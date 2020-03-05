Обзор вентиляторов Thermaltake Riing Quad 12 RGB TT Premium Edition (CL-F088-PL12SW-A)

Не так давно компания Thermaltake представила новую линейку корпусных вентиляторов Thermaltake Riing Quad RGB. Доступны в типоразмерах 120 и 140 мм. Отличием новой серии стало наличие сразу четырех управляемых световых контуров. Суммарно за подсветку в каждом вентиляторе отвечает 54 светодиода.

Комплектация

Изучать будем на примере комплекта из трех вентиляторов в типоразмере 120 мм. Средняя стоимость на момент публикации составляет 8 799 рублей.Комплект включает блок управления, кабель синхронизации между блоками, переходник питания, кабель подключения блока к материнской плате, набор винтов крепления, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с привлекательным оформлением и подробной информацией по характеристикам.

Внешний вид

Набор из трех вентиляторов Thermaltake Riing Quad 12 RGB TT Premium Edition с комплектным блоком управления. Внешний вид вентиляторов соответствует премиальному уровню.

Производитель придерживается общей стилистики по внешнему виду, позволяя комбинировать в рамках одной системы сразу несколько линеек.

Рамка вентилятора радиальной формы выполнена из полупрозрачного пластика. Большая часть площади активно подсвечивается.

Эффект и цвет можно будет синхронизировать с другими компонентами этого производителя. На текущий момент экосистема TT RGB PLUS одна из наиболее полных и интересных.

Подсветка яркая, равномерная. В каждом вентиляторе используется 54 адресных светодиода с возможностью выбора отдельного цвета для каждого. В первом кольце – 18 светодиодов, во втором еще 18, в третьем – 9 и 9 в четвертом.

Используется гидравлический подшипник с высоким ресурсом службы. Внутри используется смазывающая жидкость со специальными сальниками. Скорость вращения регулируется в диапазоне от 500 до 1500 оборотов в минуту.

На ушках корпуса нанесены резиновые уплотнители, гасящие вибрацию и шум. Как и ранее, подключается с помощью кабеля с фирменным 9-пиновым разъемом.

Для работы Thermaltake Riing Quad 12 RGB TT Premium Edition требуют подключение к центру управления. Выполнен он в виде компактной коробки черного цвета.

Доступно пять разъемов для подключения. Для питания потребуется свободный MOLEX на блоке питания. Синхронизация через USB.

При использовании нескольких таких центров в одной системе можно будет присвоить номер, выбрав положение четырех переключателей или соединить несколько таких контроллеров в цепь.

Софт

Отличием стали новые инструменты управления подсветкой. NeonMaker предлагает расширенные инструменты по управлению эффектами подсветки. Есть готовые пресеты, выбор цветов по таймлайну. Возможности тонких настроек широкие.

Также сохранена поддержка уже знакомого TT RGB PLUS. В главном окне выводится пять подключенных устройств в виде карусели. Здесь также можно будет выбирать цвет и эффекты, включая выбор цветов отдельных светодиодов.

Из интересного отметим синхронизацию с Razer Chroma и голосовое управление.

Владельцы смартфонов смогут загрузить AR-утилиту, отображающую технические характеристики памяти и вентиляторов.

Тесты

Thermaltake Riing Quad 12 RGB обзор

Итоги по Thermaltake Riing Quad 12 RGB TT Premium Edition

Thermaltake Riing Quad 12 RGB TT Premium Edition – самые эффектные вентиляторы по качеству исполнения подсветки. Помимо этого, они продемонстрировали высокую эффективность при низком уровне шума. Детальные настройки с набором эффектов и ручными корректировками, расширенная экосистема TT RGB PLUS, высокий ресурс службы, кабели подключения с запасом по длине. Не устроить в них может только стоимость.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".