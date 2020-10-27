Обзор Thermaltake Isurus Pro V2 (GHT-IST-ANIBBK-34). Внутриканальные игровые наушники

Чаще всего игровые наушники ассоциируются с накладной конструкцией с массивными чашками. Но за последнее время произошел заметный рост популярности мобильных игр, плюс консоли нового поколения от Sony и Xbox расходятся огромными тиражами. Добавим сюда еще носимый вариант от Nintendo. Этот тренд в 2017 году подхватила компания Thermaltake, выпустив TT ESPORTS ISURUS PRO, протестированные нами в «Лаборатории». Не так давно они обновили эту серию, представив Thermaltake Isurus Pro V2, опытом эксплуатации которых мы сегодня готовы поделиться с вами.

Thermaltake Isurus Pro V2

К моменту публикации продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 3490 рублей.

Thermaltake Isurus Pro V2 обзор

Комплектация

Упакована в коробку с темным оформлением. Помимо изображения гарнитуры, приводятся данные по техническим характеристикам. Комплект включает тряпичный чехол, две дополнительные пары амбушюр, переходник на раздельные аудиоканалы. Внутри все это аккуратно распределено на жесткой подложке, предотвращающей тряску.

Thermaltake Isurus Pro V2

Внешний вид

Видимым отличием от первого поколения стало появление металлической дуги, соединяющей чашки. Под нее внутри корпуса выделен паз.

Thermaltake Isurus Pro V2

Для предотвращения выпадения чашек есть два ряда штампованных выступов. Внутри дуги чашки двигаются свободно, обеспечивая возможность оптимальной посадки.

Thermaltake Isurus Pro V2

Сама конструкция осталась легкой и невесомой. Полноценно пользоваться наушниками можно будет и без этой дуги.

Thermaltake Isurus Pro V2

Внешний вид у Thermaltake Isurus Pro V2 стал строже и аскетичнее. В оформлении отказались от ярко-красного цвета.

Thermaltake Isurus Pro V2

Чашки черного цвета. По габаритам они немногим больше, чем модели внутриканального типа с традиционным оформлением. Связано это с установкой динамиков увеличенного диаметра.

Thermaltake Isurus Pro V2

Но на удобстве посадки в ушах это не сказалось негативно. Большая часть корпуса находится вне ушного канала и динамика.

Thermaltake Isurus Pro V2

Дополнительно наушники сопровождаются двумя дополнительными парами силиконовых амбушюр, что позволяет подобрать оптимальный прижим.

Thermaltake Isurus Pro V2

Кабель подключения выходит с каждой из чашек. Далее они соединяются в общий. Сам кабель не подвержен запутыванию и скручиванию.

Thermaltake Isurus Pro V2

На пульте управления выведены кнопки регулирования воспроизведением и громкостью. Здесь механический тумблер микрофона.

Thermaltake Isurus Pro V2

Подключается при помощи универсального 3.5 мм аудиоразъема. Для совместимости с материнскими платами сопровождаются разветвителем на раздельные каналы.

Тесты

Наушники совместимы с разными типами платформ. Планшеты, смартфоны, игровые консоли, ноутбуки и ПК. Для работы не требуется установка драйверов и программного обеспечения. Работают сразу после подключения. Есть органы для управления громкостью и воспроизведением.

Thermaltake Isurus Pro V2

В ушах сидят удобно. Наличие дуги обеспечивает дополнительный комфорт и предотвращает выпадение из ушей. Разгружается общее давление на уши. В сравнении с полноразмерными ушами, нет проблем с запотеванием при длительном ношении. Хорошо подходят для проведения стриминговых трансляций.

Thermaltake Isurus Pro V2

Здесь также есть встроенный всенаправленный микрофон. Голос передает без искажений. Расположен он в корпусе чашки. При поворотах головы по одежде не шумит.

Thermaltake Isurus Pro V2

Звук у Thermaltake Isurus Pro V2 хорошо сбалансирован на всем спектре частот. Тут установлены 13 мм Hi-Res динамики с частотным диапазоном от 20 до 40 000 Гц. Чистый и насыщенный бас. Хорошо звучит вокал. При выходе на высокие уровни громкости шумов и артефактов замечено не было.

Thermaltake Isurus Pro V2

За время тестирования мы использовали в паре с геймпадом Sony PlayStation 4 Pro, микрофон и сама гарнитура определились корректно. Длина кабеля оптимальна, он не мешается. Это же касается использования в паре со смартфоном. Сам же формат позволяет носить как в помещении, так и на улице.

Thermaltake Isurus Pro V2

Итоги по Thermaltake Isurus Pro V2

Золото. Выбор редакции MegaObzorThermaltake Isurus Pro V2 – игровые наушники внутриканального типа, оснащенные Hi-Res динамиками. Легкий вес, дополнительные силиконовые амбушюры в комплекте, возможность ношения без металлической дуги, встроенный всенаправленный микрофон, пульт управления, универсальный способ подключения.
Thermaltake Isurus Pro V2 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Thermaltake Isurus Pro V2
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