Обзор Thermaltake Premium A500 TG CA-1L3-00M9WN-00. Корпус из алюминия и стекла

2018-12-21, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Thermaltake A500 TG; [427]
Впервые корпус Thermaltake Premium A500 TG был представлен на выставке Computex, не так давно стартовали российские продажи. Это Mid Tower корпус, основными материалами которого выступают закаленное стекло и анодированный алюминий. Помимо этого, заявлены широкая совместимость с компонентами, модульная конструкция, USB Type-C на фронтальной панели, а также возможность вертикальной установки видеокарты.

Thermaltake A500 TG

У нас появилась возможность первыми изучить возможности этого корпуса и поделиться опытом эксплуатации с вами. К моменту выхода публикации, он уже стал доступен в российских магазинах, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Thermaltake A500 TG обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением корпуса и данными по его техническим характеристикам. Комплект включает необходимый набор крепежа, пластиковые стяжки и подробную инструкцию.

Thermaltake A500 TG

Внешний вид

Thermaltake Premium A500 TG – эстетически совершенный корпус, выполненный в форм-факторе Mid Tower. Общие габариты составляют 560 x 236 x 510 мм.

Thermaltake A500 TG

Тут отсутствуют острые углы, пластик, глянец и выделяющиеся элементы. Две стенки из анодированного алюминия и две из закаленного стекла. Стекло и металл смотрятся премиально.

Thermaltake A500 TG

Сквозь тонированные стенки видно все внутреннее содержимое корпуса. Элементами с подсветкой можно будет подчеркнуть отдельные элементы или общее пространство.

Thermaltake A500 TG

Обе боковые стенки зафиксированы на шарнирах, безвинтовой доступ. Фиксируются при помощи поворотной ручки и пары магнитов. Прижимаются стенки плотно.

Thermaltake A500 TG

Сверху и снизу вырез, не перекрывающий доступ воздуха к вентиляционным сеткам. Занимают сетка всю площадь боковых торцов, внутри пылевой фильтр.

Thermaltake A500 TG

На лицевой стенке по центру аккуратный логотип производителя, снизу вырез упрощающий съем крышки для доступа к установленному радиатору или вентиляторам.

Thermaltake A500 TG

У Thermaltake Premium A500 TG доступен хороший набор разъемов, состоящий из двух аудиоразъемов, двух USB 2.0, двух USB 3.0 и USB Type-C. Кнопка включения с круговой светодиодной подсветкой.

Thermaltake A500 TG

Верхняя стенка глухая, как и фронтальная сторона. Эта часть тоже съемная. Для фиксации используется группа зацепов. Стыки стенок подогнаны идеально.

Thermaltake A500 TG

Обе ножки металлические, в центральной части вентиляционная решетка со съемным пылевым фильтром. Есть резиновые накладки, обеспечивающие дополнительную устойчивость. Хотя общий вес в 14.8 кг и так сам по себе решает как вопрос исключения вибрации, так и стабильности.

Thermaltake A500 TG

Задняя панель включает 8 съемных многоразовых заглушек, дополненных 2 вертикальными. Владелец сможет выбрать между вертикальным и горизонтальным размещением видеокарты.

Thermaltake A500 TG

В остальном компоновка традиционная с нижним расположением блока питания. Корпус комплектуется тремя вентиляторами без подсветки. Два на фронтальной стороне и один на задней.

Начинка

Thermaltake Premium A500 TG предлагает модульную конструкцию, в первую очередь это касается реализации корзин под жесткие диски. Две корзины в основной части и еще одна под кожухом блока питания.

Thermaltake A500 TG

Все они фиксируются при помощи винтов с накатанной головкой. Каждую из них можно будет снять в отдельности, получив необходимое пространство. Съем может понадобиться для установки системы жидкостного охлаждения.

Thermaltake A500 TG

В целом же предлагаются хорошие возможности по организации дискового пространства, суммарно это шесть корзин под жесткие диски 3.5/2.5. И еще одна корзина за поддоном платы под твердотельный накопитель 2.5-дюйма.

Thermaltake A500 TG

На переднюю стенку можно будет поставить три 140/120 мм вентилятора или радиатор 280/360/420 мм. На верхнюю стенку можно будет поставить радиатор 280/360 мм, два вентилятора 140 мм или три 120 мм. Здесь можно будет поставить как кастомные, так и сложные системы жидкостного охлаждения.

Thermaltake A500 TG

Внутреннее пространство очень просторно. Зона блока питания отделена кожухом, в районе самого блока есть вентиляционная решетка и вырез, позволяющий акцентировать внимание на установленном источнике питания. На самой крышке есть пара вырезов под вывод кабелей с резиновыми шторками. Все компоненты остаются легко доступными после установки, их удобно переставлять и вынимать из корпуса.

Thermaltake A500 TG

К тому же, Thermaltake Premium A500 TG предлагает широкую совместимость с компонентами. Со снятыми корзинами под жесткие диски можно будет установить видеокарту длиной до 420 мм, башенную систему охлаждения высотой до 160 мм. Вертикально ставится двухслотовая видеокарта.

Thermaltake A500 TG

Поддерживается установка материнских плат ATX, microATX и miniITX. Есть большое окошко, упрощающее доступ для монтажа системы охлаждения процессора.

Thermaltake A500 TG

За стенкой есть целый набор ушек с лентами под фиксацию и аккуратный монтаж проводов. Лишние провода также можно будет спрятать под кожухом блока питания, организовав в основной части аккуратный монтаж.

Thermaltake A500 TG

Блок питания крепится на монтажную рамку. Упрощается доступ к тыльной стенке модульных источников питания. Внутри направляющие салазки.

Thermaltake A500 TG

Перед началом сборки можно будет ознакомиться с подробной инструкцией. Вот так система выглядит в собранном и закрытом виде.

Thermaltake A500 TG

Итоги по Thermaltake Premium A500 TG

Золото. Выбор редакции MegaObzorThermaltake Premium A500 TG – корпус флагманского уровня, позволяющий собрать эффектную и высокопроизводительную систему с использованием компонентов Premium уровня. Инженеры совместили в нем оптимальные габариты, качественные материалы и потрясающую функциональность. Выдержанные линии и лаконичный внешний вид, две стенки из закаленного стекла в виде распашных дверей, анодированный алюминий, хороший набор портов, защита от попадания пыли, возможность вертикальной установки видеокарты.
Thermaltake Premium A500 TG получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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