Обзор Thermaltake Level 20 XT Cube CA-1L1-00F1WN-00. Эффектный корпус со стенками из стекла

В конце лета компания Thermaltake впервые анонсировала семейство корпусов LEVEL 20, которое пришло на смену LEVEL 10 с дизайном от BMW Group. Ориентирована новинка на энтузиастов и геймеров, предлагая расширенные возможности конфигурирования системы и лаконичный внешний вид. В этом корпусе используется сталь и четыре панели из закаленного стекла. Средняя стоимость его составляет 13400 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Thermaltake Level 20 XT обзор

К моменту публикации продажи уже стартовали, список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Внешний вид

Покупатель получает корпус в массивной коробке из неокрашенного картона с общей информацией по характеристикам. Комплект включает пластиковые стяжки, системный динамик, рамку под вентилятор для фронтальной панели, набор винтов, подробную инструкцию и гарантийный талон.Габариты у корпуса достаточно массивные. Составляют они 394 x 515 x 623 мм. Вес около 20.4 кг. По сравнению с Level 10 изменения внешнего вида произошли заметные.

Такие габариты, как можно догадаться, еще до начала сборки обеспечат широкую совместимость с компонентами.

У Thermaltake Level 20 XT пять стенок выполнены из тонированного закаленного стекла. Такая компоновка открывает полный обзор внутреннего содержимого и простор при создании красивых сборок.

Интересно со стеклом сочетаются боковые стойки на фронтальной панели из серебристого пластика.

По краям от стеклянной панели с логотипом в нижней части, находится вентиляционная решетка, обеспечивающая приток/отток воздуха. Есть противопылевой фильтр. Он несъемный.

На верхней грани сосредоточен хороший набор разъемов, состоящий из двух аудиоразъемов, двух USB 2.0, двух USB 3.0, одного USB Type-C, кнопок перезагрузки и включения со светодиодной подсветкой.

Обе боковые стенки из закаленного стекла по краям пластиковое основание, используемое для фиксации её на шасси. Крепится при помощи двух винтов с накатанной головкой.

Верхняя стенка в этом корпусе также съемная, так при полном разборе обеспечивается свободный доступ со всех сторон.

Задняя стенка с горизонтальным расположением материнской платы. С завода установлен 140 мм вентилятор. Заглушки под платы расширения многоразовые. Есть заглушки под вывод трубок систем жидкостного охлаждения.

Thermaltake Level 20 XT позволяет установить сразу два блока питания ATX, одно из посадочных мест идет с установленной заглушкой.

Стоит корпус на четырех пластиковых ножках. Стоит устойчиво. Снизу есть два съемных пылевых фильтра.

Начинка

Внутренняя часть корпуса визуально разделена на две секции горизонтальными шинами, на которых зафиксирован лоток материнской платы.

Поддерживаются материнские платы до E-ATX формата. В районе процессорного гнезда съемная пластина. Ближе к фронтальной стенке несколько вырезов под вывод кабелей с резиновыми шторками.

Часть этой стенки осталась свободной, её можно будет задействовать для установи резервуара системы жидкостного охлаждения.

Поддерживается установка башенного кулера высотой до 250 мм. Предлагаются широкие возможности по организации активного охлаждения. Два 480 мм радиатора на верхнюю стенку

Один 480 мм вниз, один 360 мм радиатор на фронтальную стенку. Есть также дополнительное посадочное место под 480 мм радиатор на боковой грани.

Два 200 мм вентилятора могут быть установлены на верхнюю стенку Thermaltake Level 20 XT, два 200 мм вентилятора на фронтальную стенку. Плюс стоит учитывать, что внутри достаточно много свободного места.

Видеокарты ставятся вертикально без использования райзера. Поддерживаются модели длиной до 400 мм..

Нижняя секция задействуется для установки блока питания, накопителей, и компонентов системы жидкостного охлаждения.

Изначально установлено два лотка с тремя корзинами под жесткие диски в каждом. В них можно установить шесть накопителей 3.5 или 2.5 дюйма.

Дополнительно к ним можно поставить два 2.5-дюймовых диска возле лотка материнской платы.

В нижней секции достаточно много свободного места под укладку лишних проводов во время монтажа.

Итоги по Thermaltake Level 20 XT

Thermaltake Level 20 XT будет интересен для сборки демонстрационных сборок и систем на выставки, позволив собрать эффектную и высокопроизводительную систему. Но при этом его же можно рассматривать и для домашних систем High-End уровня, обеспечив эффективное охлаждение и широкую совместимость с компонентами. Четыре панели из стекла, хороший набор портов ввода-вывода с USB Type-C, модульность конструкции.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".