Обзор Thermaltake Premium A500 TG CA-1L3-00M9WN-00. Корпус из алюминия и стекла

Впервые корпус Thermaltake Premium A500 TG был представлен на выставке Computex, не так давно стартовали российские продажи. Это Mid Tower корпус, основными материалами которого выступают закаленное стекло и анодированный алюминий. Помимо этого, заявлены широкая совместимость с компонентами, модульная конструкция, USB Type-C на фронтальной панели, а также возможность вертикальной установки видеокарты.

Thermaltake A500 TG обзор

У нас появилась возможность первыми изучить возможности этого корпуса и поделиться опытом эксплуатации с вами. К моменту выхода публикации, он уже стал доступен в российских магазинах, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением корпуса и данными по его техническим характеристикам. Комплект включает необходимый набор крепежа, пластиковые стяжки и подробную инструкцию.

Внешний вид

Thermaltake Premium A500 TG – эстетически совершенный корпус, выполненный в форм-факторе Mid Tower. Общие габариты составляют 560 x 236 x 510 мм.

Тут отсутствуют острые углы, пластик, глянец и выделяющиеся элементы. Две стенки из анодированного алюминия и две из закаленного стекла. Стекло и металл смотрятся премиально.

Сквозь тонированные стенки видно все внутреннее содержимое корпуса. Элементами с подсветкой можно будет подчеркнуть отдельные элементы или общее пространство.

Обе боковые стенки зафиксированы на шарнирах, безвинтовой доступ. Фиксируются при помощи поворотной ручки и пары магнитов. Прижимаются стенки плотно.

Сверху и снизу вырез, не перекрывающий доступ воздуха к вентиляционным сеткам. Занимают сетка всю площадь боковых торцов, внутри пылевой фильтр.

На лицевой стенке по центру аккуратный логотип производителя, снизу вырез упрощающий съем крышки для доступа к установленному радиатору или вентиляторам.

У Thermaltake Premium A500 TG доступен хороший набор разъемов, состоящий из двух аудиоразъемов, двух USB 2.0, двух USB 3.0 и USB Type-C. Кнопка включения с круговой светодиодной подсветкой.

Верхняя стенка глухая, как и фронтальная сторона. Эта часть тоже съемная. Для фиксации используется группа зацепов. Стыки стенок подогнаны идеально.

Обе ножки металлические, в центральной части вентиляционная решетка со съемным пылевым фильтром. Есть резиновые накладки, обеспечивающие дополнительную устойчивость. Хотя общий вес в 14.8 кг и так сам по себе решает как вопрос исключения вибрации, так и стабильности.

Задняя панель включает 8 съемных многоразовых заглушек, дополненных 2 вертикальными. Владелец сможет выбрать между вертикальным и горизонтальным размещением видеокарты.

Начинка

В остальном компоновка традиционная с нижним расположением блока питания. Корпус комплектуется тремя вентиляторами без подсветки. Два на фронтальной стороне и один на задней.Thermaltake Premium A500 TG предлагает модульную конструкцию, в первую очередь это касается реализации корзин под жесткие диски. Две корзины в основной части и еще одна под кожухом блока питания.

Все они фиксируются при помощи винтов с накатанной головкой. Каждую из них можно будет снять в отдельности, получив необходимое пространство. Съем может понадобиться для установки системы жидкостного охлаждения.

В целом же предлагаются хорошие возможности по организации дискового пространства, суммарно это шесть корзин под жесткие диски 3.5/2.5. И еще одна корзина за поддоном платы под твердотельный накопитель 2.5-дюйма.

На переднюю стенку можно будет поставить три 140/120 мм вентилятора или радиатор 280/360/420 мм. На верхнюю стенку можно будет поставить радиатор 280/360 мм, два вентилятора 140 мм или три 120 мм. Здесь можно будет поставить как кастомные, так и сложные системы жидкостного охлаждения.

Внутреннее пространство очень просторно. Зона блока питания отделена кожухом, в районе самого блока есть вентиляционная решетка и вырез, позволяющий акцентировать внимание на установленном источнике питания. На самой крышке есть пара вырезов под вывод кабелей с резиновыми шторками. Все компоненты остаются легко доступными после установки, их удобно переставлять и вынимать из корпуса.

К тому же, Thermaltake Premium A500 TG предлагает широкую совместимость с компонентами. Со снятыми корзинами под жесткие диски можно будет установить видеокарту длиной до 420 мм, башенную систему охлаждения высотой до 160 мм. Вертикально ставится двухслотовая видеокарта.

Поддерживается установка материнских плат ATX, microATX и miniITX. Есть большое окошко, упрощающее доступ для монтажа системы охлаждения процессора.

За стенкой есть целый набор ушек с лентами под фиксацию и аккуратный монтаж проводов. Лишние провода также можно будет спрятать под кожухом блока питания, организовав в основной части аккуратный монтаж.

Блок питания крепится на монтажную рамку. Упрощается доступ к тыльной стенке модульных источников питания. Внутри направляющие салазки.

Перед началом сборки можно будет ознакомиться с подробной инструкцией. Вот так система выглядит в собранном и закрытом виде.

Итоги по Thermaltake Premium A500 TG

Thermaltake Premium A500 TG – корпус флагманского уровня, позволяющий собрать эффектную и высокопроизводительную систему с использованием компонентов Premium уровня. Инженеры совместили в нем оптимальные габариты, качественные материалы и потрясающую функциональность. Выдержанные линии и лаконичный внешний вид, две стенки из закаленного стекла в виде распашных дверей, анодированный алюминий, хороший набор портов, защита от попадания пыли, возможность вертикальной установки видеокарты.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".