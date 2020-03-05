Обзор вентиляторов Thermaltake Riing Quad 12 RGB TT Premium Edition (CL-F088-PL12SW-A)

2020-03-05, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Thermaltake Riing Quad 12 RGB; [46]
Не так давно компания Thermaltake представила новую линейку корпусных вентиляторов Thermaltake Riing Quad RGB. Доступны в типоразмерах 120 и 140 мм. Отличием новой серии стало наличие сразу четырех управляемых световых контуров. Суммарно за подсветку в каждом вентиляторе отвечает 54 светодиода.

Thermaltake Riing Quad 12 RGB TT Premium Edition

Изучать будем на примере комплекта из трех вентиляторов в типоразмере 120 мм. Средняя стоимость на момент публикации составляет 8 799 рублей.

Комплектация

Комплект включает блок управления, кабель синхронизации между блоками, переходник питания, кабель подключения блока к материнской плате, набор винтов крепления, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с привлекательным оформлением и подробной информацией по характеристикам.

Thermaltake Riing Quad 12 RGB TT Premium Edition

Внешний вид

Набор из трех вентиляторов Thermaltake Riing Quad 12 RGB TT Premium Edition с комплектным блоком управления. Внешний вид вентиляторов соответствует премиальному уровню.

Thermaltake Riing Quad 12 RGB TT Premium Edition

Производитель придерживается общей стилистики по внешнему виду, позволяя комбинировать в рамках одной системы сразу несколько линеек.

Thermaltake Riing Quad 12 RGB TT Premium Edition

Рамка вентилятора радиальной формы выполнена из полупрозрачного пластика. Большая часть площади активно подсвечивается.

Thermaltake Riing Quad 12 RGB TT Premium Edition

Эффект и цвет можно будет синхронизировать с другими компонентами этого производителя. На текущий момент экосистема TT RGB PLUS одна из наиболее полных и интересных.

Подсветка яркая, равномерная. В каждом вентиляторе используется 54 адресных светодиода с возможностью выбора отдельного цвета для каждого. В первом кольце – 18 светодиодов, во втором еще 18, в третьем – 9 и 9 в четвертом.

Thermaltake Riing Quad 12 RGB TT Premium Edition

Используется гидравлический подшипник с высоким ресурсом службы. Внутри используется смазывающая жидкость со специальными сальниками. Скорость вращения регулируется в диапазоне от 500 до 1500 оборотов в минуту.

Thermaltake Riing Quad 12 RGB TT Premium Edition

На ушках корпуса нанесены резиновые уплотнители, гасящие вибрацию и шум. Как и ранее, подключается с помощью кабеля с фирменным 9-пиновым разъемом.

Thermaltake Riing Quad 12 RGB TT Premium Edition

Для работы Thermaltake Riing Quad 12 RGB TT Premium Edition требуют подключение к центру управления. Выполнен он в виде компактной коробки черного цвета.

Thermaltake Riing Quad 12 RGB TT Premium Edition

Доступно пять разъемов для подключения. Для питания потребуется свободный MOLEX на блоке питания. Синхронизация через USB.

Thermaltake Riing Quad 12 RGB TT Premium Edition

При использовании нескольких таких центров в одной системе можно будет присвоить номер, выбрав положение четырех переключателей или соединить несколько таких контроллеров в цепь.

Софт

Отличием стали новые инструменты управления подсветкой. NeonMaker предлагает расширенные инструменты по управлению эффектами подсветки. Есть готовые пресеты, выбор цветов по таймлайну. Возможности тонких настроек широкие.

Thermaltake Riing Quad 12 RGB TT Premium Edition

Также сохранена поддержка уже знакомого TT RGB PLUS. В главном окне выводится пять подключенных устройств в виде карусели. Здесь также можно будет выбирать цвет и эффекты, включая выбор цветов отдельных светодиодов.

Thermaltake Riing Quad 12 RGB TT Premium Edition

Из интересного отметим синхронизацию с Razer Chroma и голосовое управление.

Thermaltake Riing Quad 12 RGB TT Premium Edition

Владельцы смартфонов смогут загрузить AR-утилиту, отображающую технические характеристики памяти и вентиляторов.

Thermaltake Riing Quad 12 RGB TT Premium Edition

Тесты

Thermaltake Riing Quad 12 RGB TT Premium Edition

Thermaltake Riing Quad 12 RGB обзор

Итоги по Thermaltake Riing Quad 12 RGB TT Premium Edition

Золото. Выбор редакции MegaObzorThermaltake Riing Quad 12 RGB TT Premium Edition – самые эффектные вентиляторы по качеству исполнения подсветки. Помимо этого, они продемонстрировали высокую эффективность при низком уровне шума. Детальные настройки с набором эффектов и ручными корректировками, расширенная экосистема TT RGB PLUS, высокий ресурс службы, кабели подключения с запасом по длине. Не устроить в них может только стоимость.
Thermaltake Riing Quad 12 RGB TT Premium Edition получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Thermaltake Riing Quad 12 RGB
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