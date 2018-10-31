Обзор Thermaltake Pacific M360 Plus D5 Hard Tube Water Cooling Kit (CL-W218-CU00SW-A). Кастомная СВО

2018-10-31, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Thermaltake Pacific M360 Plus D5; [472]
Эффектные моддинговые сборки и демонстрационные корпуса на выставках, все это всегда приковывает внимание и ловит удивленные взгляды окружающих. Конечно же, одной из важных составляющих является не столько сам корпус, хотя и он важен, а система охлаждения, которая порой выступает настоящим произведением искусства. А те, кто все это создают, кажется, владеют искусством магии. Но так ли страшна кастомная СВО и освоит ли её обычный пользователь?

Thermaltake Pacific M360 Plus D5 Hard Tube Water Cooling Kit

Предлагаем разобраться на примере нового набора Thermaltake Pacific M360 Plus D5 Hard Tube Water Cooling Kit, не так давно появившегося на российском рынке. И это его первый подробный обзор, для нас же в редакции это первый опыт сборки подобных систем.

Thermaltake Pacific M360 Plus D5 Hard Tube Water Cooling Kit обзор

Комплектация

Поставляется в массивной коробке с эффектным оформлением. На гранях коробки приведено изображение всех составных частей и комплектующих. Здесь же можно заметить отметки по характеристикам и особенностям работы. Внутри основного кейса скрываются отдельные коробки с комплектующими.

Thermaltake Pacific M360 Plus D5 Hard Tube Water Cooling Kit

Важно отметить, что приобрести все это можно и в отдельности. Подобные наборы упростят поиск нужных составляющих и дадут возможность без дополнительных расходов собрать кастомную СВО.

Thermaltake Pacific M360 Plus D5 Hard Tube Water Cooling Kit

Резервуар с помпой Pacific PR22-D5 Plus

Если так можно выразиться, то сердцем любой СВО выступает помпа, тестируемый Thermaltake Pacific M360 Plus D5 Hard Tube Water Cooling Kit не исключение. Именно она отвечает за движение воды в контуре.

Thermaltake Pacific M360 Plus D5 Hard Tube Water Cooling Kit

Здесь Pacific PR22-D5 Plus совмещен с резервуаром для жидкости. Подобное исполнение удобней и требует меньше места внутри корпуса, а также упрощается сам процесс установки.

Thermaltake Pacific M360 Plus D5 Hard Tube Water Cooling Kit

Обновленный блок с помпой получил настраиваемую RGB подсветку. Кабель для её подключения находится на верхней крышке.

Thermaltake Pacific M360 Plus D5 Hard Tube Water Cooling Kit

Для её установки в комплекте идут две металлические ножки. Фиксируются они при помощи винтов. В основании расположены крепежные лапки.

Thermaltake Pacific M360 Plus D5 Hard Tube Water Cooling Kit

На нижней стороне скрывается регулятор скорости, всего пять положений. Здесь же наклейка с техническими данными.

Thermaltake Pacific M360 Plus D5 Hard Tube Water Cooling Kit

Для работы Pacific PR22-D5 Plus потребует подключение к MOLEX. Длина кабеля достаточна для организации аккуратной укладки.

Радиатор Pacific RL360 Plus Radiator

Thermaltake Pacific M360 Plus D5 Hard Tube Water Cooling Kit

Не менее важную функцию выполняет радиатор, отвечая за отвод тепла. В наборе Thermaltake Pacific M360 Plus D5 Hard Tube Water Cooling Kit идет 360 мм радиатор с общими габаритами, составляющими 64 x 129 x 402.5мм.

Thermaltake Pacific M360 Plus D5 Hard Tube Water Cooling Kit

Основным материалом радиатора Pacific RL360 Plus Radiator выступает алюминий, окрашенный в черный цвет. 13 каналов, расстояние между которыми заполнено гофролентой.

Thermaltake Pacific M360 Plus D5 Hard Tube Water Cooling Kit

В конструкции радиатора предусмотрено пять резьбовых отверстий G1/4". Предусмотрена возможность последовательного или параллельного подключения.

Thermaltake Pacific M360 Plus D5 Hard Tube Water Cooling Kit

Отличием стало появление в комплекте пластины со многозонной подсветкой. Выглядит эффектно. Сторону её установки выбирает сам пользователь.

Вентиляторы Riing 12 RGB Plus Radiator Fan TT Premium Edition

В комплекте идет набор, состоящий из трех вентиляторов Riing 12 RGB Plus, мы их уже детально рассматривали ранее. Все три вентилятора оснащены многоцветной подсветкой.

Thermaltake Pacific M360 Plus D5 Hard Tube Water Cooling Kit

Есть весь необходимый набор крепежа, позволяющий зафиксировать вентиляторы с любой стороны радиатора или на рамке корпуса.

Thermaltake Pacific M360 Plus D5 Hard Tube Water Cooling Kit

Для работы вентиляторы потребуют подключение к блоку управления. Всего Thermaltake Pacific M360 Plus D5 Hard Tube Water Cooling Kit имеет в комплекте четыре таких блока. К каждому блоку можно подключить пять устройств.

Thermaltake Pacific M360 Plus D5 Hard Tube Water Cooling Kit

Этот блок дает возможность управления при помощи программного обеспечения, голосовых помощников и даже смартфона. Выбор режимов подсветки, синхронизация с остальными компонентами и выбор скорости вращения.

Thermaltake Pacific M360 Plus D5 Hard Tube Water Cooling Kit

Pacific Pacific W4 Plus

Thermaltake Pacific M360 Plus D5 Hard Tube Water Cooling Kit

Заметные изменения коснулись водоблока, отводящего тепло от процессора. Он стал значительно больше и эффектней. Круглая шайба, периметр которой подсвечивается.

Thermaltake Pacific M360 Plus D5 Hard Tube Water Cooling Kit

Внутри Pacific W4 Plus расположены микроканалы, повышающие эффективность отвода тепла от процессора.

Thermaltake Pacific M360 Plus D5 Hard Tube Water Cooling Kit

Thermaltake Pacific M360 Plus D5 Hard Tube Water Cooling Kit

Основание отполировано до зеркального блеска. По краям ножки крепления. Поддерживаются все актуальные сокеты.

Thermaltake Pacific M360 Plus D5 Hard Tube Water Cooling Kit

V-Tubler PETG Tube 16mm OD 500mm

В нашем KIT трубки идут жесткие. Это материал PETG, для того чтобы подготовить трубки потребуются дополнительные инструменты: строительный фен и лобзик. Пригодится шкурка и линейка.

Thermaltake Pacific M360 Plus D5 Hard Tube Water Cooling Kit

Альтернативой таким трубкам выступают мягкие трубки. Здесь уже пользователю стоит определиться и выбрать оптимальный вариант в зависимости от навыков. В целом же процесс оказался не сложным, хоть и требующим внимание.

Pacific C-Pro G1/4 PETG 16mm и Pacific G1/4 90 Degree Adapter

Набор Thermaltake Pacific M360 Plus D5 Hard Tube Water Cooling Kit включает шесть фитингов Pacific C-Pro G1/4 PETG 16mm и два угловых адаптера Pacific G1/4 90 Degree Adapter.

Thermaltake Pacific M360 Plus D5 Hard Tube Water Cooling Kit

Выполнены они их хромированной меди. В комплекте есть ключ для удобного разбора и затягивания. Предусмотрен уплотнитель, предотвращающий протекание жидкости.

Сборка

Начали мы процесс с установки радиатора и вентиляторов на фронтальную стенку корпуса. В отверстия, которые не планируется использовать под фитинги, необходимо зафиксировать металлические заглушки, сняв предварительно пластиковые.

Thermaltake Pacific M360 Plus D5 Hard Tube Water Cooling Kit

Следующим шагом наносим термопасту на крышку процессора и фиксируем усиливающую пластину. Остается прижать водоблок к процессору при помощи четырех гаек.

Thermaltake Pacific M360 Plus D5 Hard Tube Water Cooling Kit

Фиксируем на обратной стороне радиатора помпу с резервуаром. В нашем случае корпус изначально не имел посадочных мест под помпу, была использована дополнительная металлическая опорная рамка.

Thermaltake Pacific M360 Plus D5 Hard Tube Water Cooling Kit

Примеряем фитинги и составляем предварительный план расположения трубок и движения жидкости.

Теперь самое интересное и ответственное, с помощью строительного фена размягчаем трубку в месте будущего изгиба. Придаем нужную форму и даем остыть. Примеряем, отрезаем лишнюю длину. Обрабатываем края при помощи шкурки, убирая неровности. Промываем трубку под струей воды для удаления опилок. Повторяем до сборки всего контура.

Thermaltake Pacific M360 Plus D5 Hard Tube Water Cooling Kit

Следующим шагом затягиваем все фитинги, достигая жесткого соединения. Система удобна в работе.

Thermaltake Pacific M360 Plus D5 Hard Tube Water Cooling Kit

Теперь снимаем заглушку на резервуаре и заливаем жидкость. Здесь можно воспользоваться шприцем. Для того чтобы начать прогон жидкости запускаем блок питания без подключения к материнской плате, для этого в комплекте есть стартер. Останавливаем и доливаем жидкость.

Thermaltake Pacific M360 Plus D5 Hard Tube Water Cooling Kit

Необходимо набраться терпения и оставить систему Thermaltake Pacific M360 Plus D5 Hard Tube Water Cooling Kit на ночь в рабочем состоянии без запуска материнской платы. За это время будет удален оставшийся в системе воздух и в финале можно будет убедиться в герметичности контура.

Thermaltake Pacific M360 Plus D5 Hard Tube Water Cooling Kit

С учетом внедрения RGB-подсветки финальный результат выглядит потрясающе. Вся эта подсветка к тому же работает в тандеме и предлагает пользователю широкие возможности настройки.

Thermaltake Pacific M360 Plus D5 Hard Tube Water Cooling Kit

Thermaltake Pacific M360 Plus D5 Hard Tube Water Cooling Kit

Thermaltake Pacific M360 Plus D5 Hard Tube Water Cooling Kit

Thermaltake Pacific M360 Plus D5 Hard Tube Water Cooling Kit

Итоги по Thermaltake Pacific M360 Plus D5 Hard Tube Water Cooling Kit

Золото. Выбор редакции MegaObzorКакие выводы можно сделать по итогу? Кастомные СВО вполне доступны и реализуемы, даже тем, кто не принадлежит к числу профессионалов. Да такие системы дороже необслуживаемых заводских вариантов, но именно с ними можно сделать индивидуальный проект, вызывающий восторг и удивление окружающих, ну и конечно же, личное удовлетворение проделанной работой. Thermaltake Pacific M360 Plus D5 Hard Tube Water Cooling Kit предлагая хороший набор комплектующих, широкие возможности кастомизации, оптимальный размер трубок и фитингов, эффектный внешний вид, настраиваемую и детализированную подсветку, а также эффективный отвод тепла. Задуматься о покупке может только стоимость, но и её нельзя назвать неподъемной.
Thermaltake Pacific M360 Plus D5 Hard Tube Water Cooling Kit получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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Обзор Thermaltake Pacific M360 Plus D5 Hard Tube Water Cooling Kit (CL-W218-CU00SW-A). Кастомная СВООбзор Thermaltake Pacific M360 Plus D5 Hard Tube Water Cooling Kit (CL-W218-CU00SW-A). Кастомная СВО
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