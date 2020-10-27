Обзор Thermaltake Isurus Pro V2 (GHT-IST-ANIBBK-34). Внутриканальные игровые наушники

Чаще всего игровые наушники ассоциируются с накладной конструкцией с массивными чашками. Но за последнее время произошел заметный рост популярности мобильных игр, плюс консоли нового поколения от Sony и Xbox расходятся огромными тиражами. Добавим сюда еще носимый вариант от Nintendo. Этот тренд в 2017 году подхватила компания Thermaltake, выпустив TT ESPORTS ISURUS PRO , протестированные нами в «Лаборатории». Не так давно они обновили эту серию, представив Thermaltake Isurus Pro V2, опытом эксплуатации которых мы сегодня готовы поделиться с вами.

Thermaltake Isurus Pro V2 обзор

К моменту публикации продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 3490 рублей.

Комплектация

Упакована в коробку с темным оформлением. Помимо изображения гарнитуры, приводятся данные по техническим характеристикам. Комплект включает тряпичный чехол, две дополнительные пары амбушюр, переходник на раздельные аудиоканалы. Внутри все это аккуратно распределено на жесткой подложке, предотвращающей тряску.

Внешний вид

Видимым отличием от первого поколения стало появление металлической дуги, соединяющей чашки. Под нее внутри корпуса выделен паз.

Для предотвращения выпадения чашек есть два ряда штампованных выступов. Внутри дуги чашки двигаются свободно, обеспечивая возможность оптимальной посадки.

Сама конструкция осталась легкой и невесомой. Полноценно пользоваться наушниками можно будет и без этой дуги.

Внешний вид у Thermaltake Isurus Pro V2 стал строже и аскетичнее. В оформлении отказались от ярко-красного цвета.

Чашки черного цвета. По габаритам они немногим больше, чем модели внутриканального типа с традиционным оформлением. Связано это с установкой динамиков увеличенного диаметра.

Но на удобстве посадки в ушах это не сказалось негативно. Большая часть корпуса находится вне ушного канала и динамика.

Дополнительно наушники сопровождаются двумя дополнительными парами силиконовых амбушюр, что позволяет подобрать оптимальный прижим.

Кабель подключения выходит с каждой из чашек. Далее они соединяются в общий. Сам кабель не подвержен запутыванию и скручиванию.

На пульте управления выведены кнопки регулирования воспроизведением и громкостью. Здесь механический тумблер микрофона.

Тесты

Подключается при помощи универсального 3.5 мм аудиоразъема. Для совместимости с материнскими платами сопровождаются разветвителем на раздельные каналы.Наушники совместимы с разными типами платформ. Планшеты, смартфоны, игровые консоли, ноутбуки и ПК. Для работы не требуется установка драйверов и программного обеспечения. Работают сразу после подключения. Есть органы для управления громкостью и воспроизведением.

В ушах сидят удобно. Наличие дуги обеспечивает дополнительный комфорт и предотвращает выпадение из ушей. Разгружается общее давление на уши. В сравнении с полноразмерными ушами, нет проблем с запотеванием при длительном ношении. Хорошо подходят для проведения стриминговых трансляций.

Здесь также есть встроенный всенаправленный микрофон. Голос передает без искажений. Расположен он в корпусе чашки. При поворотах головы по одежде не шумит.

Звук у Thermaltake Isurus Pro V2 хорошо сбалансирован на всем спектре частот. Тут установлены 13 мм Hi-Res динамики с частотным диапазоном от 20 до 40 000 Гц. Чистый и насыщенный бас. Хорошо звучит вокал. При выходе на высокие уровни громкости шумов и артефактов замечено не было.

За время тестирования мы использовали в паре с геймпадом Sony PlayStation 4 Pro, микрофон и сама гарнитура определились корректно. Длина кабеля оптимальна, он не мешается. Это же касается использования в паре со смартфоном. Сам же формат позволяет носить как в помещении, так и на улице.

Итоги по Thermaltake Isurus Pro V2

Thermaltake Isurus Pro V2 – игровые наушники внутриканального типа, оснащенные Hi-Res динамиками. Легкий вес, дополнительные силиконовые амбушюры в комплекте, возможность ношения без металлической дуги, встроенный всенаправленный микрофон, пульт управления, универсальный способ подключения.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".