Обзор Thermaltake Pacific M360 Plus D5 Hard Tube Water Cooling Kit (CL-W218-CU00SW-A). Кастомная СВО

Эффектные моддинговые сборки и демонстрационные корпуса на выставках, все это всегда приковывает внимание и ловит удивленные взгляды окружающих. Конечно же, одной из важных составляющих является не столько сам корпус, хотя и он важен, а система охлаждения, которая порой выступает настоящим произведением искусства. А те, кто все это создают, кажется, владеют искусством магии. Но так ли страшна кастомная СВО и освоит ли её обычный пользователь?

Thermaltake Pacific M360 Plus D5 Hard Tube Water Cooling Kit обзор

Предлагаем разобраться на примере нового набора Thermaltake Pacific M360 Plus D5 Hard Tube Water Cooling Kit, не так давно появившегося на российском рынке. И это его первый подробный обзор, для нас же в редакции это первый опыт сборки подобных систем.

Комплектация

Поставляется в массивной коробке с эффектным оформлением. На гранях коробки приведено изображение всех составных частей и комплектующих. Здесь же можно заметить отметки по характеристикам и особенностям работы. Внутри основного кейса скрываются отдельные коробки с комплектующими.

Важно отметить, что приобрести все это можно и в отдельности. Подобные наборы упростят поиск нужных составляющих и дадут возможность без дополнительных расходов собрать кастомную СВО.

Резервуар с помпой Pacific PR22-D5 Plus

Если так можно выразиться, то сердцем любой СВО выступает помпа, тестируемый Thermaltake Pacific M360 Plus D5 Hard Tube Water Cooling Kit не исключение. Именно она отвечает за движение воды в контуре.

Здесь Pacific PR22-D5 Plus совмещен с резервуаром для жидкости. Подобное исполнение удобней и требует меньше места внутри корпуса, а также упрощается сам процесс установки.

Обновленный блок с помпой получил настраиваемую RGB подсветку. Кабель для её подключения находится на верхней крышке.

Для её установки в комплекте идут две металлические ножки. Фиксируются они при помощи винтов. В основании расположены крепежные лапки.

На нижней стороне скрывается регулятор скорости, всего пять положений. Здесь же наклейка с техническими данными.

Радиатор Pacific RL360 Plus Radiator

Для работы Pacific PR22-D5 Plus потребует подключение к MOLEX. Длина кабеля достаточна для организации аккуратной укладки.

Не менее важную функцию выполняет радиатор, отвечая за отвод тепла. В наборе Thermaltake Pacific M360 Plus D5 Hard Tube Water Cooling Kit идет 360 мм радиатор с общими габаритами, составляющими 64 x 129 x 402.5мм.

Основным материалом радиатора Pacific RL360 Plus Radiator выступает алюминий, окрашенный в черный цвет. 13 каналов, расстояние между которыми заполнено гофролентой.

В конструкции радиатора предусмотрено пять резьбовых отверстий G1/4". Предусмотрена возможность последовательного или параллельного подключения.

Вентиляторы Riing 12 RGB Plus Radiator Fan TT Premium Edition

Отличием стало появление в комплекте пластины со многозонной подсветкой. Выглядит эффектно. Сторону её установки выбирает сам пользователь.В комплекте идет набор, состоящий из трех вентиляторов Riing 12 RGB Plus, мы их уже детально рассматривали ранее. Все три вентилятора оснащены многоцветной подсветкой.

Есть весь необходимый набор крепежа, позволяющий зафиксировать вентиляторы с любой стороны радиатора или на рамке корпуса.

Для работы вентиляторы потребуют подключение к блоку управления. Всего Thermaltake Pacific M360 Plus D5 Hard Tube Water Cooling Kit имеет в комплекте четыре таких блока. К каждому блоку можно подключить пять устройств.

Этот блок дает возможность управления при помощи программного обеспечения, голосовых помощников и даже смартфона. Выбор режимов подсветки, синхронизация с остальными компонентами и выбор скорости вращения.

Pacific Pacific W4 Plus

Заметные изменения коснулись водоблока, отводящего тепло от процессора. Он стал значительно больше и эффектней. Круглая шайба, периметр которой подсвечивается.

Внутри Pacific W4 Plus расположены микроканалы, повышающие эффективность отвода тепла от процессора.

Основание отполировано до зеркального блеска. По краям ножки крепления. Поддерживаются все актуальные сокеты.

V-Tubler PETG Tube 16mm OD 500mm

В нашем KIT трубки идут жесткие. Это материал PETG, для того чтобы подготовить трубки потребуются дополнительные инструменты: строительный фен и лобзик. Пригодится шкурка и линейка.

Pacific C-Pro G1/4 PETG 16mm и Pacific G1/4 90 Degree Adapter

Альтернативой таким трубкам выступают мягкие трубки. Здесь уже пользователю стоит определиться и выбрать оптимальный вариант в зависимости от навыков. В целом же процесс оказался не сложным, хоть и требующим внимание.Набор Thermaltake Pacific M360 Plus D5 Hard Tube Water Cooling Kit включает шесть фитингов Pacific C-Pro G1/4 PETG 16mm и два угловых адаптера Pacific G1/4 90 Degree Adapter.

Сборка

Выполнены они их хромированной меди. В комплекте есть ключ для удобного разбора и затягивания. Предусмотрен уплотнитель, предотвращающий протекание жидкости.Начали мы процесс с установки радиатора и вентиляторов на фронтальную стенку корпуса. В отверстия, которые не планируется использовать под фитинги, необходимо зафиксировать металлические заглушки, сняв предварительно пластиковые.

Следующим шагом наносим термопасту на крышку процессора и фиксируем усиливающую пластину. Остается прижать водоблок к процессору при помощи четырех гаек.

Фиксируем на обратной стороне радиатора помпу с резервуаром. В нашем случае корпус изначально не имел посадочных мест под помпу, была использована дополнительная металлическая опорная рамка.

Примеряем фитинги и составляем предварительный план расположения трубок и движения жидкости.

Теперь самое интересное и ответственное, с помощью строительного фена размягчаем трубку в месте будущего изгиба. Придаем нужную форму и даем остыть. Примеряем, отрезаем лишнюю длину. Обрабатываем края при помощи шкурки, убирая неровности. Промываем трубку под струей воды для удаления опилок. Повторяем до сборки всего контура.

Следующим шагом затягиваем все фитинги, достигая жесткого соединения. Система удобна в работе.

Теперь снимаем заглушку на резервуаре и заливаем жидкость. Здесь можно воспользоваться шприцем. Для того чтобы начать прогон жидкости запускаем блок питания без подключения к материнской плате, для этого в комплекте есть стартер. Останавливаем и доливаем жидкость.

Необходимо набраться терпения и оставить систему Thermaltake Pacific M360 Plus D5 Hard Tube Water Cooling Kit на ночь в рабочем состоянии без запуска материнской платы. За это время будет удален оставшийся в системе воздух и в финале можно будет убедиться в герметичности контура.

С учетом внедрения RGB-подсветки финальный результат выглядит потрясающе. Вся эта подсветка к тому же работает в тандеме и предлагает пользователю широкие возможности настройки.

Итоги по Thermaltake Pacific M360 Plus D5 Hard Tube Water Cooling Kit

Какие выводы можно сделать по итогу? Кастомные СВО вполне доступны и реализуемы, даже тем, кто не принадлежит к числу профессионалов. Да такие системы дороже необслуживаемых заводских вариантов, но именно с ними можно сделать индивидуальный проект, вызывающий восторг и удивление окружающих, ну и конечно же, личное удовлетворение проделанной работой. Thermaltake Pacific M360 Plus D5 Hard Tube Water Cooling Kit предлагая хороший набор комплектующих, широкие возможности кастомизации, оптимальный размер трубок и фитингов, эффектный внешний вид, настраиваемую и детализированную подсветку, а также эффективный отвод тепла. Задуматься о покупке может только стоимость, но и её нельзя назвать неподъемной.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".