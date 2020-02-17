Обзор Thermaltake H550 TG ARGB (CA-1P4-00M1WN-00). Корпус с подсветкой и стенкой из стекла

Сегодня мы детально изучим корпус Thermaltake H550 TG ARGB, выполненный в типоразмере Mid Tower. Отличительными особенностями стали зона со светодиодной подсветкой и возможностями синхронизации с помощью программного обеспечения материнских плат, строгий дизайн и стенка из закаленного стекла.

Thermaltake H550 TG ARGB обзор

Средняя стоимость на момент публикации составляет 6 550 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Комплект включает пластиковые стяжки, кабель синхронизации подсветки, набор винтов и руководство пользователя. Поставляется в коробке из неокрашенного картона с общей технической информацией.

Внешний вид

Лицевая панель корпуса со шлифованным покрытием. Угол скошен. В этой зоне полигональная вставка из черного пластика.

Слева вставка из подсвечиваемой ленты. Многоцветная подсветка с возможностью синхронизации.

Управлять можно будет и без совместимой материнской платы с 5V-разъемом. На верхней грани выведена кнопка, переключающая цвета и эффекты.

Рядом с ней кнопка перезагрузки, кнопка включения, светодиодные индикаторы активности, два USB 2.0 и один USB 3.0.

Дополнительно с лентой на фронтальной панели подсвечивается вентилятор на задней. Оба элемента синхронизируются между собой.

Большую часть площади верхней панели Thermaltake H550 TG ARGB занимает вентиляционная решетка с посадочными местами под вентиляторы или радиатор системы жидкостного охлаждения.

В этой зоне установлен съемный противопылевой фильтр с магнитным креплением по периметру. Еще один фильтр под зоной блока питания в виде рамки.

Основная боковая стенка у корпуса выполнена из закаленного стекла толщиной 4 мм. Крепится при помощи двух накатанных винтов, снимается сдвигом. В тыльной части есть ручка.

Противоположная стенка из металла. Способ крепления схож. Общая жесткость корпуса высокая.

Задняя панель заглушек под платы расширения выполнена по схеме 7+2. Расположение блока питания нижнее.

Начинка

Стоит корпус на четырех ножках с резиновыми накладками, предотвращающими скольжение.На внутренней стороне стенки материнской платы расположена печатная плата, отвечающая за поведение подсветки. Сюда подключается и лента, и вентилятор. Сюда же опционально подключается кабель синхронизации.

Рядом с платой две съемные пластины под твердотельные диски.

В зоне блока питания находится пластиковая корзина для жесткого диска типоразмера 3.5 дюйма. Количество мест под накопители в этом корпусе ограничено.

Сам блок питания скрывается под Г-образной стенкой в Thermaltake H550 TG ARGB. Пространство в этой зоне можно будет использовать для скрытия лишней длины кабелей.

По всей площади задней стенки поддона материнской платы находятся ушки под стяжки. Пространства до боковой стенки достаточно.

Дополнительно к установленному вентилятору с подсветкой можно будет добавить еще два 120/140 мм вентилятора или радиатор 240 мм на верхнюю часть. Отметим поддержку сразу двух 200 мм вентиляторов на фронтальной панели или 360/280 мм радиатора системы жидкостного охлаждения.

Поддерживается установка материнских плат до типоразмера ATX. В районе сокета большое окошко для доступа во время монтажа. По краю несколько вырезов для подвода кабелей без шторок.

Сборка

В систему можно будет установить видеокарты длиной до 300 мм. При вертикальной установке толщина будет ограничена 45 мм. Башенные системы охлаждения высотой до 165 мм.Для сборки мы использовали компактную плату Gigabyte X570 AORUS PRO WIFI с процессором AMD Ryzen 5 3600 и охлаждением THERMALTAKE UX100 ARGB. Из-за своих компактных габаритов система в нем теряется, но это полностью рабочий вариант.

Итоги по Thermaltake H550 TG ARGB

Отметим свободный доступ ко всем элементам корпуса. Хорошую продуваемость и возможность организации эффективного охлаждения для высокопроизводительной системы.Thermaltake H550 TG ARGB – недорогой корпус с интересным внешним оформлением лицевой панели, стенкой из закаленного стекла, комплектным вентилятором с подсветкой и лентой. Подойдет как для недорогих систем, так и сборки на топовых компонентах. Предлагается несколько способов управления эффектами подсветки, место под два 200 мм вентилятора и вертикальная установка видеокарты.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".