Обзор Thermaltake H550 TG ARGB (CA-1P4-00M1WN-00). Корпус с подсветкой и стенкой из стекла

2020-02-17, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Thermaltake H550 TG ARGB; [73]
Сегодня мы детально изучим корпус Thermaltake H550 TG ARGB, выполненный в типоразмере Mid Tower. Отличительными особенностями стали зона со светодиодной подсветкой и возможностями синхронизации с помощью программного обеспечения материнских плат, строгий дизайн и стенка из закаленного стекла.

Thermaltake H550 TG ARGB

Средняя стоимость на момент публикации составляет 6 550 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Thermaltake H550 TG ARGB обзор

Комплектация

Комплект включает пластиковые стяжки, кабель синхронизации подсветки, набор винтов и руководство пользователя. Поставляется в коробке из неокрашенного картона с общей технической информацией.

Thermaltake H550 TG ARGB

Внешний вид

Лицевая панель корпуса со шлифованным покрытием. Угол скошен. В этой зоне полигональная вставка из черного пластика.

Thermaltake H550 TG ARGB

Слева вставка из подсвечиваемой ленты. Многоцветная подсветка с возможностью синхронизации.

Thermaltake H550 TG ARGB

Управлять можно будет и без совместимой материнской платы с 5V-разъемом. На верхней грани выведена кнопка, переключающая цвета и эффекты.

Thermaltake H550 TG ARGB

Рядом с ней кнопка перезагрузки, кнопка включения, светодиодные индикаторы активности, два USB 2.0 и один USB 3.0.

Thermaltake H550 TG ARGB

Дополнительно с лентой на фронтальной панели подсвечивается вентилятор на задней. Оба элемента синхронизируются между собой.

Thermaltake H550 TG ARGB

Большую часть площади верхней панели Thermaltake H550 TG ARGB занимает вентиляционная решетка с посадочными местами под вентиляторы или радиатор системы жидкостного охлаждения.

Thermaltake H550 TG ARGB

В этой зоне установлен съемный противопылевой фильтр с магнитным креплением по периметру. Еще один фильтр под зоной блока питания в виде рамки.

Thermaltake H550 TG ARGB

Основная боковая стенка у корпуса выполнена из закаленного стекла толщиной 4 мм. Крепится при помощи двух накатанных винтов, снимается сдвигом. В тыльной части есть ручка.

Thermaltake H550 TG ARGB

Противоположная стенка из металла. Способ крепления схож. Общая жесткость корпуса высокая.

Thermaltake H550 TG ARGB

Задняя панель заглушек под платы расширения выполнена по схеме 7+2. Расположение блока питания нижнее.

Thermaltake H550 TG ARGB

Стоит корпус на четырех ножках с резиновыми накладками, предотвращающими скольжение.

Начинка

На внутренней стороне стенки материнской платы расположена печатная плата, отвечающая за поведение подсветки. Сюда подключается и лента, и вентилятор. Сюда же опционально подключается кабель синхронизации.

Thermaltake H550 TG ARGB

Рядом с платой две съемные пластины под твердотельные диски.

Thermaltake H550 TG ARGB

В зоне блока питания находится пластиковая корзина для жесткого диска типоразмера 3.5 дюйма. Количество мест под накопители в этом корпусе ограничено.

Thermaltake H550 TG ARGB

Сам блок питания скрывается под Г-образной стенкой в Thermaltake H550 TG ARGB. Пространство в этой зоне можно будет использовать для скрытия лишней длины кабелей.

Thermaltake H550 TG ARGB

По всей площади задней стенки поддона материнской платы находятся ушки под стяжки. Пространства до боковой стенки достаточно.

Thermaltake H550 TG ARGB

Дополнительно к установленному вентилятору с подсветкой можно будет добавить еще два 120/140 мм вентилятора или радиатор 240 мм на верхнюю часть. Отметим поддержку сразу двух 200 мм вентиляторов на фронтальной панели или 360/280 мм радиатора системы жидкостного охлаждения.

Thermaltake H550 TG ARGB

Поддерживается установка материнских плат до типоразмера ATX. В районе сокета большое окошко для доступа во время монтажа. По краю несколько вырезов для подвода кабелей без шторок.

Thermaltake H550 TG ARGB

В систему можно будет установить видеокарты длиной до 300 мм. При вертикальной установке толщина будет ограничена 45 мм. Башенные системы охлаждения высотой до 165 мм.

Сборка

Для сборки мы использовали компактную плату Gigabyte X570 AORUS PRO WIFI с процессором AMD Ryzen 5 3600 и охлаждением THERMALTAKE UX100 ARGB. Из-за своих компактных габаритов система в нем теряется, но это полностью рабочий вариант.

Thermaltake H550 TG ARGB

Отметим свободный доступ ко всем элементам корпуса. Хорошую продуваемость и возможность организации эффективного охлаждения для высокопроизводительной системы.

Итоги по Thermaltake H550 TG ARGB

Золото. Выбор редакции MegaObzorThermaltake H550 TG ARGB – недорогой корпус с интересным внешним оформлением лицевой панели, стенкой из закаленного стекла, комплектным вентилятором с подсветкой и лентой. Подойдет как для недорогих систем, так и сборки на топовых компонентах. Предлагается несколько способов управления эффектами подсветки, место под два 200 мм вентилятора и вертикальная установка видеокарты.
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