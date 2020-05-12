Обзор Thermaltake Core P5 Green Edition (CA-1E7-00M8WN-00). Лучший открытый стенд?

Тестируемый сегодня корпус Thermaltake Core P5 не относится к новинкам, но в своей нише открытых стендов он не растерял актуальности и по прошествии пяти лет с момента выхода. Это оригинальная серия включает открытые корпуса, рассчитанные на сборку демо-стендов, а также систем, в которых акцент делается на визуальную составляющую. В нашем случае мы ставили задачу в организации удобного корпуса для проведения теста комплектующих и получения оптимальной основы под видео и фотосъемку.

Thermaltake Core P5

Выбор в пользу него пал еще и с учетом вопроса стоимости. В таком формате исполнения они стоят дороже, чем закрытые корпуса. Thermaltake один из самых доступных вариантов.

Комплектация

Поставляется в коробке из неокрашенного картона. Комплект включает пару ножек стойку под жесткие диски, площадку для вертикального ориентирования плат расширения, панель с заглушками, рамку для блока питания, набор винтов, противопылевой фильтр, стенку из закаленного стекла, руководство пользователя.

Thermaltake Core P5

Внешний вид

Основа корпуса выполнена из металла окрашенного в ярко-зеленый цвет. Есть модификация в классическом черном цвете.

Thermaltake Core P5

Есть три варианта установки Thermaltake Core P5: на ножках, горизонтально и на стене. Под все предусмотрены свои ножки и крепежные элементы.

Thermaltake Core P5

В сети можно встретить фотографии с готовыми сборками на его основе, зафиксированные на стене. Тут поддерживается VESA-кронштейны.

Thermaltake Core P5

Для классического размещения доступны две пластиковые ножки. И четыре под горизонтальную установку на стол.

Thermaltake Core P5

Под фиксацию панели из оргстекла задействованы хромированные ножки с оформленными в этой же стилистике винтами. Плюс доступен вариант со стенкой из стекла.

Thermaltake Core P5

На боковой грани расположены кнопки включения и перезагрузки, два скоростных USB 3.0, раздельные аудиоразъемы и индикаторы.

Thermaltake Core P5

На противоположной грани съемная панель с заглушками под платы расширения. Ориентировать ее можно в двух положениях.

Thermaltake Core P5

Задняя стенка выполнена из метала. Напротив места под установку вентиляторов или радиатора СВО, расположена вентиляционная решетка. Комплект включает противопылевой фильтр с магнитным креплением.

Начинка

Thermaltake Core P5 позволяет установить материнские платы типоразмера ATX и меньше. В районе сокета большое окошко. По периметру окошки для подвода кабелей с резиновыми клапанами.

Thermaltake Core P5

Видеокарты и платы расширения можно установить в горизонтальном или вертикальных положениях. Во втором потребуется использование гибкого шлейфа. Заглушки с винтовым креплением. Есть опорная металлическая основа.

Thermaltake Core P5

Ниже нее зона под блок питания. Он фиксируется при помощи двух элементов. Это задняя пластина и металлическая рамка. Рядом с ней дополнительное окошко с клапаном. Так все провода можно сразу будет спрятать во внутренней зоне.

Thermaltake Core P5

Правая часть выделена под радиатор типоразмера 420 или 480 мм. Это могут быть и вентиляторы соответствующих размеров. В комплекте вентиляторов ожидаемо нет.

Thermaltake Core P5

Сам корпус располагает к сборке в нем кастомной системы жидкостного охлаждения. Она тут будет смотреться эффектно, а также даст сборщику простор для фантазии и широкую совместимость с компонентами. Кстати, уже сейчас производитель предлагает интересный по исполнению резервуар с помпой под этот корпус - Thermaltake Pacific Core P5 DP-D5 Plus (CL-W264-PL00SW-A).

Thermaltake Core P5

В случае необслуживаемых СВО стоит брать в расчет их длину гибких шлангов. С короткими не хватит длины для фиксации радиатора. Минимальная длина 400 мм.

Thermaltake Core P5

Один из 3.5 дюймовых жестких дисков ставится в пластиковую корзину на фронтальной части. В качестве альтернативы это могут быть сразу четыре твердотельных диска.

Thermaltake Core P5

Но все они могут быть спрятаны и во внутренней нише. Для этого есть съемные панели и корзины.

Thermaltake Core P5

Все интерфейсные и питающие провода в Thermaltake Core P5 прячутся в зоне внутри корпуса. Тут достаточно много места для этого.

Thermaltake Core P5

За время тестирования мы не обнаружили заметных проблем с запылением внутреннего пространства. Все хорошо обдувается.

Thermaltake Core P5

Как и говорили выше, ставилась задача получения удобного стенда для съемки и проведения тестов. С этими задачами этот корпус справился на отлично. В дальнейшем именно он и будет основой для тестовых сборок.

Thermaltake Core P5

Итоги по Thermaltake Core P5

Золото. Выбор редакции MegaObzorThermaltake Core P5 и по прошествии длительного времени с момента выхода выступает одним из лучших вариантов в формате открытого стенда. Гибкий подбор компонентов, несколько вариантов сборки, поддержка жидкостных систем охлаждения, возможность аккуратной укладки, модульная конструкция. Отличный вариант для энтузиастов и любителей моддинга.
Thermaltake Core P5 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Thermaltake Core P5
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