация

Thermaltake Commander C35 TG ARGB

В комплекте покупатель получает рамку для установки блока питания, стяжки, кабели для материнской платы, набор винтов и руководство по сборке. Поставляется в коробке из плотного картона со схематичным изображением корпуса и данными по его техническим характеристикам.

Thermaltake Commander C35 TG ARGB

Внешний вид

Выполнен Thermaltake Commander C35 TG ARGB в форм-факторе Midi-Tower. Общие габариты составляют 233x462x531 мм.

Thermaltake Commander C35 TG ARGB

У этой серии есть свои оригинальные черты. В основе преобладает металл, окрашенный в черный цвет.

Thermaltake Commander C35 TG ARGB

Боковая стенка выполнена из закаленного стекла, открывая полный обзор внутреннего содержимого. Актуально с учетом того, что сейчас уделяется повышенное внимание визуальной составляющей собираемой системы.

Thermaltake Commander C35 TG ARGB

Для удобной установки и съема стенки предусмотрена пара Г-образных направляющих. Фиксируется стенка при помощи двух накатанных винтов.

Thermaltake Commander C35 TG ARGB

Лицевая панель полигональной формы. Ее большую часть занимает металлическая стека с подложкой, обеспечивающая приток воздуха для установленных за ней вентиляторов.

Thermaltake Commander C35 TG ARGB

На борту два 200мм вентилятора сери ARGB. Эффектами и цветом можно управлять без программного обеспечения, для этого выведена отдельная кнопка.

Thermaltake Commander C35 TG ARGB

Есть несколько режимов свечения: волны, течения, перелива, радара, дыхания, полная и статичная. Предусмотрено отключение подсветки.

Thermaltake Commander C35 TG ARGB

Также можно будет подключить контроллер к материнской плате, при условии наличия 5V-коннектора на ней, со списком поддерживаемых плат можно ознакомиться на официальном сайте производителя.

Thermaltake Commander C35 TG ARGB

На панели разъемов доступны два скоростных USB 3.0, два аудиоразъема, два светодиодных индикатора. Кнопка включения и перезагрузки.

Thermaltake Commander C35 TG ARGB

Верхняя стенка также с посадочными местами под 120 и 140 мм вентиляторы или радиаторы СВО, большая часть площади — это вырезы в виде сот.

Thermaltake Commander C35 TG ARGB

Противоположная стенка Thermaltake Commander C35 TG ARGB глухая. Она также фиксируется накатанными винтами.

Thermaltake Commander C35 TG ARGB

Корпус устойчиво стоит на четырех пластиковых ножках. Под корпусом остается достаточно места для притока воздуха. В районе блока питания есть съемный пылевой фильтр.

Thermaltake Commander C35 TG ARGB

Традиционная компоновка задней панели дополнена двумя вертикальными заглушками под видеокарту. Расположение блока питания нижнее.

Thermaltake Commander C35 TG ARGB

Начинка

Внутреннее пространство корпуса частично разделено Г-образной крышкой. Ближе к фронтальной стороне есть вырез, его можно будет использовать для размещения массивного радиатора СВО или водоблока с помпой.

Thermaltake Commander C35 TG ARGB

Наличие кожуха позволит спрятать все лишние провода, скрыв их из основной рабочей зоны корпуса, а также разграничив воздушные потоки.

Thermaltake Commander C35 TG ARGB

В этой же зоне находится корзина под один 3.5 дюймовый жесткий диск. Дополнительно к ней еще две такие же скрываются на задней стенке. Плюс две под 2.5 дюймовые диски. Обеспечиваются необходимые возможности по организации дискового пространства в корпусе Thermaltake Commander C35 TG ARGB.

Thermaltake Commander C35 TG ARGB

За счет большой глубины есть и хорошая совместимость с компонентами. Помещаются башенные кулеры высотой до 180 мм, блоки питания длиной до 200 мм.

Thermaltake Commander C35 TG ARGB

Видеокарты длиной до 410 мм без водоблока и до 310 мм с ним. Установить можно как вертикально, так и горизонтально. Шлейф приобретается самостоятельно.

Thermaltake Commander C35 TG ARGB

Предустановлено два 200 мм вентилятора на фронтальную стенку, подключены они к контроллеру в виде печатной платы на задней стенке. Один вентилятор 140 мм на задней стенке.

Thermaltake Commander C35 TG ARGB

Хорошие возможности по установке радиаторов СВО и вентиляторов. На верхнюю стенку можно поставить 240 или 280 мм радиатор (два 120 или два 140 мм вентилятора).

Thermaltake Commander C35 TG ARGB

На фронтальной поместится 360 или 280 мм радиатор СВО. 120 мм радиатор на тыльной стенке. Обдув свободный.

Thermaltake Commander C35 TG ARGB

Устанавливаются материнские платы Mini-ITX, Micro-ATX и ATX. Слоты расширения со схемой 7+2.

Thermaltake Commander C35 TG ARGB

Уровень шума у установленных вентиляторов низкий, теплый воздух внутри корпуса не задерживается.

Итоги по Thermaltake Commander C35 TG ARGB

Золото. Выбор редакции MegaObzorThermaltake Commander C35 TG ARGB станет хорошей основой для сборки игрового компьютера с компонентами разных ценовых сегментов, избавив от дополнительных трат на покупку вентиляторов. Встроенный контроллер с эффектами свечения, синхронизация с материнскими платами, два 200 мм ARGB вентилятора, кронштейн под вертикальную установку видеокарты, организация активного охлаждения, кожух в зоне блока питания, совместимость с компонентами, стенка из закаленного стекла.
Thermaltake Commander C35 TG ARGB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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